La finale Changeling d’Apple TV+ avait un objectif déroutant

L’adaptation d’Apple TV+ du roman de Victor LaValle Le Changelin s’est terminé la semaine dernière avec « Battle of the Island ». L’épisode a terminé la saison – dans l’ensemble, une exploration fascinante de la parentalité, du deuil, du folklore et des royaumes cachés de New York-avec plusieurs gigantesques points d’interrogation.

Les fans en ont-ils assez de Marvel et DC ? Fatigue des super-héros au NYCC 2023

À seulement 30 minutes, c’était nettement plus court que tout autre Changelin épisode, et bien qu’il se termine à peu près là où se termine le roman de LaValle, il s’écarte du livre après avoir présenté une adaptation assez fidèle jusque-là. Le sort de ses personnages était si énigmatique qu’il était plutôt frustrant, d’autant plus qu’Apple TV+ n’a pas encore annoncé de deuxième saison. Il s’est avéré que c’était l’intention du showrunner Kelly Marcel et de LaValle, producteur exécutif de la série, qui ont parlé de « Battle of the Island » et de leurs espoirs pour l’avenir de la série. une nouvelle interview avec le Hollywood Reporter.

« L’une des choses que Kelly a faites dans l’adaptation qui a été si géniale, c’est qu’elle a développé, en particulier, [the stories of The Changeling’s major female characters, Emma and Lillian]. Nous avons pu avoir beaucoup plus de leurs voyages, mais il n’y avait aucun moyen de regrouper tout le livre et tout cela en huit épisodes », a déclaré LaValle au commerce. « Ensuite, les gens se disaient : « C’était tout simplement trop précipité. » C’était donc comme deux saisons pour raconter toute l’histoire, rendre tout plus grand, plus sauvage et encore plus dérangeant. »

Marcel a pleinement admis qu’elle recherché les téléspectateurs s’exclament « C’est quoi ce bordel ? » à la fin de la première saison. «S’il y a une saison deux, ce que nous espérons évidemment, nous continuerons l’histoire là où nous l’avons laissée, mais vous serez également ramenés en arrière. La première saison était une série de nombreuses questions, et la saison deux est la réponse à toutes ces questions », a expliqué le showrunner. « Il y a tellement de secrets, d’œufs de Pâques et de choses cachées dans la série que je suis sûr que les gens n’ont pas vu. Je suis surpris de voir combien de personnes ne voient pas qu’il y a quelque chose dans l’eau. Chaque fois que vous voyez l’eau, il y a quelque chose dans l’eau. Mais nous y retournerons et y jetterons un œil, puis nous répondrons à toutes ces questions.

Une deuxième saison de Le Changelin serait en effet le bienvenu, et j’espère qu’Apple TV+ sera à la hauteur.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.