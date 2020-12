La finale de la Coupe Carabao 2021 a été repoussée de deux mois pour permettre au plus grand nombre de supporters possible d’assister au match à Wembley.

Londres étant entré dans de nouvelles restrictions de niveau 4, aucun fan n’est désormais autorisé à participer aux matchs dans la capitale pour le moment, ces règles devraient être en place dans la nouvelle année.

La finale de la Coupe Carabao a été déplacée de sa date habituelle du dernier week-end de février pour permettre aux supporters de revenir, la nouvelle date étant fixée au 25 avril.

Une déclaration EFL disait:

« La finale de la Coupe Carabao de cette saison a été reportée et aura désormais lieu le dimanche 25 avril 2021, avec un coup d’envoi à 16 heures.

« C’est l’objectif de la Ligue d’organiser la finale avec autant de supporters que possible présents et la décision a donc été prise de déplacer la finale de sa date initiale du dimanche 28 février 2021 à plus tard dans l’année.

« Le nombre de supporters autorisés dépendra des directives du gouvernement en place à l’époque et il est à espérer que le report de la date à plus tard dans l’année donnera aux clubs et à leurs supporters la meilleure opportunité d’assister en personne.

« La compétition devrait se poursuivre cette semaine, avec les quarts de finale qui se joueront le mardi 22 décembre et le mercredi 23 décembre, avec les quatre matchs en direct sur Sky Sports. »