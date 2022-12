La finale de la Coupe du monde classique couronne la glorieuse carrière de Messi

L’Argentine remporte la Coupe du monde pour la troisième fois, Lionel Messi inspirant les champions de la Copa America à la gloire, après une victoire aux tirs au but à l’issue d’une incroyable finale contre la France au Qatar.

Kylian Mbappe n’est devenu que le deuxième joueur à marquer un tour du chapeau en finale de la Coupe du monde, éclipsant les deux buts de Messi dans le match, mais malgré ses buts aidant la France à un résultat 3-3 après prolongation, les tirs manqués de Kingsley Coman et Aurélien Tchouameni signifiaient l’Argentine. victoire célébrée à Lusail.

Réaction rapide

1. Messi couronne une carrière incroyable avec une victoire en Coupe du monde

L’incroyable carrière de Lionel Messi est désormais terminée. Le capitaine argentin a finalement ajouté une médaille de vainqueur de la Coupe du monde à toutes les ligues des champions, championnats et coupes nationaux et à la Copa America qu’il a remportée avec l’Argentine en 2021.

Et il l’a fait avec style. Deux buts dans une finale dramatique, plus un penalty réussi lors de la fusillade, signifient que Messi a fait tout son possible pour offrir la gloire tant attendue à l’Argentine. Il a également remporté le prix Golden Ball en tant que meilleur joueur du tournoi.

Cela mettra-t-il fin au débat GOAT? Probablement pas. Il y aura toujours ceux qui favoriseront Cristiano Ronaldo, Diego Maradona et Pelé par rapport au joueur de 35 ans, mais maintenant qu’il a une victoire en Coupe du monde sur sa liste d’honneurs, vous pouvez parier que Messi s’en fichera le moins du monde. le débat sans fin sur qui est vraiment le plus grand de tous les temps.

Mais la chose la plus importante pour Messi est que personne ne puisse jamais désigner le seul grand trophée qui manque à sa carrière, car non seulement il l’a remporté, mais il a conduit et inspiré l’Argentine au succès, tout comme Maradona l’a fait au Mexique en 1986.

Qatar 2022 a été le tournoi de Messi. Il a marqué à chaque match sauf un – la victoire en phase de groupes contre la Pologne lorsqu’il a vu un penalty arrêté par Wojciech Szczesny – et il s’est montré à la hauteur chaque fois que l’Argentine a eu besoin de lui pour faire la différence.

De gros buts contre le Mexique et l’Australie, des passes décisives incroyables pour Nahuel Molina et Julian Alvarez contre les Pays-Bas et la Croatie respectivement et, lors de la finale contre la France, il a mis l’Argentine sur le chemin de la victoire en inscrivant un penalty en première mi-temps.

Cela a été le tournoi parfait pour Messi dans tous les sens. L’embellissement parfait d’une carrière inégalée.

La carrière en club de Lionel Messi a livré une longue liste de trophées, mais maintenant le capitaine argentin a remporté le plus gros prix qui soit avec son pays. Tullio Pouilles – FIFA/FIFA via Getty Images

2. L’éclat de Mbappe n’a pas suffi à la France

Kylian Mbappe a déjà remporté une Coupe du monde pour la France et il a failli en remporter une deuxième à lui seul contre l’Argentine.

Ses deux buts en l’espace de 97 secondes dans les 10 dernières minutes du match ont donné à la France une bouée de sauvetage après avoir mené 2-0 depuis la première mi-temps et la star du Paris Saint-Germain a ensuite ajouté un troisième pour remporter son tour du chapeau en plus. temps. Mais malgré l’héroïsme de Mbappe – il a également marqué son coup de pied lors de la fusillade – la France n’a pas pu devenir la première équipe à remporter des Coupes du monde consécutives depuis le Brésil en 1962.

Alors que l’équipe de France a été touchée par un virus dans la préparation du match, ce fut un exploit remarquable pour Les Bleus de pouvoir riposter à partir de deux buts pour mener le match aux tirs au but. Raphael Varane, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Adrien Rabiot et Kingsley Coman n’ont pas pu s’entraîner vendredi et trois d’entre eux – Varane, Upamecano et Rabiot – ont commencé le match.

Le manque d’énergie était évident pendant la majeure partie du match jusqu’à ce que Mbappe leur donne de l’espoir avec un penalty à la 80e minute. Ils étaient si mauvais en première mi-temps que Deschamps a remplacé Olivier Giroud et Ousmane Dembele avant la pause et ça ne s’est pas beaucoup amélioré en seconde mi-temps. Même Antoine Griezmann, l’un des joueurs du tournoi, n’a pas réussi à terminer le match avec Deschamps le remplaçant à 20 minutes de la fin.

Une finale, c’est quand les grands joueurs se présentent et font la différence, mais les meilleures stars françaises ont disparu jusqu’à ce que Mbappe explose en 80 minutes. Mais bien qu’il ait presque porté son équipe à la gloire, Mbappe n’a pas pu mener la France jusqu’au bout et il a maintenant la distinction peu enviable de réussir un tour du chapeau lors d’une finale de Coupe du monde et de se retrouver toujours du côté des perdants.

L’attaquant français Kylian Mbappe a mérité sa place dans les livres d’histoire, mais pas encore en tant que double vainqueur de la Coupe du monde. Catherine Ivill/Getty Images

3. Le triomphe de l’Argentine est une victoire pour tout un continent

L’Argentine a mis fin aux 20 ans d’attente de l’Amérique du Sud pour une victoire en Coupe du monde en battant la France, championne en titre, au Qatar.

Depuis que le Brésil a remporté sa cinquième Coupe du monde en 2002, aucune équipe sud-américaine n’a remporté le trophée, mais ce faisant, l’Argentine a mis fin à la domination européenne du tournoi. L’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et la France ont toutes remporté la Coupe du monde depuis une nation sud-américaine et seule l’Argentine – en 2014 – a atteint la finale depuis 2002.

Mais avec autant de joueurs de premier plan du jeu venant du Brésil, d’Argentine, d’Uruguay et de Colombie, c’est un énorme regain de moral pour le continent sud-américain d’avoir enfin un nouveau champion du monde.

Et avec les droits d’organisation de la Coupe du monde 2030 encore à décider, l’impact de l’Argentine sur et en dehors du terrain au Qatar devrait aider le défi sud-américain à accueillir le tournoi dans huit ans.

Les fans sud-américains ont été de loin le plus grand contingent au Qatar. C’est une région de football extrêmement passionnée et la perspective que l’Argentine et l’Uruguay co-organisent la Coupe du monde du centenaire en 2030 – 100 ans après que ce dernier a battu l’ancien 4-2 lors de la finale inaugurale en tant qu’hôtes à Montevideo – ne peut qu’avoir été aidé par l’équipe de Messi qui a remporté ce tournoi.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Argentine: Emiliano Martínez 8 ; Nahuel Molina 6, Cristian Romero 7, Nicolas Otamendi 6, Nicolas Tagliafico 7 ; Enzo Fernandez 8 ans, Rodrigo De Paul 8 ans, Alexis Mac Allister 8 ans ; Lionel Messi 8, Julian Alvarez 7, Angel Di Maria 8.

Sous-marins: Marcos Acuna 6, Gonzalo Montiel 6, Leandro Paredes 6, Lautaro Martinez 6, German Pezzella 6, Paulo Dybala 6.

France: Hugo Lloris 7; Jules Koundé 4, Raphaël Varane 6, Dayot Upamecano 5, Théo Hernandez 5 ; Aurélien Tchouameni 6, Adrien Rabiot 6 ; Ousmane Dembélé 3, Antoine Griezmann 5, Kylian Mbappé 9 ; Olivier Giroud 4.

Sous-titres : Marcus Thuram 7, Randal Kolo Muani 8, Kingsley Coman 6, Edouardo Camavinga 6, Youssouf Fofana 6, Ibrahima Konaté 6, Axel Disasi 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Kylian Mbappé

Il a été silencieux pendant la majeure partie du match, mais les grands joueurs livrent quand cela compte et Mbappe a renversé la finale de la Coupe du monde en marquant deux fois en l’espace de 90 secondes dans les phases finales avant de réclamer un tour du chapeau avec son extra- pénalité de temps.

Le pire : Ousmane Dembélé

A donné le penalty pour le premier match de l’Argentine avec un défi maladroit sur Di Maria. N’a rien apporté de positif et était encore pire que Jules Kounde sur le triste flanc droit de la France.

Faits saillants et moments marquants

Après que son équipe ait perdu deux buts, l’entraîneur français Didier Deschamps en avait assez vu. A quatre minutes de la fin de la première mi-temps, il effectua un double remplacement. Dembele et Olivier Giroud ont été les seuls à être évacués, et ce dernier ne l’a pas bien pris.

Le doublé de Kylian Mbappe en deuxième mi-temps a ensuite forcé le match à prolonger le match lorsqu’il a suivi son penalty avec ce but quelques secondes plus tard.

MBAPPE ETES-VOUS SERIEUX ?! 😱 LA FRANCE LIE pic.twitter.com/qZLzNz3aow – Football FOX (@FOXSoccer) 18 décembre 2022

Messi et Mbappe ont tous deux marqué à nouveau dans le temps supplémentaire, menant le match à une fusillade où Gonzalo Montiel était le héros improbable.

L’ARGENTINE REMPORTE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2022 🇦🇷 LA PLUS GRANDE FINALE DE LA COUPE DU MONDE MASCULINE DE TOUS LES TEMPS pic.twitter.com/xp1N6DkLjA – Football FOX (@FOXSoccer) 18 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

L’ouverture du score de Messi était le premier but ou passe décisive qu’il avait enregistré lors d’une finale de sa carrière senior en Argentine. Son penalty était le sixième à être tiré lors d’une finale de Coupe du monde masculine (à l’exclusion des tirs au but). Un seul d’entre eux n’a pas été converti – Antonio Cabrini contre l’Allemagne de l’Ouest en 1982, bien que l’Italie ait quand même remporté ce match.

Sur les 20 équipes masculines précédentes à avoir marqué en premier lors de la finale de la Coupe du monde, 12 ont remporté le trophée. Une seule équipe a été menée par deux buts ou plus lors de la finale de la Coupe du monde et l’a remportée avant la finale au Qatar – l’Allemagne de l’Ouest en 1954 contre la Hongrie.

Les trois buts de l’Argentine ont été marqués par des joueurs âgés de 34 ans ou plus (Di Maria 34 ans, Messi 35 ans). Auparavant, les seuls joueurs de cet âge à avoir marqué en finale de Coupe du monde avaient été Nils Liedhol pour la Suède en 1958 (35) et Zinedine Zidane pour la France en 2006 (34). A 35 ans et 177 jours, Lionel est le deuxième homme le plus âgé à avoir marqué en finale de Coupe du monde, après Liedholm (35a-264j) en 1958 contre le Brésil.

La France est la première équipe de l’histoire de la Coupe du monde masculine à effectuer plusieurs remplacements en première mi-temps lors de la finale. Les seuls autres remplaçants en première mi-temps lors des finales de la Coupe du monde étaient un en 1982 (Italie), deux en 1994 (un par le Brésil et un par l’Italie) et un en 2014 (Allemagne).

Avec son premier but, Kylian Mbappe n’est devenu que le deuxième homme à marquer lors de finales consécutives de Coupe du monde, après le Brésilien Vava en 1958 et 1962. Avec son deuxième, Mbappe est devenu le premier à marquer sept buts lors d’une Coupe du monde depuis Ronaldo. a marqué huit pour le Brésil en 2002.

Il n’y avait qu’une minute et 37 secondes d’écart entre les deux buts de Mbappe, la première fois que des buts étaient marqués en quelques minutes consécutives lors d’une finale de Coupe du monde masculine.

Il s’agissait de la huitième finale de la Coupe du monde masculine à aller en prolongation, avec seulement deux des sept précédentes aux tirs au but. Cependant, c’était la quatrième finale de Coupe du monde à nécessiter 30 minutes supplémentaires au 21e siècle (2006, 2010, 2014, 2022), autant de fois qu’au 20e siècle.

Avec l’introduction de Lautaro Martínez sur le banc, un joueur du Bayern Munich et un joueur de l’Inter Milan ont participé à chacune des 11 dernières finales de Coupe du monde. Dayot Upamecano du Bayern a commencé le match pour la France.

Le troisième but de Mbappe a fait de lui le deuxième homme à marquer un tour du chapeau lors d’une finale de Coupe du monde, après Geoff Hurst pour l’Angleterre en 1966, et cela lui a valu le prix Golden Boot de la Coupe du monde en tant que meilleur buteur avec huit buts.

Avec 172 buts marqués, c’est la Coupe du monde avec le plus de buts de tous les temps. Il y avait 171 marqués en 1998 et 2014.

Messi a remporté toutes les compétitions auxquelles il a participé plus d’une fois. La seule compétition dans laquelle il a joué et qu’il n’a pas gagnée est la Coupe de France, dans laquelle il a fait une apparition.

Suivant

Argentine: Les nouveaux champions du monde peuvent faire la fête et célébrer leur triomphe sans aucun match à venir sur leur calendrier pour 2023 pour l’instant. Cependant, la plupart d’entre eux seront bientôt de retour en action pour leurs clubs avec la reprise de la Premier League le 26 décembre. Les deuxièmes mi-temps des saisons de LaLiga et de Ligue 1 commenceront également avant la fin de l’année, ce qui signifie que cela pourrait ne pas être long. avant de revoir Messi et Mbappe ensemble au Paris Saint-Germain.

France: Ils en ont peut-être envie en ce moment, mais la France n’a pas longtemps avant de commencer la qualification pour l’Euro 2024. La route vers l’Allemagne commence le 24 mars lorsque les Pays-Bas visitent le Stade de France, avant Les Bleus voyage pour affronter la République d’Irlande trois jours plus tard.