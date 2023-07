La finale de la Coupe du monde appartient à NY / NJ en 2026, selon les politiciens

Le plus grand match du monde doit être joué sur la plus grande scène du monde, a déclaré le maire de New York, Eric Adams, qui, avec le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, prépare un terrain pour décrocher la finale de la Coupe du monde 2026.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique co-organiseront la vitrine mondiale du football dans trois ans et le grand prix encore à gagner est le lieu du match final.

Dallas et Houston ainsi que Miami devraient jeter leur chapeau sur le ring tandis que Los Angeles et son SoFi Stadium futuriste de 5,5 milliards de dollars semblent être les premiers favoris avec New York / New Jersey.

Mais lors d’un appel avec Reuters, Adams et Murphy ont clairement indiqué que, selon eux, il n’y avait qu’un seul choix.

« Le plus grand match devrait être joué sur la plus grande scène et il n’y a pas de scène plus grande sur le globe que cette région », a déclaré Adams à Reuters.

Une enquête en ligne YouGov auprès des fans de football professionnels de tous les États-Unis publiée mercredi a convenu avec Adams et Murphy que New York / New Jersey était l’endroit préféré pour la finale.

L’enquête a révélé que 21 % des personnes interrogées souhaitaient la finale à New York/New Jersey, suivies de Los Angeles avec 17 % et de Miami 10 %.

Mais 25% des sondés s’attendent à voir Los Angeles remporter le match phare avec New York/New Jersey à 23%.

La FIFA devrait annoncer les lieux des matchs phares, y compris la finale de la Coupe du monde, plus tard cette année.

La co-organisation n’a rien de nouveau à New York/New Jersey, les villes ayant combiné leurs ressources pour organiser le Super Bowl 2014 avec le MetLife Stadium du New Jersey comme lieu du match et New York fournissant le faste et le glamour.

Le plan serait le même pour la finale avec le MetLife de 82 000 places obtenant le match et les événements de célébration – des deux côtés de l’Hudson – dans toute la région.

« Si je devais deviner, nous aurons huit ou neuf matchs quoi qu’il arrive, c’est huit ou neuf Super Bowls en six semaines avec une énormité d’échelle », a déclaré Murphy. « Évidemment, nous pensons que nous sommes parfaitement adaptés pour accueillir la finale.

« Ça va être un événement énorme comme aucun autre … c’est en quelque sorte le grand-père de tous. »

La présentation de New York/New Jersey à la FIFA sera centrée sur la diversité de la région et sur l’expérience de l’organisation de grands événements.

New York est également l’un des plus grands marchés médiatiques au monde et dispose d’une infrastructure en place pour gérer des centaines de milliers de visiteurs.

« Aucune équipe ou joueur ne viendra dans notre région et n’aura le mal du pays », a assuré Adams. « Vous pointez vers un pays sur le globe et vous allez trouver une communauté ici.

« C’est notre principal argument de vente, notre diversité et la façon dont tout le monde se sentira chez lui en jouant ici. »

Bien que la candidature de New York/New Jersey ait ses atouts évidents, il y a des questions sur les crimes violents qui ont récemment fait la une des journaux.

« Nous allons raconter la vraie histoire », a déclaré Adams. « Nous devons maintenant entrer et sortir de la fiction et montrer aux gens les faits, c’est la grande ville la plus sûre d’Amérique et nous avons l’un des meilleurs services de police du monde et nous savons comment organiser de grands événements. »