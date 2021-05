La finale de la Ligue Europa entre Manchester United et Villareal sera 50-50, Feels Diego Forlan

Manchester United n’est pas favori contre Villarreal dans une finale de la Ligue Europa «50-50», selon Diego Forlan, qui a joué pour les deux clubs.

United affrontera l’équipe de la Liga à Gdansk mercredi alors que le manager Ole Gunnar Solskjaer vise à mettre la main sur une première pièce d’argenterie dans le rôle, rapporte DPA.

Il s’agit de la huitième grande finale européenne de United mais de la première de Villarreal.

Forlan estime que cette histoire a faussé les perceptions du match, avec Villarreal invaincu en Europe cette saison et dirigé par Unai Emery, qui vise à devenir le premier entraîneur à remporter quatre fois la Coupe UEFA ou la Ligue Europa.

« Je ne pense pas que Manchester United soit le favori », a déclaré Forlan.

«Les gens disent Manchester United en raison de son histoire, de ce que cela signifie et du fait qu’il est un si grand club. Cela ne fait aucun doute.

«Cependant, pour le jeu, le passé est inutile, ce qui compte, c’est le présent, la performance elle-même.

«C’est pourquoi les joueurs de Manchester United sont prudents, car ils savent qu’ils peuvent gagner mais aussi qu’ils peuvent perdre 50-50.

«Peut-être que les gens sous-estiment ce que l’histoire de Villarreal a. C’est une équipe qui concourt toujours très bien. Ils jouent un très bon football et ils peuvent blesser Manchester United. «

Forlan a quitté United pour Villarreal en 2004 et a joué contre l’équipe d’Old Trafford lorsque les équipes se sont rencontrées pour la première fois en septembre 2005.

Il était cependant absent pour le match retour deux mois plus tard, et était parti avant leurs plus récents affrontements en 2008-09.

Les quatre matchs entre les équipes se sont terminés sur 0-0, faisant de Villarreal l’adversaire que United a le plus affronté de son histoire sans jamais marquer.

Les Red Devils pourraient également se méfier des récents records de l’équipe espagnole contre l’opposition anglaise en finale, avec les neuf dernières rencontres – depuis que Liverpool a battu Alaves 5-4 en Coupe UEFA 2000-01 – voyant l’équipe de la Liga s’imposer. .

Emery était en charge de l’un de ces neuf, supervisant une victoire finale de la Ligue Europa contre Liverpool avec Séville en 2015-16.

« [Emery] est un entraîneur très expérimenté « , a ajouté Forlan. » Il a été entraîneur de nombreuses années. Il a remporté la Ligue Europa et était également en finale avec Arsenal quand ils ont perdu contre Chelsea.

«C’est un gars qui connaît très bien cette compétition. Je pense que c’est bien pour l’équipe d’avoir un entraîneur avec l’expérience, le soutien dont il dispose.

« Cela ne vous donne pas tout ce dont vous avez besoin pour gagner la finale, mais cela vous donne un peu de soutien, ce qui est bien lorsque vous entrez dans un match comme celui-ci. »

