La finale de football de la Coupe du Golfe en Irak aura lieu malgré la bousculade

Un match final de la Coupe du Golfe entre l’Irak et Oman aura lieu à Bassorah jeudi comme prévu, ont annoncé des responsables irakiens du football, malgré une bousculade meurtrière à l’extérieur du stade quelques heures plus tôt.

“Le match entre les équipes nationales irakienne et omanaise aura lieu comme prévu”, a déclaré l’Association irakienne de football. “Nous appelons les supporters honorables à s’abstenir de venir au stade du match car les tribunes sont complètement pleines.”

Plus tôt jeudi, une bousculade près du stade Jaza’a Al Nakhla – où l’Irak et Oman devaient jouer la finale de la Coupe du Golfe arabe – a tué une personne et en a blessé au moins 60 autres, a rapporté l’agence de presse irakienne (INA). .

Des milliers de fans s’étaient rassemblés dans et autour du stade quelques heures avant le coup d’envoi dans le but de regarder le match.

Après la bousculade, le ministère irakien de l’Intérieur a déclaré que les portes du stade étaient désormais “fermées” et que plus aucun supporter ne serait autorisé à entrer, a rapporté l’INA.

La police irakienne a demandé aux non-détenteurs de billets de s’abstenir de se rendre au stade pour éviter les embouteillages, a déclaré l’INA.

“Le nombre de supporters est très important, et nous ne voulons pas qu’il y ait des cas d’étouffement et des pressions pour renforcer les forces de sécurité”, a déclaré le porte-parole de la police irakienne Sa’ad Ma’an dans un communiqué publié sur INA.

Le porte-parole du ministère de la Défense, le général Yahya Rasoul, a appelé les supporters à se rassembler plutôt dans les zones de divertissement où le match se jouera sur de grands écrans.

C’est la première fois que l’Irak accueille la Coupe du Golfe depuis 1979, lorsqu’elle s’est déroulée dans la capitale Bagdad.

Une vidéo envoyée à CNN montrait des fans assis à l’intérieur du stade après la bousculade. Les places assises accueillant les supporters irakiens étaient complètement pleines, tandis que la section réservée aux supporters omanais était vide, en attendant leur arrivée plus tard dans la journée.