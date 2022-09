La fin suspecte a expliqué: Que s’est-il passé dans la saison 1 de l’émission ITV?

LE suspect a pris fin et le VRAI tueur a été révélé.

La série est arrivée à une finale dramatique sur ITV, et au cas où vous l’auriez manquée, nous avons une analyse complète de ce qui s’est passé.

Que s’est-il passé dans la première série de The Suspect ?

AVERTISSEMENT : Contient des spoilers du suspect d’ITV.

The Suspect est une adaptation du roman de Michael Robotham – un thriller psychologique basé sur le personnage principal, le Dr Joseph O’Loughlin.

Le psychologue clinicien O’Loughlin est un homme qui semble avoir une vie parfaite – une carrière réussie, une épouse dévouée, une fille et même un contrat d’édition.

C’est jusqu’à ce qu’il se retrouve au centre d’une enquête pour meurtre troublante, après qu’une jeune femme nommée Catherine a été retrouvée dans une tombe peu profonde dans un cimetière de l’ouest de Londres.

On ne sait pas si Catherine a été assassinée ou s’est suicidée, le docteur Joe est invité à donner son expertise sur l’affaire et se met donc au profilage de la femme.

Cependant, les soupçons tombent bientôt sur Joe, après avoir découvert qu’il connaissait Catherine – en fait, elle avait dit qu’ils avaient eu une liaison.

Au cours de la série, de plus en plus de personnes sont tuées et les détectives tournent bientôt leur attention vers Joe.

Ils sont convaincus qu’il est responsable de la mort de Catherine et aussi des multiples meurtres.

Cependant, Joe est sûr que son ancien patient Bobby Morgan est responsable des meurtres – et s'efforce de le prouver.





À la fin, il découvre qu’il avait déjà rencontré Bobby – mais il portait un nom différent.

Il s’avère que Bobby a blâmé Joe et son équipe de psychiatres pour la mort de son père.

Des années auparavant, ils ont dit aux services sociaux que son père avait abusé de Bobby, puis il s’est suicidé.

Il s’avère que c’était sa mère qui était responsable de l’abus.

À la fin, il a été révélé que Bobby avait enrôlé son frère pour faire les meurtres – cela s’est avéré être DJ, le plombier qui avait été employé par Joe pour réparer la chaudière de la famille.

DJ a commis les meurtres car il se sentait coupable de ne jamais avoir aidé Bobby dans son enfance.

Dans les scènes finales, DJ fait exploser une bombe dans la maison de Joe, après l’avoir pris en otage, lui et sa famille.

Après que Bobby et DJ aient accepté d’aller avec la police, DJ est retourné dans la maison et est mort lorsque la bombe a explosé.

Qui joue dans The Suspect ?

Le Suspect a amené avec lui un line-up vedette dirigé par Aidan Turner.

Voici qui a joué dans la saison 1 de la série en cinq épisodes :