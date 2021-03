Ces événements de test seront cruciaux pour trouver des moyens de ramener les fans et le public en toute sécurité sans distanciation sociale », a déclaré le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden. Nous serons guidés par les experts scientifiques et médicaux, mais nous travaillerons d’arrache-pied pour que cela se produise. Nous voulons redonner aux gens le plaisir de profiter de ce qu’ils aiment et faire en sorte que certaines de nos industries de croissance les plus importantes se remettent sur pied.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy