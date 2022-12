La fin d’une rampe de lancement présidentielle

Ce fut un début peu propice, c’est le moins qu’on puisse dire. En février 1975, un gouverneur peu connu de Géorgie nommé Jimmy Carter s’est présenté à Des Moines, Iowa, pour lancer une improbable campagne présidentielle. Son équipe a loué une salle de bal d’hôtel et a acheté assez de nourriture pour une foule de 200 personnes. Trois se sont présentés.

Alors Carter a commencé à travailler dans les rues et les magasins. Gerald Rafshoon, qui était son conseiller médiatique, a rappelé l’autre jour une histoire devenue célèbre plus tard. “Carter entre dans un salon de coiffure et dit : ‘Je m’appelle Jimmy Carter et je suis candidat à la présidence'”, m’a dit Rafshoon. “Et le coiffeur a dit:” Ouais, les garçons et moi étions juste en train de rire à ce sujet. “”

À partir de ce début modeste, cependant, quelque chose de vraiment grand a grandi. Au cours de l’année suivante, Carter a pratiquement vécu dans l’Iowa et a battu tous les autres candidats dans les caucus qui ont suivi, le propulsant à la Maison Blanche. Maintenant, près d’un demi-siècle plus tard, la rampe de lancement de l’Iowa est sur le point de fermer. Avec elle ira la romance du candidat de longue haleine qui fait du porte à porte dans les pays agricoles pour sortir de l’obscurité et atteindre les sommets de la politique américaine.

À la demande du président Biden, le Comité national démocrate modifie son calendrier des primaires présidentielles pour mettre fin au statut de premier chapiteau de l’Iowa. Le comité des règles et règlements du parti a approuvé vendredi un calendrier mettant la Caroline du Sud en premier, suivie du New Hampshire et du Nevada, puis de la Géorgie et du Michigan, laissant tomber l’Iowa de la première formation. Pour que les changements soient adoptés, le DNC complet doit encore signer au début de l’année prochaine.