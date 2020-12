Manchester City célèbre avec un trophée après la victoire de l’équipe lors de la finale de la Coupe Carabao 2020 contre Aston Villa au stade de Wembley. Getty

La finale de la Coupe de la Ligue a été repoussée de deux mois et se tiendra le 25 avril, dans l’espoir qu’une date ultérieure permettra aux supporters d’y assister, a annoncé lundi la Ligue de football (EFL).

La finale de la compétition, connue sous son nom de sponsor sous le nom de Coupe Carabao, devait se tenir le 28 février au stade de Wembley.

« C’est l’objectif de la Ligue d’organiser la finale avec autant de supporters que possible et la décision a donc été prise de déplacer la finale à … plus tard dans l’année », a déclaré l’EFL dans un communiqué.

« Le nombre de fans autorisés dépendra des directives du gouvernement en place à l’époque et il est à espérer que le report de la date à plus tard dans l’année donnera aux clubs et à leurs fans la meilleure opportunité d’assister en personne », a ajouté l’EFL.

Les quarts de finale de la compétition débuteront mardi avec Brentford accueillant Newcastle United et le détenteur de Manchester City à Arsenal.

Les matchs de mercredi incluent Stoke City du côté du championnat à domicile contre Tottenham Hotspur tandis qu’Everton accueillera Manchester United à Goodison Park.