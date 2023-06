La finale de la Ligue des Nations en jeu pour les États-Unis contre le Mexique

En ce qui concerne les événements de la CONCACAF, la préférence va généralement à un match des États-Unis contre le Mexique en finale. La CONCACAF a réalisé son souhait à deux reprises en 2021. Les deux nations puissantes du continent se sont rencontrées lors des matchs pour le titre de la Ligue des Nations et de la Gold Cup. Les États-Unis ont remporté les deux en prolongation.

Cette fois-ci, la CONCACAF n’a pas obtenu son souhait. En raison de la façon dont le tirage au sort s’est déroulé, c’est les États-Unis contre le Mexique dans une demi-finale et le Canada contre le Panama dans l’autre. Cela ne signifie pas pour autant que ce jeu est votre concours typique de l’argent d’abord. Il reste encore une place en finale de la Ligue des Nations pour les deux équipes.

Préparations des États-Unis contre le Mexique en Ligue des Nations

L’USMNT doit se préparer pour deux compétitions cet été sous la direction d’un autre manager par intérim. L’ancien patron par intérim, Anthony Hudson, a repris le flambeau et est parti diriger un club au Qatar. Le nouveau patron par intérim est BJ Callaghan, qui est assistant pour l’Union de Philadelphie depuis 2014 mais n’a jamais été manager à plein temps. Il a été chargé de guider les États-Unis à travers la Ligue des Nations et la Gold Cup jusqu’à ce qu’un nouveau patron à temps plein soit nommé.

La liste appelée par Callaghan est à peu près aussi proche d’une équipe A complète que les États-Unis peuvent obtenir. Tous les plus grands noms et habitués sont là. Matt Turner est dans le but. Sergiño Dest, Antonee Robinson et Miles Robinson sont sur la ligne arrière. Le milieu de terrain comprend Gio Reyna, Yunus Musah et Weston McKennie. En haut, les États-Unis peuvent faire appel aux services de Christian Pulisic et du nouveau commis américain Folarin Balogun.

C’est un groupe solide qui énonce clairement l’intention de US Soccer de tout mettre en œuvre pour remporter ce trophée. La forme des États-Unis depuis la Coupe du monde au Qatar n’a pas été mauvaise. Pourtant, cela ne génère pas d’élan pour cet événement ou ne se prépare pas à la Coupe du monde en 2026. Deux victoires, une défaite et deux nuls ne mettent pas le feu au monde. Soulever une paire de trophées cet été pourrait changer tout cela. Cela commence contre le Mexique avec une place en finale de la Ligue des Nations en jeu.

El Tri au même endroit que les États-Unis

La série de résultats du Mexique depuis une fin de phase de groupes décevante à la Coupe du monde a été similaire à ceux des États-Unis. Ils ont affiché une victoire et un match nul lors de la finale de groupe de la Ligue des Nations en mars, puis un match nul 1-1 avec les États-Unis en avril. Contrairement aux États-Unis, cependant, le Mexique a disputé deux matches amicaux pour se préparer aux deux compétitions cet été. Ceux-là aussi étaient un sac mélangé. Ils ont battu le Guatemala 2-0 à Mazatlan le 7 juin avant un match nul 2-2 contre le Cameroun à San Diego le 10 juin.

Le Mexique a également le luxe d’avoir déjà son manager à plein temps, Diego Cocca, en place. Cocca a fait appel à une équipe avec beaucoup d’expérience dans sa tentative de soulever ce trophée. L’équipe est tellement expérimentée que seuls quatre des joueurs de champ ont moins de dix sélections : Julian Araujo avec six, Israel Reyes avec sept, Victor Guzman avec deux et Ozziel Herrera avec trois.

Ce qui manque à l’alignement, c’est le but. En fait, sur les 23 joueurs de la liste, seul Uriel Antuna a marqué au moins 10 buts pour l’équipe nationale. Aussi étrange est le fait que le Mexique n’a amené que deux attaquants à ce tournoi : Santiago Gimenez de Feyenoord aux Pays-Bas, puis Henry Martin de Club America.

Autres notes

Le match de jeudi débutera à 22 h HE sur Paramount + et Univision. Ce match se déroule au Allegiant Stadium de Las Vegas. Il a également été l’hôte de la finale de la Gold Cup 2021 contre le Mexique. C’était la seule autre apparition de l’USMNT dans ce stade high-tech.

La dernière fois que ces deux-là ont joué, c’était le « Continental Clasico » en avril, qui s’est soldé par un match nul 1-1 en Arizona. Le vainqueur de ce match des États-Unis contre le Mexique se qualifiera pour affronter le Canada ou le Panama le dimanche 18 juin lors de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Ce match est également au Allegiant Stadium de Las Vegas.

PHOTO : IMAGO / Agence MexSport