Eric Kripke, qui présente Les garçons et supervise les retombées universitaires, dit à EW que le Génération V la finale de la saison 1 sera liée aux événements de Les garçons saison 4. “Je ne pense pas que ce soit un spoil de dire qu’à la fin de la saison 1 de Génération Vil y a un transfert vers la saison 4 de Les garçons“, a déclaré Kripke dans une interview réalisée avant l’annonce de la saison 2. ” Ensuite, chaque fois que nous interrompons la saison 4 de Les garçonsil y aura un transfert vers la saison 2 pleine d’espoir de Génération V“.





Génération V met en vedette Jaz Sinclair dans le rôle de la maîtresse de sang Marie Moreau ; Chance Perdomo dans le rôle du maître du magnétisme Andre Anderson ; Lizze Broadway dans le rôle d’Emma Meyers, qui rétrécit; le changement de genre Jordan Li (London Thor et Derek Luh) ; l’homme fort en difficulté Sam Riordan (Asa Germann) ; la « pousseuse » mentale Cate Dunlap (Maddie Phillips) ; et Luke Riordan/Golden Boy (Patrick Schwarzenegger) – tous de jeunes supers qui étudient à l’Université Godolkin, la première université américaine pour les super-handicapés.





Les garçons a terminé le tournage de la saison 4 à Toronto en avril. Claudia Doumit, qui apparaît dans les deux émissions, a précédemment déclaré à EW que Génération V va “annoncer beaucoup de choses qui vont se passer dans la saison 4 pour Les garçons“.





Attention : le reste de cet article contient des spoilers de Génération V saison 1, épisode 6, “Jumanji”.





L’épisode de cette semaine, intitulé “Jumanji”, semble avoir introduit un élément qui peut ou non jouer un rôle dans l’univers plus vaste de Les garçons. Après avoir découvert que Dieu U gardait en captivité des enfants super et effectuait des expériences sur eux dans un établissement appelé Woods, il est révélé que Dean Shetty (Shelley Conn) a obligé le Dr Cardosa (Marco Pigossi) à créer un virus qui peut tuer les super. Cela semble être le genre de chose qui pourrait jouer un rôle dans les événements de la série principale.





Kripke et Génération V La showrunner Michele Fazekas dit qu’ils doivent être en communication constante les uns avec les autres pour que leurs deux drames se fondent. “Quand ils ont dévoilé l’histoire du virus, ils ont juste eu besoin d’être en communication régulière avec moi dans ma chambre pour comprendre : ‘Est-ce une chose dans le monde qui nous sera utile ou est-ce que ça va foutre…’ nous ?'”, dit Kripke.





“De plus, cela ne doit pas être trop compliqué”, explique Fazekas. “Tu devrais pouvoir regarder Génération V et ne pas regarder Les garçons. Tu peux regarder Les garçons et ne pas regarder Génération V. Mais [the shows] se parler et être cohérent est toujours important.





De nouveaux épisodes de Génération V diffusé sur Prime Video tous les vendredis, la finale de la saison 1 étant prévue pour le 3 novembre.





