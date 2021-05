La finale de la Ligue Europa contre Villarreal définira la saison

GDANSK, Pologne – Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que la finale de la Ligue Europa contre Villarreal définirait la saison de Manchester United.

United a progressé pour terminer deuxième de la Premier League derrière les champions de Manchester City, mais Solskjaer a déclaré qu’en soulevant le trophée de la Ligue Europa mercredi, la campagne serait un succès.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

« Vous entrez dans chaque match car le prochain est le plus important », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse en Pologne mardi. «C’est maintenant une finale qui se trouve à la fin d’une saison.

« Vous pouvez définir la saison après-demain. Jusqu’à présent, nous nous sommes améliorés, mais nous ne rentrerons tous heureux que si nous gagnons. »

La victoire donnerait à Solskjaer le premier trophée de son règne à Old Trafford et le premier de United depuis le triomphe de la Ligue Europa en 2017 sous Jose Mourinho. Cela fait huit ans que United a remporté le titre de Premier League, mais Solskjaer espère que soulever un trophée pourra servir de tremplin.

« Je pense que les joueurs, quand ils ont le goût du succès, quand ils gagnent des trophées, gagnent quelque chose, cela peut aller de deux manières; nous l’avons fait maintenant et nous pouvons nous détendre ou, comme je l’ai eu vous donne plus de ce sentiment. » Dit Solskjaer. «Vous en voulez plus, vous le voulez tout le temps, vous voulez retrouver le feeling avec vos coéquipiers, avec votre club.

« Ce groupe de joueurs travaille dur depuis un an, un an et demi, ensemble et c’est la prochaine étape pour eux maintenant d’aller profiter d’un jeu comme celui-ci. »

United se dirige vers le match en tant que gros favori contre une équipe de Villarreal qui a terminé septième de la Liga. Ils n’ont remporté que six de leurs 12 derniers matchs toutes compétitions confondues sous Unai Emery, qui a remporté la compétition à trois reprises avec le Sevilla FC et a atteint la finale avec Arsenal en 2019, mais le milieu de terrain de United, Bruno Fernandes, a déclaré que ce serait plus serré que ne le suggèrent les bookmakers.

« L’équipe va mieux », a déclaré Fernandes. « Être en finale, c’est bien mais pour être parfait, nous devons gagner. Le vestiaire a confiance mais c’est 50/50 demain. Nous devons faire de notre mieux pour rentrer heureux. »

Solskjaer a également refusé d’exclure Harry Maguire alors qu’il continue de se remettre d’une blessure au ligament de la cheville, bien que le capitaine de United n’ait pas pu s’entraîner avec le reste du groupe mardi.