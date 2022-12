La finale de la Coupe du monde résume une saga complexe entre Messi et l’Argentine

Messi est né en Argentine mais est devenu un adulte et une star en Europe. Il a accumulé des récompenses et des titres avec l’équipe du club renommé de Barcelone, mais pendant de nombreuses années, il a eu du mal à gagner avec l’équipe nationale argentine. Et malgré son statut peut-être de meilleur joueur du monde, en Argentine, il a vécu et joué dans l’ombre de Maradona, dont le style impétueux l’a fait aimer des Argentins contrairement au Messi réservé.