LONDRES: La Coupe des Nations d’automne a obtenu la finale qu’elle ne méritait pas.

Organisée à la hâte pour remplacer les tournées européennes traditionnelles annulées, la Coupe des Nations d’automne à huit équipes a été dominée par la défense et les coups de pied contre des stades sans atmosphère dans des conditions humides non utiles.

Les résultats à cette période de l’année étaient censés compléter les métastases de la Coupe du monde de rugby 2023, mais la pandémie a forcé World Rugby à baser les métastases sur le classement d’il y a un an, lorsque chaque équipe a joué pour la dernière fois.

Cette décision et la nature ponctuelle de la Coupe des Nations d’automne ont incité la plupart des équipes à expérimenter, à faire leurs débuts et à réintroduire de nombreux joueurs et combinaisons marginaux pour les prochaines Six Nations en février.

L’action sur le terrain n’a pas été facile à regarder, et le tournoi n’a pris vie que lors du dernier week-end de finale, grâce aux performances tardives des Fidji et aux améliorations naturelles de la part des autres non-finalistes.

Il n’y avait aucun moyen de contourner la finale organisée comme une imposture après que la France n’ait pas été autorisée par ses clubs à choisir ses 30 meilleurs joueurs. Ce fut un choc quand à Twickenham dans des conditions ensoleillées et sèches alors que la deuxième équipe de départ la plus inexpérimentée des Tricolors de l’histoire avec 68 sélections était à quelques secondes de battre un habitué de l’Angleterre avec 772 sélections, perdant seulement par un peine de mort subite en prolongation. .

Voici ce que nous avons appris des équipes par ordre d’arrivée:

1. Angleterre

Après avoir battu l’Italie à Rome pour remporter les Six Nations sur la différence de points en octobre, l’entraîneur Eddie Jones et les joueurs ont déclaré avec confiance qu’ils avaient beaucoup plus à offrir. Mais ils ne l’ont pas encore montré. L’Angleterre a effectivement utilisé la même défense implacable et la même tactique de poursuite pour remporter la Coupe des Nations d’automne. Les coups de pied incessants ont même été hués par la poignée de supporters lors de la finale. Jones a qualifié les fans et les réactions des médias de irrespectueux, mais il a même admis que l’attaque des équipes avait diminué avec le redémarrage des rugbys après la pandémie. Ils ont effectué autant de déchargements en finale – 7 – qu’en trois matches de groupe. Les arrières derrière le demi-volant étaient à peine impliqués. La lacune a été révélée en finale par une équipe de France B alors qu’elle était face à l’Angleterre dans le match serré. Pourtant, l’Angleterre a gagné, même si elle a encore du mal mentalement à commencer une finale en tant que favori déchaîné. Il repartira comme favori des Six Nations dans deux mois, avec une séquence de huit victoires consécutives.

2. France

Tracez un cercle vers le 13 mars. C’est le prochain épisode programmé de la meilleure rivalité renouvelée dans le rugby européen: la France contre l’Angleterre. La France a remporté son match des Six Nations à Paris en février et l’Angleterre a remporté dimanche la finale de la Coupe des Nations d’automne à Londres. La France a terminé deuxième des deux tournois, mais pas beaucoup. Après une décennie d’inutilité, la France est à nouveau une force: jeune, intrépide, excitante et fière. La base est une défense entraînée par Shaun Edwards. Leur stand tryline pour repousser l’Angleterre 13 étapes à la fin de la première mi-temps à Twickenham était inspirant et un message. La projection générale de Pierre Bourgarit (3 sélections), Killian Geraci (2), Anthony Jelonch (4), Matthieu Jalibert (8), Gabin Villiere (2) et Brice Dulin (31), entre autres, présente les stars principales Marchand, le Roux, Alldritt , Ntamack, Thomas et Bouthier courent pour leur argent.

3. Irlande

Les Irlandais ont bien fait de confirmer qu’ils sont les meilleurs de l’équipe de deuxième division, sans compter l’avant-garde Tadhg Furlong, le centre Garry Ringrose et l’arrière Jordan Larmour. Talisman divise par deux Jonathan Sexton et Conor Murray a également manqué de gros morceaux et l’entraîneur Andy Farrell a dû demander à l’accessoire Andrew Porter, aux putes rivales Ronan Kelleher et Rob Herring, Tadhg Beirne en tant que flanker, les moitiés alternatives Jamison Gibson-Park et Billy Burns, de nouveaux arrières James Lowe et Hugo Keenan, et arrière arrière Jacob Stockdale. Les réponses ont été généralement bonnes, conduisant les Irlandais à une reprise positive 12 mois après un début de revers lors d’une année de Coupe du monde de rugby. Farrell a rendu l’atmosphère dans le camp plus démocratique après l’autocratie sous le prédécesseur Joe Schmidt, en particulier avec onze nouveaux joueurs. Le talent est là quand il ne boit pas ou ne raccroche pas et que le calendrier des Six Nations est amical – matchs à domicile contre l’Angleterre et la France – alors les Irlandais ont de l’espoir. Lock James Ryan a dit que nous devons juste grandir maintenant.

4. Écosse

L’Écosse s’est rendue à Dublin le week-end dernier avec une équipe expérimentale qui avait de grands espoirs d’une première victoire là-bas en 10 ans. Cet espoir s’enflamma à nouveau et le capitaine Stuart Hogg, après avoir été bien défait le 16/31, suggéra que leur progression aurait pu prendre du recul. Mais la sélection de l’entraîneur Gregor Townsends était délibérément réticente. Il ne montrera sa meilleure équipe qu’aux Six Nations, où ils craqueront pour la première fois contre l’Angleterre, championne en titre, le 6 février. L’Écosse espère avoir blessé le demi-mouche Finn Russell et renforcer une défense qui a ramené un minimum de 59 points des Six Nations en 2020 à seulement 70 points. en trois matchs de la Coupe des Nations d’automne. Pour l’instant, les Écossais sont à nouveau difficiles à battre après ne pas avoir exécuté et rester concentrés sur la France et l’Irlande, qui les ont révisés en seconde période.

5. Pays de Galles

Aucune autre équipe n’a été plus touchée par l’arrêt forcé par la pandémie. Le Pays de Galles a d’abord pris en main l’approche offensive du nouvel entraîneur Wayne Pivac. Mais sept mois plus tard, lorsque le rugby reprend en octobre, le Pays de Galles a perdu son avance. La baisse de toutes les statistiques offensives significatives a renforcé une séquence de défaites qui ne s’est terminée que lorsque la simple Géorgie est tombée. Le Pays de Galles n’a remporté que trois tests sur dix cette année, mais Pivac a continué à chercher de nouveaux talents et a trouvé des diamants, dont la putain Sam Parry, les flancs Shane Lewis-Hughes et James Botham, les moitiés de Kieran Hardy et Callum Sheedy, le milieu de terrain Johnny Williams et l’aile Louis. Rees-Zammit. Ils ont fait en sorte que l’automne ne soit pas une perte totale. Pivac dit qu’il connaît déjà son équipe des Six Nations. S’il a retrouvé son avance sera révélé contre l’Irlande le 7 février.

6. Italie

L’Italie a terminé dernière parmi les équipes des Six Nations, mais l’entraîneur Franco Smith a fait ce qu’il fallait pour l’équipe: il les a maintenues ensemble. L’Italie n’a utilisé que 26 joueurs, le moins du tournoi (sauf Fidji) et deux de moins que l’Angleterre. Ils ont eu en moyenne plus de temps en possession que n’importe quelle équipe en phase de groupes, mais ont souffert d’un échec d’exécution et de remise en forme. Ils sont restés avec l’Écosse et la France pendant une heure et ont conduit le Pays de Galles, mais sont ensuite tombés. On espère que le temps passé ensemble sera payant en termes de cohésion et d’instinct car c’est un groupe jeune. Giosu Zilocchi et Danilo Fischetti, 23 et 22 ans, se sont installés au premier rang, et divisent par deux Paolo Garbisi – le demi-papillon précis et composé qui manque à l’Italie depuis deux décennies – et Stephen Varney, et l’arrière Jacopo Trulla ont commencé l’année dans le sous – 20 ans.

7. Fidji

L’épreuve que les Fidji ont endurée alors qu’ils étaient pris au piège de l’isolement après que 29 joueurs et la direction ont été infectés par le coronavirus ne peut pas être sous-estimé. On ne saurait trop insister sur le fait qu’ils ont réussi, forcés d’abandonner leurs trois matches de groupe et de battre une difficile Géorgie 38-24 lors d’une brillante performance à Murrayfield. Les Fidji ont fait leurs débuts à huit joueurs, dont le flanker Mesulame Kunavula, qui a marqué un essai et a été adopté par toute l’équipe. Sa mère est décédée alors qu’il était en isolement. Le premier et le dernier match des Fidji de l’année témoignait également de la décision de Nemani Nadolos de sortir de sa retraite internationale. L’aile a réussi un triplé d’essais. Le temps des Fidji en Europe a également développé de nouveaux contacts avec des managers qui pourraient payer des dividendes l’année prochaine avec des matchs tests.

8. Géorgie

Les critiques qui pensent que la Géorgie devrait remplacer l’éternel paillasson de l’Italie dans les Six Nations ont été réduits au silence par les résultats de Lelos. Cinq essais en Grande-Bretagne et cinq défaites. Même les Géorgiens ont déclaré qu’ils ne seraient pas prêts à jouer dans les Six Nations avant quelques années. Les Lelos ont remplacé le Japon lors de la Coupe des Nations d’automne, apprenant et évoluant à partir de matchs rares avec des adversaires de niveau 1, et ils l’ont réussi. Ils se sont améliorés lors de tests successifs; a perdu contre l’Ecosse 48-7, l’Angleterre 40-0, le Pays de Galles 18-0, l’Irlande 23-10 et les Fidji 38-24. Le Centre Giorgi Kveseladze a été excellent contre l’Irlande avec un nominé pour un essai du tournoi et quelques tacles d’essai. Non. 8 Beka Gorgadze a montré qu’il était l’héritier apparent du grand Lelos Mamuka Gorgodze, et le nouveau flanker Tornike Jalaghonia et le demi de mêlée Mikheil Alania ont offert d’énormes promesses.

Plus de AP Sports: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports