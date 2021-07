La finale Argentine-Brésil de la Copa America est possible, mais plus de magie Lionel Messi pourrait être nécessaire

Certaines personnes font des histoires sur le fait que Lionel Messi a 76 buts pour l’Argentine, juste un de moins que le total de Pelé pour le Brésil, qui est le record pour les joueurs masculins sud-américains. D’autres font des histoires à propos de la perspective de la gloire de la Copa America propulsant Messi au titre d’un autre joueur mondial de l’année. L’homme lui-même, cependant, est peu susceptible d’être concerné par l’un ou l’autre sujet.

Messi n’a jamais vu les récompenses individuelles que comme la conséquence d’un travail réussi dans un contexte collectif. Tout tourne autour de l’équipe et maintenant, plus qu’à tout autre moment de sa carrière, l’équipe est l’Argentine (et pas seulement parce qu’à proprement parler, il n’a pas de club après l’expiration de son contrat avec Barcelone).

Il aurait pu être pardonné d’avoir jeté l’éponge sur le football international après la pagaille qu’a été la campagne de l’Argentine pour la Coupe du monde 2018, qui s’est terminée en huitièmes de finale. Au lieu de cela, il est allé à fond.

Pendant des années, il y avait un air distant autour de Messi, sa nature autonome étant censée intimider les autres joueurs argentins. Mais à partir de la Copa 2019, il a été différent ; un capitaine et un leader vocal et encourageant, intégré à l’équipe à la fois en tant qu’être humain et en tant que footballeur.

Messi concorde avec les milieux de terrain Giovani Lo Celso et Rodrigo De Paul et développe une relation avec l’avant-centre Lautaro Martinez. L’Argentine est une meilleure équipe que jamais depuis la Copa America Centenario 2016 et, ayant atteint les demi-finales de la dernière édition, est à deux matchs d’un premier titre senior depuis 1993. Messi, quant à lui, est à deux matchs de son premier titre international senior .

Les deux matchs seront cependant très difficiles. L’Argentine doit d’abord battre la Colombie mardi et si elle le fait, à moins qu’il n’y ait un choc majeur dans l’autre demi-finale, elle affrontera le Brésil quatre jours plus tard à Rio. Dans ce scénario, le Albiceleste devra battre les deux dernières équipes à les avoir battues : il y a deux ans, la Colombie et le Brésil s’étaient respectivement imposés 2-0 en phase de groupes de la Copa et en demi-finale.

Contre la Colombie, Messi et Cie se livrent une bataille épique avec le milieu de terrain défensif Wilmar Barrios, l’un des meilleurs marqueurs du match. Il y a quelque chose du jeune Javier Mascherano chez le joueur de 27 ans, qui est rapide sur le terrain, dur dans les tacles, vif dans ses passes et n’aime rien de plus qu’une bataille.

Lionel Messi a quatre buts et quatre passes décisives en Copa America. Getty

Les deux nations se sont rencontrées lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde en Colombie juste avant le début de la Copa. Étonnamment, Barrios a commencé sur le banc et la Colombie a rapidement cédé, concédant deux buts dans les huit premières minutes. Ils ont dû courir après le match, et risquaient de se laisser ouverts au compteur, mais Barrios est entré en jeu à la mi-temps.

Alors qu’il faisait face au danger en organisant les choses devant ses défenseurs centraux, la Colombie pouvait se concentrer sur l’attaque et égaliser les scores avec la dernière attaque du match, revendiquant un point vital sur la route de Qatar 2022. La défense argentine s’est bouclée. la fin, et la Colombie est prête pour une nouvelle performance mardi.

L’entraîneur Reinaldo Rueda semble avoir renoncé à avoir un meneur de jeu, le mieux qu’Edwin Cardona puisse espérer est une sortie du banc si la Colombie poursuit le match. A ce titre, Barrios sera rejoint au milieu par un autre milieu défensif, tandis que Juan Guillermo Cuadrado reviendra après suspension pour remplir son double rôle à droite, entrant à l’intérieur pour marquer et sortant à l’extérieur comme ailier.

Luis Diaz attaquera de la gauche et Duvan Zapata dirigera une ligne de front à deux, cherchant à intimider une défense qui semblait en danger de fuite contre l’Équateur en quart de finale, quand une victoire 3-0 de l’Argentine était légèrement trompeuse. Ils n’ont marqué que trois fois en cinq matchs, mais la Colombie sera rapide, directe et physique.



Dans l’autre match des quatre derniers, lundi, le pays hôte, le Brésil, s’attendra à avoir moins d’obstacles contre une équipe péruvienne dépourvue de l’excellent Andre Carrillo, qui a été expulsé quelque peu durement en quart de finale après avoir joué un rôle héroïque contre le Paraguay.

Il y a une histoire récente considérable entre le Brésil et le Pérou. Il y a cinq ans à Foxborough, Mass., une victoire 1-0 du Pérou en phase de groupes de la Copa Centenario il y a cinq ans condamnait le Brésil à une élimination humiliante et a fait tomber le rideau sur le deuxième règne en tant qu’entraîneur de Dunga, ouvrant la voie à Tite prendre en charge,

Le Pérou a depuis gagné à nouveau sur le sol américain – un triomphe amical 1-0 en septembre 2019 à Los Angeles – mais le butin des matchs de compétition est allé au Brésil, qui a remporté deux éliminatoires de la Coupe du monde à Lima et trois victoires en Copa America : 5-0 en phase de groupes et 3-1 en finale il y a deux ans, ainsi que – plus récemment – un mauling 4-0 au premier tour de ce tournoi.

En l’absence de Carrillo, il est difficile de voir comment les Péruviens peuvent arrêter cette série de défaites, notamment parce que le Brésil est sur le point de rebondir après un quart de finale décevant, où Tite a clairement choisi la mauvaise équipe contre le Chili.

Son 4-4-2, avec Gabriel Jesus et Richarlison à l’écart et Neymar et Roberto Firmino au centre, a laissé l’équipe en infériorité numérique au milieu de terrain – la formation est plus adaptée aux matchs offensifs – mais l’introduction à la mi-temps par l’entraîneur d’un milieu de terrain offensif supplémentaire a immédiatement résolu le problème lorsque le remplaçant, Lucas Paqueta, a marqué le seul but du match.

Quelques instants plus tard, Gabriel Jesus a été expulsé et son absence pour suspension devrait permettre d’accueillir Paqueta plus facilement dès le coup d’envoi de lundi soir, alors que le plus grand allié du Pérou semblerait être l’état déplorable du terrain du stade Nilton Santos de Rio de Janeiro.

Tite a plaidé pour qu’un autre lieu soit trouvé pour la demi-finale, en vain. La CONMEBOL a cependant été effrayée par les mauvaises surfaces de jeu, et le Maracana a été relancé avant la finale de samedi, dans l’espoir de produire un terrain digne d’une grande occasion avec Neymar et Messi, ou peut-être même Zapata.