La fin parfaite de Messi, le succès de Scaloni pour l’Argentine et l’avenir de la France : cinq points à retenir de la 29e journée de la Coupe du monde 2022

La Coupe du monde 2022 est terminée et le tournoi s’est terminé de manière épique alors que l’Argentine a devancé la France aux tirs au but après un incroyable match nul 3-3.

L’Argentine semblait avoir le contrôle total alors qu’elle menait 2-0 grâce à Lionel Messi et Angel Di Maria avec un peu plus de 10 minutes à jouer, mais deux buts en l’espace de 90 secondes de Kylian Mbappe ont forcé le temps supplémentaire au stade Lusail.

Messi a remis l’Argentine en tête dans le temps supplémentaire, seulement pour que Mbappe égalise à nouveau sur place et il y avait des chances pour les deux équipes à la fin.

Mais c’est parti aux tirs au but et l’Argentine l’a emporté pour remporter sa première Coupe du monde depuis 1986. Voici un aperçu des principaux points de discussion de la 29e journée de Qatar 2022 :

(Crédit image : Getty Images)

Il y a quatre ans, les chances que Lionel Messi remporte la Coupe du monde semblaient minces. Lors de Russie 2018, l’Argentine s’est inclinée 4-3 face à la France et a été éliminée du tournoi en huitièmes de finale. Mais ce fut une campagne calamiteuse pour l’équipe de Jorge Sampaoli.

Messi n’avait même pas remporté de trophée avec l’équipe senior argentine à ce moment-là, bien qu’il ait remporté une médaille d’or olympique et une victoire en Coupe du monde des moins de 20 ans plus tôt dans sa carrière.

L’arrivée de Lionel Scaloni comme entraîneur a tout changé. La victoire de la Copa America l’année dernière a mis fin à cette longue attente d’un trophée international avec l’équipe senior argentine et une série de 36 matchs sans défaite avant cette Coupe du monde a vu l’Albiceleste arriver comme favori avant le tournoi.

La défaite contre l’Arabie saoudite lors de leur match d’ouverture n’a pas porté chance, mais a également semblé renforcer la concentration de l’équipe. C’était du football à élimination directe à partir de ce moment et l’Argentine n’a pas déçu.

Leo a mené l’Argentine à chaque match, d’une manière qui a souvent été suggérée qu’il ne le pouvait pas, et détient maintenant le plus grand prix du match. C’est la fin parfaite, une finale appropriée, à une carrière incroyable.

Il a des centaines de buts et de passes décisives, ainsi que de nombreux titres de champion, quatre ligues de champions, sept Ballons d’Or, une Copa America et maintenant une Coupe du monde parmi un éventail de titres collectifs et individuels. Il ne reste rien. Il a officiellement terminé le football.

Scaloni, un “accident” heureux pour l’Argentine

(Crédit image : Getty Images)

Lionel Scaloni a été nommé entraîneur de l’Argentine par intérim avec Pablo Aimar après Russie 2018, après avoir travaillé comme assistant de Jorge Sampaoli.

Il a ensuite été gardé jusqu’à la Copa America 2019, en grande partie parce que l’Association argentine de football (AFA) était fauchée.

Le regretté Diego Maradona l’a décrit comme un “bon gars” mais a ajouté: “Il ne peut même pas diriger le trafic.”

Cependant, les signes étaient positifs puisque l’Argentine a terminé troisième de la Copa en 2019 et a été malheureuse car elle a perdu contre le Brésil en demi-finale.

Le succès de la Copa America a suivi l’année dernière et maintenant il a mené l’Argentine au plus grand prix de tous. Après des années à chercher partout le bon entraîneur, ils sont tombés sur lui presque par accident. Quelle histoire.

Mbappe ressemble à l’héritier de Messi

(Crédit image : Getty Images)

Kylian Mbappe peut s’estimer extrêmement malchanceux. L’attaquant du PSG a réussi un triplé lors d’une finale de Coupe du monde et s’est quand même retrouvé du côté des perdants.

Le joueur de 23 ans a dû être consolé après le match par le président français Emmanuel Macron et sa déception était compréhensible après avoir fait tout ce qu’il pouvait pour garder son équipe en finale.

Mais Mbappe ne devrait pas être trop découragé. L’ancien attaquant monégasque a terminé le tournoi avec sept buts et a également remporté le Soulier d’Or. Il y a quatre ans, il a remporté le trophée à 19 ans. Il peut continuer à dominer le football pendant la prochaine décennie et avec son coéquipier du PSG Lionel Messi qui se termine à l’âge de 35 ans, il ressemble à l’héritier de l’Argentin.

La France sera une force mais pourrait avoir besoin d’un changement

(Crédit image : Getty Images)

L’entraîneur français Didier Deschamps a déclaré qu’il parlerait à la Fédération française de football de son avenir après la défaite de dimanche en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine aux tirs au but.

Deschamps a fait du bon travail au cours de ses 10 années à la tête, emmenant les Bleus à quatre finales pendant cette période. Sous l’ancien milieu de terrain, la France a remporté la dernière Coupe du monde et la Ligue des Nations de l’UEFA l’année dernière, alors qu’elle a été battue en finale de l’Euro 2016 et à nouveau au Qatar 2022.

La France manquait une foule de joueurs sur blessure dans cette Coupe du monde, dont Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Karim Benzema, N’Golo Kanté et Paul Pogba. Même ainsi, ils sont encore à deux doigts de remporter le trophée.

Leur avenir semble prometteur, avec ou sans Deschamps aux commandes, mais après 10 ans, il serait peut-être temps de changer. Et un certain Zinedine Zidane est disponible…

C’était sûrement la meilleure finale de Coupe du monde de tous les temps

(Crédit image : Getty Images)

Alors que les Coupes du monde sont généralement amusantes, les finales peuvent souvent être prudentes et serrées car les deux équipes cherchent à donner peu de choses. Ce match n’était pas du tout comme ça.

Certes, pendant près de 80 minutes, ce fut une compétition extrêmement unilatérale. Mais à partir du moment où la France a pris vie avec deux buts en l’espace de 90 secondes, cela s’est transformé en une rencontre épique.

Les 10 dernières minutes plus les prolongations et les pénalités ont produit un drame extraordinaire alors que l’Argentine et la France se sont affrontées pour le trophée.

L’Argentine menait 2-0. À partir de rien, la France a marqué deux fois pour porter le score à 2-2 en fin de match. L’Albiceleste reprenait ensuite l’avantage dans le temps additionnel, pour être à nouveau rattrapé. Et les deux équipes ont eu des chances de l’emporter avant les tirs au but. C’était un visionnage incroyable et il est peu probable que nous assistions à une autre finale de Coupe du monde comme celle-ci de notre vivant.