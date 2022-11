La fin finale de la série Walking Dead expliquée

Le dernier épisode de THE Walking Dead est arrivé, ce qui signifie que c’est la fin d’une époque.

Le 24e épisode de la saison a conclu l’histoire qui a commencé avec le personnage d’Andrew Lincoln, Rick Grimes, qui s’est réveillé d’un coma il y a plus de 12 ans.

Que s’est-il passé dans la finale de la série The Walking Dead ?

Attention : Spoilers à venir !

Le dernier épisode s’est ouvert avec Daryl faisant irruption dans l’hôpital du Commonwealth cherchant désespérément de l’aide pour sauver Judith.

Alors qu’elle perd conscience et perd conscience, Judith marmonne quelque chose sur la façon dont sa mère va retrouver son père et ils seront bientôt tous ensemble.

Pendant ce temps, le reste du groupe se bat vaillamment contre les marcheurs qui sont entrés dans la communauté, entraînant la perte de Luke et Jules.

Mais grâce à Princess et Max, Mercer est libéré de prison et prêt à se battre contre Pamela.

Rosita, Eugene et Gabriel ont retrouvé les enfants et Rosita a réussi à rassembler toutes ses forces pour abattre les marcheurs.

Rosita se retrouve alors au milieu d’un groupe de marcheurs alors qu’ils entourent leur véhicule, pour émerger en les combattant tous.

Cependant, elle se rend vite compte qu’elle a été mordue et vit maintenant sur du temps emprunté.

Elle et Eugene partagent un doux moment où elle lui révèle son destin, alors qu’il fond en larmes.

Dans ses derniers instants, elle dit à Eugene qu’elle est heureuse qu’il soit le seul qui reste.

Après avoir obtenu des excuses de Negan, Maggie accepte à contrecœur de travailler avec lui pour éliminer Pamela.

Ses excuses ne viennent qu’après que la vie de sa femme et de ses filles à naître ait été menacée dans l’avant-dernier épisode.

Negan comprend enfin ce que Maggie a traversé.





La paire se rend alors compte qu’une confrontation se produit.

Gabriel dit alors qu’il va laisser les membres désespérés du Commonwealth qui se tiennent derrière la porte revenir dans la communauté.

Les derniers partisans de Pamela font défection et décident de suivre les ordres de Mercer à la place.

Pamela est arrêtée et le groupe prend le relais.

Le groupe propose un plan pour éliminer les marcheurs en utilisant de la musique, des haut-parleurs et du carburant.

Maggie a une conversation sincère avec Negan et admet qu’elle ne veut pas le détester malgré ce qu’il a fait à Glenn.

Elle dit à Negan qu’elle est prête à vivre avec lui car elle croit sincèrement qu’il a changé.

Negan offre plus tard à Judith la boussole même qu’il lui a volée une fois et lui donne une note lui disant qu’il espère que cela la protégera.

Un saut dans le temps d’un an s’ensuit, et Eugene et Max ont leur propre bébé.

Mercer et Ezekiel ont repris le Commonwealth en tant que lieutenant et gouverneur, avec Carol dans l’ancien rôle de Lance en tant que directeur des opérations.

Maggie dirige Hilltop et envoie Daryl en voyage pour en savoir plus sur ce qui a causé l’épidémie.

Avant de partir, lui et Carol partagent un échange rare où, pour la première fois, il lui dit qu’il l’aime (de manière amicale).

L’épisode se termine par des scènes divisées montrant Michonne et Rick écrivant des lettres à Judith au sujet d’autres voyages tout en repensant à ceux qu’ils ont aimés, perdus et qui vivent encore.

Michonne est à la recherche de Rick, alors qu’il tente d’échapper aux griffes de l’armée de la République civique.

Les téléspectateurs voient ensuite comment son sac à dos s’est retrouvé sur le bateau pour que Michone le trouve.

Michonne est déterminée à faire tout ce qu’il faut pour retrouver son mari et retrouver leurs enfants.

Y aura-t-il une autre saison de The Walking Dead ?

Malheureusement, la saison 12 de The Walking Dead n’aura pas lieu.

Il a été officiellement confirmé en 2020 que la onzième saison serait sa dernière saison.

Cependant, la finale était bien terminée pour que de nombreuses histoires continuent avec les retombées, y compris Walking Dead: Dead City.

Qui sont les acteurs de The Walking Dead ?

Norman Reedus, qui joue Daryl Dixon, a joué dans la série depuis sa toute première série en 2010.

Norman, qui est l’acteur le plus ancien de la série, est rejoint par Melissa McBride, qui joue Carol Peletier, et Lauren Cohan dans le rôle de Maggie Greene.

Seth Gilliam reviendra également en tant que Gabriel.

Jeffrey Dean Morgan, qui joue Negan, est également un élément important de la nouvelle série, bien qu’il n’ait rejoint la série qu’en tant que habitué de la saison sept.

Josh McDermitt et Christian Serratos jouent également dans le dernier épisode de la série, après avoir rejoint The Walking Dead dans la quatrième série.