La fin réussie de la mission lunaire de la NASA attire l’attention sur SpaceX

Suspendue sous des parachutes, une capsule d’astronautes sans astronautes a fait une douce éclaboussure dans le Pacifique dimanche, mettant fin à la mission lunaire Artemis I de la NASA.

La fin du vol d’essai sans équipage a coïncidé avec le 50e anniversaire de l’atterrissage d’Apollo 17 sur la Lune, la dernière fois que les astronautes de la NASA s’y sont promenés.

Le programme Artemis est le successeur d’Apollo, et après des années de retards et un prix de plus en plus élevé, la nouvelle fusée et le nouveau vaisseau spatial qui ramèneront les astronautes sur la Lune ont fonctionné aussi bien que les responsables de mission auraient pu l’espérer.

“Un nouveau jour s’est levé et la génération Artemis nous y emmène”, a déclaré Bill Nelson, l’administrateur de la NASA, à la télévision de la NASA après le splashdown.