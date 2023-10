La finale d’Ahsoka est appelée finale de la série sur les réseaux sociaux

Cette semaine amène le huitième et dernier épisode de Ahsoka saison un et alors que la plupart des fans pensaient il y aurait une saison deuxcela peut encore faire l’objet d’un débat.

La question s’est posée pour la première fois lorsque officiel Guerres des étoiles compte X a posté que les fans devraient « se préparer pour la finale de la série de @AhsokaOfficial ce soir ». Cette langue également reporté sur Instagram. Comment cela pourrait-il être possible ? Avec tant d’histoires à raconter, cela pourrait-il vraiment être la finale Ahsoka jamais?

io9 a contacté Lucasfilm qui n’a pas fait de commentaire mais, peu de temps après, ces deux messages ont été soit modifiés, soit supprimés. Cela suggère certainement que, parmi les nombreuses possibilités qui existent, il s’agissait simplement d’une erreur commise par un coordinateur des médias sociaux. De plus, même si ces publications sur la « finale de la série » étaient publiées, d’autres publications faisaient référence à l’épisode comme à une « finale de la saison ».

Le post d’avant… Capture d’écran: X

Le message d’après… Capture d’écran: X

Ainsi, après une brève confusion, il semble désormais plus probable qu’il y ait une deuxième saison de Ahsoka et la finale de ce soir n’est pas la fin. Alors, quel est le problème au-delà de ça ?

On sait que les premiers épisodes de Ahsoka a assez bien fait pour que Disney vante son audience dans un grand communiqué de presse. Quatorze millions de vues, c’est le nombre rapporté. Et même si la saison a certes été inégale, vous imaginez les épisodes récents, notamment ceux mettant en scène le retour de Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin, a suscité encore plus de buzz en ligne. Il n’est cependant pas clair si cela s’est traduit par un plus grand nombre de téléspectateurs.

Nous savons également que l’architecte de la série Dave Filoni est provisoirement prêt à écrire et à réaliser un Guerres des étoiles film qui mettra en vedette tous ces personnages. Une autre possibilité est qu’il n’y en aura pas d’autre Ahsoka série de nom, ce seront ces personnages sur autre chose. Ou bien cette histoire ira simplement dans le film. Les rumeurs depuis cette annonce suggèrent que quelle que soit cette histoire, elle viendrait idéalement après au moins une saison supplémentaire de Le Mandalorien et peut-être même une deuxième saison de Ahsokamais ce ne sont que des spéculations.

Ou peut-être que tout est tellement en évolution avec les grèves qu’aucune décision n’a été prise à ce sujet. Quoi qu’il en soit, on imagine que les choses seront beaucoup plus claires après le huitième épisode de Ahsoka diffusé mardi soir. Nous aurons une couverture complète demain.

