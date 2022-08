La finale de Better Call Saul rend Twitter Gaga, les internautes l’appellent “la meilleure émission de tous les temps”

Après 14 ans et 11 saisons de création, les séries Breaking Bad et Better Call Saul ont pris fin. Les derniers instants du Better Call Saul ont eu lieu dans la nouvelle prison de Jimmy. Prétendant être son avocat, Kim est venu lui rendre visite. C’est alors que Jimmy et Kim ont partagé une autre cigarette – un moment qui explique comment tout leur voyage a commencé. Peu de temps après la fin de la finale, les fans se sont rendus sur Twitter pour chanter leurs louanges. Quelques-uns ont souligné que le chef-d’œuvre de Vince Gilligan et Peter Gould ne sera probablement plus jamais reproduit.

Cependant, la plupart des fans sur Twitter étaient simplement impressionnés par ce qu’ils venaient de regarder. On dirait que Better Call Saul a répondu aux attentes élevées. Ce dernier épisode a été appelé “la meilleure fin possible pour la meilleure série de tous les temps”. Voici quelques réactions :

Je viens de voir quelqu’un dire qu’il ne mettait pas la veste, il enlevait la veste. Bravo Gould #Tu ferais mieux d’appeler Saul pic.twitter.com/3tT0DoSeBl – mieux vaut appeler saul spoilers (@odenhead) 16 août 2022

Plus tôt, parlant de construire la scène tant attendue par les fans de Breaking Bad, Thomas Schnauz, l’écrivain et réalisateur de l’épisode Better Call Saul intitulé Breaking Bad, dans une interview avec Variety, a déclaré: “C’était un temps fou retour en arrière. Tout le monde s’y est glissé comme si nous le faisions depuis le début. Bryan et Aaron sont revenus dans les rôles avec très peu de direction nécessaire. Thomas a mentionné comment ils devaient être dans un état émotionnel spécifique pour la scène du camée puisque le personnage a traversé une gamme variée d’émotions dans Breaking Bad.

