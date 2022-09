Les deux clubs brésiliens les mieux soutenus, Flamengo de Rio de Janeiro et Corinthians de Sao Paulo, se rencontreront sur deux manches lors de la finale de la Coupe du Brésil en octobre – et bien que la compétition n’existe que depuis 1989, c’est un très gros problème.

Les fans anglais d’un certain âge se souviendront de l’époque où la FA Cup était l’événement principal du calendrier, le seul match national diffusé en direct à la télévision, plein de glamour et de gloire et avec une aventure continentale en réserve pour les vainqueurs, puisque l’un des huitièmes de finale européens compétitions était la Coupe des vainqueurs de coupe. Mais au cours des trois dernières décennies, avec l’essor de la Ligue des champions, les compétitions de coupe d’Europe ont perdu une part considérable de leur importance.

En Amérique du Sud, cependant, c’est le contraire qui semble se produire, avec le lancement de compétitions de coupes nationales qui se sont rapidement révélées populaires. Le Brésil est probablement le meilleur exemple. Il y a une puissante incitation financière à bien faire dans la Coupe du Brésil. Les gagnants récolteront environ 11,5 millions de dollars et remporteront au total plus de 14,5 millions de dollars pour leur participation au tournoi. Ce n’est pas tout à fait autant que la Copa Libertadores d’Amérique du Sud (16 millions de dollars et 23 millions de dollars, respectivement).

Mais c’est bien plus que le prix en argent en jeu dans la ligue brésilienne, où les vainqueurs reçoivent moins de 6,5 millions de dollars. Et cette somme d’argent est sur la table pour une très bonne raison. Le championnat national utilise le système de la ligue – toutes les équipes jouant les unes contre les autres à domicile et à l’extérieur – depuis maintenant deux décennies. Il a des vertus indéniables, à la fois sportives (la meilleure équipe gagne) et financières (il maintient toutes les équipes en action tout au long de la saison). Mais la tradition, la mémoire folklorique et la préférence culturelle sont pour le sprint plutôt que pour le marathon – pour la grande finale du vainqueur plutôt que pour la campagne de broyage.

La Copa do Brasil, comme on l’appelle officiellement, répond à ce besoin de drame à élimination directe. Pendant un certain temps, le tournoi n’a pas présenté les équipes qui participaient aux Libertadores. Il y avait un aspect intéressant à cela – cela permettait aux titres majeurs d’être répartis sur différents côtés. La taille du pays signifie que l’histoire du jeu brésilien était basée sur la suprématie locale dans la quête d’être les meilleurs chiens au niveau de l’État. Un championnat se joue encore dans chacun des 27 états qui composent le Brésil. Mais ces titres ont perdu une grande partie de leur éclat dans un changement d’orientation du régional au national et continental.

Il n’y a pas assez de titres importants en jeu pour que tous les grands clubs conservent leur statut de géant – une source de frustration et de colère chez de nombreux supporters. Une solution partielle à cela était une coupe nationale sans les meilleures équipes de l’année précédente, qui s’étaient toutes qualifiées pour les Libertadores. Mais ces grands clubs ont beaucoup de pouvoir. Et être exclu de la fête était trop lourd à supporter pour eux, et ils sont donc revenus de force. Les chances d’un vainqueur surprise sont considérablement réduites, tout comme les opportunités pour une petite équipe de se développer en remportant la coupe et en se qualifiant ainsi. pour les Libertadores de la saison prochaine.

D’un autre côté, il y a beaucoup à savourer lorsque les géants s’affrontent dans les dernières étapes de la compétition – et il y avait beaucoup à savourer lors des deux demi-finales de cette année. La victoire cumulée 4-1 de Flamengo sur Sao Paulo mercredi peut sembler confortable sur le papier, et il y a en effet un fossé considérable entre les deux équipes. Mais Sao Paulo pouvait être fier de ses performances et a poussé ses adversaires vedettes aussi fort que quiconque aurait pu s’y attendre. Avec une meilleure finition – la principale différence entre ces deux affrontements – ils se seraient peut-être donné une chance de se qualifier pour la finale.

Devant leurs propres supporters, ils ont contrôlé une grande partie du match aller, mais ont tout de même perdu 3-1, défaits par des moments d’éclat du célèbre front four de Flamengo. Et l’histoire du match retour n’a pas été différente puisque Flamengo, repoussé mais jamais vraiment effrayé, s’est imposé 1-0.

Ils ont ensuite dû attendre 24 heures pour savoir si leurs adversaires en finale seraient les rivaux locaux Fluminense ou les éventuels vainqueurs Corinthians. Les deux avaient disputé un match nul 2-2 à Rio lors du match aller, et le match retour était tout aussi passionnant. Sous la direction de l’entraîneur Fernando Diniz, Fluminense joue un jeu audacieux, presque anarchique, basé sur la possession, construisant à partir de l’arrière, surchargeant souvent un côté puis passant à l’autre flanc.

L’entraîneur portugais des Corinthians, Vitor Perreira, a plus d’expérience contre ce style que ses homologues brésiliens. Il a déterminé quand appuyer sur Fluminense et les forcer à effectuer des bottés de dégagement inconfortables. L’excellent vétéran de la Coupe du monde 2018, Renato Augusto, a donné l’avantage aux Corinthians, et avec Fluminense exposé, il y a eu deux autres buts dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps jeudi.

Pour compléter la joie sur les terrasses, le dernier était un but contre son camp de Felipe Melo, dont l’histoire récente avec de vieux rivaux Palmeiras en a fait la cible des moqueries des supporters des Corinthians à chaque fois qu’il touchait le ballon.

Et c’est donc un affrontement de titans en finale, Flamengo contre Corinthians – deux matchs dont les effets peuvent même se faire sentir sur l’échelle de Richter, ajoutant encore plus de prestige à la tradition relativement récente de la Coupe du Brésil.