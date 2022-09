La finale de la Coupe du monde 2026 se déroulerait à Arlington, au Texas

La finale de la Coupe du monde 2026 a apparemment une maison, le Texas surprenant tout le monde.

Le stade AT&T à Arlington, au Texas, accueillerait le match massif. Actuellement, le principal utilisateur du stade est les Cowboys de Dallas de la NFL. Pourtant, “Jerryworld” est dans la course pour accueillir la finale de la Coupe du monde depuis un certain temps.

Auparavant, les stades de New York et de Los Angeles étaient les favoris pour accueillir la finale. MetLife Stadium est le domicile de la paire d’équipes de la NFL de New York. Les préoccupations météorologiques, provenant de la chaleur et de la pluie, sont des raisons potentielles pour éviter les sites extérieurs de New York.

Plus à l’ouest, Los Angeles n’a aucune inquiétude concernant la météo. Le SoFi Stadium, comme le MetLife Stadium de New York, accueille les matchs de la Coupe du monde tel quel. Pourtant, le stade de 5 milliards de dollars, qui a ouvert ses portes en 2020, est sous le couvert d’un toit. Le propriétaire d’Arsenal, Stan Kroenke, est également propriétaire du stade, ce qui constitue un autre point d’intérêt. Néanmoins, les problèmes de taille du terrain ont entravé les chances d’accueillir le match final, même s’il peut accueillir la phase de groupes ou d’autres matchs à élimination directe.

Selon ESPN, la finale de la Coupe du monde 2026 pourrait se diriger vers Dallas 🤠 pic.twitter.com/fdqa76PIUJ — Coupe des champions internationale (@IntChampionsCup) 27 septembre 2022

La finale de la Coupe du monde 2026 au Texas

Par conséquent, la solution après ces deux est géographiquement entre eux.

Le stade AT&T a un toit rétractable, ce qui aiderait évidemment à contrôler les problèmes météorologiques potentiels. Ouvert en 2009, le stade ultramoderne de 1,3 milliard de dollars a une capacité actuelle de fans d’environ 80 000. Cependant, la reconfiguration permet d’ajouter 25 000 sièges supplémentaires si nécessaire. Le stade possède également l’un des plus grands écrans vidéo haute définition de la planète.

Les États-Unis accueillent la Coupe du monde 2026 en partenariat avec le Canada et le Mexique. Outre Arlington, Los Angeles et New York, les États-Unis accueilleront également des matchs de tournoi à Atlanta, Boston, Miami, Philadelphie, Kansas City, Houston, San Francisco et Seattle.

Situé au centre, Arlington pourrait également être un plus avec le transport. Les équipes et les fans n’auraient pas nécessairement à se rendre sur la côte opposée du pays pour la finale. S’il était entièrement reconfiguré, le stade AT&T serait potentiellement le plus grand stade de la Coupe du monde 2026.

PHOTO : IMAGO / AFLOSPORT