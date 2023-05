La finale de la Premier League indienne entre les Super Kings de Chennai et les Titans du Gujarat repoussée à lundi après la pluie | Nouvelles du cricket

La finale de la Premier League indienne a été repoussée à lundi après que la pluie à Ahmedabad ait empêché les Super Kings de Chennai et les Titans du Gujarat de démarrer.

Une forte averse a initialement retardé l’heure de début prévue de dimanche à 1500 BST, avec de nouvelles pluies persistantes conduisant à l’abandon du jeu pour la journée vers 1830 BST.

Les prévisions pour lundi sont bien améliorées avec le jeu qui doit commencer à 1500 BST – mais si aucun cricket n’est possible, le Gujarat remportera le titre après avoir dominé la phase de championnat de la compétition.

Le montage commence le Sky Sports Cricket à partir de 14h50.

Chennai dispute sa 10e finale, après avoir remporté le tournoi en 2010, 2011, 2018 et 2021 et terminé deuxième en 2008, 2012, 2013, 2015 et 2019.

Si les Super Kings gagnent cette année, ils égaleront le record des Indiens de Mumbai de cinq titres IPL.

Le Gujarat vise des victoires consécutives après avoir remporté le trophée l’année dernière lors de sa première saison en tant que franchise, les hommes de Hardik Pandya ayant vaincu les Royals du Rajasthan en finale.

Shubman Gill a joué un rôle crucial dans la progression des Titans vers une deuxième finale consécutive, marquant trois cents lors de ses quatre dernières manches et 851 points au total dans la compétition.

