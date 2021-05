Manchester City et Chelsea se sont déjà affrontés trois fois cette saison, mais les rivaux de la Premier League termineront la campagne 2020-21 avec un dernier combat lors de la finale de la Ligue des champions de samedi.

City et Chelsea ne se sont jamais rencontrés en Ligue des champions auparavant, mais ce n’est pas leur toute première rencontre européenne. Ils se sont affrontés en demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne de l’UEFA 1970-71, les Bleus remportant les deux matches 1-0 pour atteindre la finale, qu’ils ont également gagnée en battant le Real Madrid lors d’une rediffusion.

Chelsea mène également de justesse en tête-à-tête sur le front national, après avoir remporté 68 des 166 matchs de compétition auxquels ils ont joué contre City, qui a remporté 58 victoires depuis leur toute première rencontre en 1907.

Cette saison, City a remporté une victoire 3-1 à Stamford Bridge en championnat début janvier avant de tomber à une défaite 1-0 contre les Blues en demi-finale de la FA Cup le mois dernier. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées avant la finale de ce week-end à Porto, c’était le 8 mai, lorsqu’un vainqueur de la 92e minute de Marcos Alonso a vu l’équipe de Thomas Tuchel fuir l’Etihad avec une victoire 2-1.

Il fut un temps où les finales entre deux clubs du même pays étaient rares, mais elles sont devenues la norme ces dernières années. Dans l’ensemble, il y a eu sept finales de la Ligue des champions qui ont opposé deux rivaux nationaux l’un à l’autre – la première venue en 1999-00 lorsque des équipes de l’élite espagnole ont dominé les dernières étapes.

Cinq des neuf dernières finales ont été disputées par deux équipes rivales de la même ligue, alors peut-être devrions-nous nous habituer à ces « derbies » de la Ligue des champions.

Real Madrid vs Valence (1999-00)

Real Madrid vs Valence (1999-00)

Bien que l’ancienne Coupe d’Europe ait été rebaptisée Ligue des champions en 1992, ce n’est que quatre ans plus tard que deux équipes du même pays sont apparues en phase de groupes lorsque l’AC Milan et la Juventus ont tous deux représenté l’Italie.

À peine trois saisons plus tard, la première finale intra-nationale de la Ligue des champions se jouait au Stade de France à Paris. Les dernières étapes du tournoi ont été dominées par les équipes espagnoles, trois des quatre demi-finalistes étant originaires de la Liga – Real, Valence et Barcelone – aux côtés du Bayern Munich.

Ce sont le Real et Valence qui ont réussi à se qualifier pour la grande finale, l’ancien assouplissant une victoire confortable 3-0 pour remporter leur deuxième titre européen en trois ans et un huitième record à l’époque. Les buts sont venus de Fernando Morientes, Raul Gonzalez et, le plus spectaculaire de tous, Steve McManaman – qui est devenu le premier joueur anglais à remporter la compétition avec une équipe non anglaise.

AC Milan contre Juventus (2002-03)

Une finale terne qui ne reste pas longtemps dans la mémoire de la plupart des fans, les deux clubs italiens ont travaillé 120 minutes sans but à Old Trafford avant que l’égalité ne soit finalement réglée sur les tirs au but. La finale de 2003 est l’une des quatre finales de la Coupe d’Europe à se terminer 0-0 après le temps réglementaire parmi les 65 qui ont été disputées depuis la première en 1955-56.

Même la fusillade a été assez décevante, avec cinq des neuf premières pénalités manquées avant qu’Andriy Shevchenko (qui avait un but refusé en première mi-temps) ne retienne son sang-froid. pour saisir la gloire pour le Rossoneri alors que la mort soudaine se profilait.

⏪ Finale des tirs au but de 2008 … 🔴 Revivez le drame à Moscou alors que Manchester United remportait sa 3e Coupe d’Europe 🏆@Homme Utd | #UCLfinal pic.twitter.com/AfS5D36GGk – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 21 mai 2021

Par une nuit glaciale et pluvieuse à Moscou, Manchester United a finalement résisté à la victoire une longue et épuisante première finale de la Ligue des champions entièrement anglaise. Le premier match de Cristiano Ronaldo a été annulé par Frank Lampard sur un coup de mi-temps. Chelsea a secoué les boiseries de United à deux reprises, mais il n’y a plus eu de buts dans les 75 minutes de jeu qui ont suivi.

Des pénalités ont été introduites et, après que Petr Cech ait sauvé le tir bégayant de Ronaldo, le capitaine des Blues, porté au combat, John Terry, a eu la chance de remporter la gloire avec le cinquième penalty de son équipe. Malheureusement, le gazon détrempé a cédé sous les pieds de Terry alors que son coup de pied raté frappait le poteau, laissant le skipper regarder à travers les yeux tachés de larmes alors qu’Edwin van der Sar produisait l’arrêt décisif de la tentative de mort soudaine de Nicolas Anelka de sceller United. troisième triomphe européen.

Arjen Robben

⚽️ Marque le but gagnant

🏆 Bayern sacré champion

🏅 Homme du match récompensé 🥳 Joyeux anniversaire, Robben! 🎈#UCL | @FCBayernEN | @Arjen robben pic.twitter.com/x3wu4iT73r – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 23 janvier 2019

Après avoir perdu contre Chelsea dans sa propre Allianz Arena l’année précédente, le Bayern est revenu en finale en 2013 où il a affronté Dortmund, adversaire de la Bundesliga, à Wembley. Ce sont les Bavarois qui sont sortis victorieux de la toute première finale entièrement allemande de la compétition, mais ils l’ont laissé jusqu’à la toute dernière minute pour battre l’équipe de Jurgen Klopp.

Après que le penalty d’Ilkay Gundogan à la 68e minute ait annulé le premier match de Mario Mandzukic à l’heure, il a été laissé à Arjen Robben de couronner sa sublime performance d’homme du match par marquant le but gagnant pour le Bayern à la 89e minute. Son visage était une image de joie choquée.

La première fois dans l’histoire que les deux finalistes de la Ligue des champions étaient originaires de la même ville, la pièce maîtresse de 2014 a vu les rivaux madrilènes, le Real et l’Atletico, se retrouver face à face de l’autre côté de la frontière portugaise. Le Real était en fait à la traîne d’un but de Diego Godin pendant la majorité du match, seulement pour le capitaine Sergio Ramos pour tirer un égaliseur de tête hors de l’éther à la 93e minute et envoyer la finale en prolongation.

La dynamique du Real a conduit à de nouveaux buts de Gareth Bale (110 ‘), Marcelo (118’) et Cristiano Ronaldo (120 ‘), sceller une victoire 4-1 et avec elle La Decima, 10e couronne européenne très convoitée du club.

Real Madrid contre Atletico Madrid (2015-16)

⏪ Finale des tirs au but en 2016 … ⚪️ Quand le Real Madrid a été sacré champion d’Europe pour la 11e fois 🏆#UCL | @realmadriden pic.twitter.com/DO1xrhOmbC – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 11 février 2021

Deux ans après leur grange à Lisbonne, les voisins en guerre, le Real et l’Atletico, se sont de nouveau réunis au San Siro de Milan pour y avoir à nouveau. La finale 2016 était une offre beaucoup plus calme en comparaison, terminant 1-1 après la prolongation avant que le Real ne s’empare à nouveau du trophée, cette fois aux tirs au but.

Los Blancos étaient impeccables dans la fusillade et lorsque Juanfran a frappé le poteau avec le quatrième penalty de l’Atletico, il a été laissé à Ronaldo pour conclure les choses de façon catégorique – exorciser le fantôme de sa miss en 2008 dans le processus.

Première finale de la Ligue des champions à présenter un arbitre assistant vidéo, l’édition 2019 a vu Liverpool et les Spurs s’affronter au stade Wanda Metropolitano de l’Atletico à Madrid. Le premier but est survenu alors que de nombreux fans trouvaient encore leur place après que Mohamed Salah ait reçu une pénalité douteuse à peine 22 secondes après le début du match, à la suite d’un examen VAR.

L’Égyptien s’est dûment converti avec 1:48 secondes au compteur, le deuxième but le plus rapide jamais inscrit en finale de la Ligue des champions (après celui de Paolo Maldini pour l’AC Milan contre Liverpool en 2005, qui avait marqué 50 secondes après le match). Le remplaçant Divock Origi a ajouté un deuxième en retard, faisant suite à son incroyable vainqueur lors du retour miraculeux des Reds en demi-finale contre Barcelone.

Après avoir perdu contre le Real Madrid lors de la finale 2017-18, Liverpool n’a commis aucune erreur cette fois poussée vers une victoire 2-0 et a remporté sa sixième Coupe d’Europe.