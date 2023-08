La finale de la Coupe du monde féminine 2023 sur FOX bat un record télévisé américain

La finale de la Coupe du monde féminine entre l’Espagne et l’Angleterre sur FOX a battu un record spécifique d’audience américaine. Il s’agissait de la première finale de Coupe du monde féminine à ne pas présenter l’USWNT depuis 2007. Par conséquent, l’audience par rapport à la finale de 2019 était en baisse. Ce match, où l’USWNT a battu les Pays-Bas, a attiré 14,2 millions de téléspectateurs.

FOX a annoncé que 1 658 000 personnes ont regardé la Coupe du monde féminine sur FOX. C’est une énorme baisse par rapport à la Coupe du monde féminine 2019. Quoi qu’il en soit, cela en fait la finale de la Coupe du monde féminine non USWNT la plus regardée de tous les temps. C’est en hausse de 150% par rapport à la précédente finale de la Coupe du monde de 2007 dans laquelle l’USWNT n’a pas joué. Les finales de 2007 et 2019 se sont également déroulées à des moments moins que stellaires pour le public américain. La finale de la Coupe du monde féminine a débuté le week-end dernier à 6 heures du matin.

Le match a culminé en audience entre 7h45 et 8h, soit vers la fin du match. A cette époque, il y avait 2 446 000 téléspectateurs. Il s’agit d’une forte audience compte tenu des faibles temps de coup d’envoi pour le public américain. Pour référence, le public de la côte ouest regarderait la fin du match vers 5 heures du matin. C’était un thème commun tout au long du tournoi. Le match de l’USWNT contre le Portugal a eu un coup d’envoi dans la nuit. C’était la meilleure audience que FOX ait jamais eue pour ce créneau horaire.

Les principaux marchés pour la couverture par FOX de la finale de la Coupe du monde féminine étaient similaires au reste du tournoi. Washington, DC, a ouvert la voie. Ensuite, Austin, San Diego, Hartford et Boston avaient tous des notes de 1,5 ou plus.

Un bon record pour la couverture FOX de la finale de la Coupe du monde féminine

Même si FOX aurait fait mieux avec l’USWNT faisant une course plus profonde dans la compétition, avoir un intérêt généralisé pour les nations en dehors des États-Unis est un bon signe. Peut-être que cela montre que l’audience générale du football féminin augmente.

Quoi qu’il en soit, les heures de coup d’envoi ne devraient pas être un problème pour la prochaine Coupe du monde féminine en 2027. Les États-Unis ont une candidature conjointe avec le Mexique pour accueillir cette compétition. C’est l’une des quatre candidatures pour le tournoi.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire