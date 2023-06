La finale de la Coupe d’Allemagne pourrait dépendre de la fusillade française entre Christopher Nkunku et Randal Kolo Muani

La finale de la Coupe d’Allemagne de samedi n’est pas seulement une confrontation entre deux des puissances émergentes du football du pays, mais une bataille entre les attaquants français Christopher Nkunku et Randal Kolo Muani.

Le RB Leipzig, tenant du titre, et l’Eintracht Francfort, quintuple vainqueur, sont sortis de l’ombre du Bayern Munich et du Borussia Dortmund pour devenir deux des équipes allemandes les plus titrées ces dernières saisons.

Samedi aura lieu la quatrième finale de la Coupe d’Allemagne de Leipzig en cinq saisons. Gagnez et ils seront la première équipe non nommée Bayern Munich à défendre le trophée depuis Schalke en 2001 et 2002.

Francfort, qui était titulaire de la Ligue Europa jusqu’à la victoire de Séville sur la Roma mercredi, a récemment remporté le trophée national en 2018.

Une victoire des Eagles soulignera leur statut comme l’un des gros canons de l’Allemagne lors du dernier match de l’entraîneur Oliver Glasner avec l’équipe.

Bouillonner sous la surface est une bataille entre deux des meilleurs attaquants du football allemand.

Nkunku et Kolo Muani ont connu des saisons exceptionnelles, notamment en Coupe, où chacun marque en moyenne un but ou plus par match cette saison.

Leur forme a été si forte que les deux ont été liés à des déménagements estivaux loin de leurs clubs, sinon de la Bundesliga tous ensemble.

– Dernière danse pour Nkunku ? –

Les médias suggèrent que le déménagement de Nkunku à l’étranger, très probablement à Chelsea en Premier League, est déjà conclu, malgré un contrat qui court jusqu’en 2026.

Le joueur de 25 ans a été le meilleur buteur de la Bundesliga avec 16 cette saison, malgré une blessure au genou qui lui a valu de manquer la campagne de Coupe du monde de France et une série de matches de club au début de cette année.

Le retour de l’attaquant français a aidé les détenteurs de la Coupe d’Allemagne à terminer la saison de la ligue avec une rafale pour se hisser à la troisième place, garantissant que Leipzig jouerait à nouveau au football de la Ligue des champions la saison prochaine.

Comme les supporters français après la Coupe du monde, les supporters de Leipzig se sont demandé ce qui aurait pu se passer si leur talisman n’avait pas été blessé, étant donné que le club n’avait terminé qu’à cinq points du Bayern, vainqueur en championnat.

Nkunku a célébré mercredi son retour dans l’équipe de France, dans le cadre de l’équipe des 25 joueurs des Bleus pour les éliminatoires du Championnat d’Europe de juin.

Didier Deschamps a également nommé Kolo Muani, qui a déclaré mercredi que l’entraîneur français ne devrait « pas manquer » la confrontation de la Coupe d’Allemagne de samedi.

« Je pense que ce sera une très, très bonne finale ».

– ‘Il n’y a rien d’autre’ –

Alors que Nkunku, qui a remporté le titre de joueur de Bundesliga de l’année en 2021-22, était une denrée familière avant la saison, peu en Allemagne, en dehors du département de dépistage de Francfort, en savaient beaucoup sur Kolo Muani.

Arrivé libre de Nantes, vainqueur de la Coupe de France 2022, Kolo Muani a marqué 23 buts et 17 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues pour les Eagles cette saison.

L’attaquant a mis la déception d’avoir son tir sauvé dans le temps additionnel de la finale de la Coupe du monde que l’Argentine allait finalement gagner aux tirs au but.

Il a joué un rôle crucial dans la course à la Coupe de Francfort, marquant six fois et aidant sur trois buts en seulement cinq matchs.

La forme de Kolo Muani a été si impressionnante qu’il a été fortement lié à un déménagement après une seule saison, avec le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Manchester United parmi les prétendants.

Le joueur de 24 ans a rejeté la spéculation avant le grand match.

« Pour l’instant, nous devons jouer la finale et nous sommes incroyablement concentrés là-dessus en tant qu’équipe. En conséquence, il ne se passe rien d’autre pour moi pour le moment », a déclaré mercredi Kolo Muani aux médias allemands.

« J’ai encore un long contrat à Francfort et je pourrais donc devenir le meilleur buteur sous un maillot de l’Eintracht Francfort », a ajouté l’attaquant.

Avec 212 buts en 523 matches, le milieu offensif Bernd Hoelzenbein détient le record depuis sa retraite en 1983.

