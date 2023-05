La fin d’une époque pour les Sisters of Charity de New York

NEW YORK (AP) – Pendant plus de 200 ans, les Sœurs de la Charité de New York ont ​​soigné les victimes de la guerre civile, se sont jointes aux manifestations pour les droits civiques et contre la guerre, ont pris soin des orphelins et ont enseigné à d’innombrables enfants.

Ils sont fiers de leur histoire de service désintéressé. Mais ils ne peuvent pas ignorer leur réalité actuelle : la congrégation continue de diminuer et de vieillir – et pas une seule nouvelle sœur n’a rejoint leur groupe américain en plus de 20 ans.

Après beaucoup de prières et de réflexion, ils ont pris une décision difficile qui a marqué le début de la fin de la congrégation catholique. Ils n’accepteront plus de nouveaux membres et ont annoncé dans un communiqué du 27 avril qu’ils étaient désormais sur la « voie de l’achèvement ».

Sœur Margaret Egan a rappelé ce jour et le silence émotionnel qui a rempli la salle de réunion sur leur campus verdoyant du Bronx lorsqu’elle et les autres membres du conseil exécutif de l’ordre ont accepté leur réalité et tracé un nouvel avenir. Saisissant une liste de toutes les sœurs qui avaient déjà servi la congrégation, elles ont honoré les femmes qui les ont précédées.

« Nous avons juste brandi ce livre et dit : ‘Ils sont ici avec nous.’ (C’est) la reconnaissance que nous avons tous fait ce que Dieu nous a demandé de faire », a déclaré Egan, assis dans cette même salle de réunion quelques jours après l’annonce.

C’est Mère Elizabeth Ann Seton qui a lancé leur longue mission de service lorsqu’elle a envoyé trois sœurs à New York en 1817 pour fonder un orphelinat. Huit ans auparavant, dans le Maryland, Seton avait fondé les Sisters of Charity, la première communauté de femmes religieuses aux États-Unis.

À New York, leur mission s’est étendue aux écoles et aux hôpitaux. En 1846, les Sœurs de la Charité de New York se sont transformées en un ordre distinct.

Au fil des décennies, ils ont ouvert des écoles, des collèges et des hôpitaux ; lancé des missions aux Bahamas et au Guatemala ; ont protesté contre la guerre du Vietnam et ont été arrêtés pour cela pendant la messe à la cathédrale Saint-Patrick en 1972. Ils ont continué à servir les personnes en marge de la société, y compris les immigrants, les sans-abri et les personnes âgées.

Leur nombre a explosé, culminant dans les années 1960 avec 1 300 religieuses. Aujourd’hui, ils en ont 154 ; leur âge médian est de 85 ans.

Cette baisse reflète une tendance mondiale. Le nombre de religieuses catholiques est en chute libre car de moins en moins de jeunes femmes consacrent leur vie aux ordres religieux.

Le nombre de religieuses aux États-Unis a culminé en 1965 à 178 740, et a fortement diminué à 39 452 sœurs en 2022, selon le Center for Applied Research in the Apostolat de l’Université de Georgetown.

Plusieurs des Sœurs de la Charité de New York qui servent aujourd’hui ont prononcé leurs vœux dans les années 1950 et 1960 ; ils ont été témoins de cette baisse en temps réel. Mais cela n’a pas diminué l’héritage de leur congrégation ni les nombreuses façons dont ils ont personnellement changé la vie des New-Yorkais.

Récemment, six sœurs du conseil exécutif ont partagé leurs espoirs et se sont rappelées alors qu’elles se réunissaient à leur siège au Collège du Mont Saint-Vincent, qui a évolué à partir d’une académie fondée par la congrégation en 1847.

Sœur Donna Dodge, la présidente de la congrégation, a raconté un de ses souvenirs préférés : les éloges non sollicités qui les ont suivis alors qu’ils défilaient le long de la Cinquième Avenue lors d’un défilé de la Saint-Patrick.

« Alors que nous passions, beaucoup d’entre eux sont sortis et ont dit : ‘Merci de m’avoir enseigné. Merci de m’avoir aidé à l’hôpital. Merci! Merci! », A-t-elle déclaré. « C’était la première fois de ma vie que j’entendais cela de tant de personnes à la fois, parce que nous ne faisons pas ce que nous faisons pour chercher des remerciements. Nous faisons ce que nous faisons parce que c’est juste… et c’est un mandat de l’Évangile.

Au cours des décennies passées, l’exploitation des hôpitaux et des écoles de l’ordre a offert aux sœurs des opportunités de leadership qui étaient interdites aux femmes ailleurs dans la société, a déclaré sœur Margaret O’Brien.

Finalement, plus de possibilités de leadership se sont ouvertes à toutes les femmes, y compris les religieuses à travers les États-Unis qui sont devenues des championnes des causes de justice sociale et des leaders de vastes réseaux hospitaliers. Lors d’une récente réforme historique, le pape François a accordé aux femmes le droit de vote lors d’une réunion mondiale des évêques.

Mais les membres des Sœurs de la Charité à New York avaient espéré plus, a déclaré O’Brien, qui a déploré que les femmes ne puissent toujours pas être prêtres catholiques.

« Dans les années 70, dans beaucoup de nos documents et procès-verbaux d’assemblée, vous pouvez voir l’espoir que nous avions à l’époque pour l’ordination des femmes », a-t-elle déclaré. « Et c’est beaucoup plus lent à venir… mais ça viendra. »

Les sœurs ont partagé leurs expériences à tour de rôle sous une peinture du 19ème siècle du fondateur de l’ordre, Seton, qui est devenu le premier saint né dans ce qui allait devenir les États-Unis. Un mot qui guide leur vie – charisme – est revenu à plusieurs reprises. Il est défini comme « un pouvoir extraordinaire (comme celui de la guérison) donné à un chrétien par le Saint-Esprit pour le bien de l’église ».

Ils ont également parlé de tous les changements. A leurs débuts, les religieuses des Sœurs de la Charité portaient de longues robes noires et des bonnets. Ils ont progressivement commencé à porter une version modifiée de l’habit et éventuellement des vêtements laïques.

Cela est venu après les réformes qui ont suivi le Concile Vatican II, qui a fait entrer l’église vieille de 2 000 ans dans l’ère moderne. Certains se sont demandé si les mises à jour de la vie de l’église avaient finalement contribué à leur récente décision de cesser d’accepter de nouvelles sœurs.

« Quand quelque chose comme ça se profile, vous pensez: » Qu’avons-nous fait de mal? « », A déclaré O’Brien. « Je suis sûr qu’il y a eu de nombreuses fois où nous avons remis en question tous ces changements que nous avons apportés dans les années 70 – l’habitude, quitter les écoles, entrer dans d’autres ministères. »

«Mais quand vous vous arrêtez et que vous réfléchissez, vous reconnaissez que chaque personne qui a fait l’une de ces choses l’a fait avec foi, essayant de lire les signes du temps et de faire ce à quoi elle est appelée. Et cela ne peut pas être faux.

Sœur Dorothy Metz a accepté.

« Je ne pense pas que nous nous soyons jamais trop impliqués dans le jeu du blâme », a-t-elle déclaré. « Nous savions que nous étions soumis à de nombreux changements sociétaux qui affectaient nos ministères et notre mode de vie. »

Ensemble, ils ont également relevé des défis personnels. Sœur Claire Regan a déclaré qu’elle avait été bénie par l’amour et le soutien qu’elle avait reçus d’autres sœurs alors qu’elle luttait contre un cancer de stade 4. Elle a également établi des parallèles entre la finalité de sa vie et la fin de sa congrégation.

« Non seulement j’ai reçu la réponse de la communauté, de l’amour et de la charité, mais aussi la sagesse et la grâce de Dieu de prendre ce temps pour faire une pause et reconnaître dans mon histoire personnelle ce qu’est l’achèvement », a-t-elle déclaré.

Aujourd’hui, certaines des religieuses offrent le ministère aux sœurs à la retraite. D’autres aident à la préparation et à la distribution des aliments dans les garde-manger, travaillent au collège ou se rendent à la mission de l’ordre au Guatemala.

Pour s’amuser, ils dansent, chantent et jouent d’un instrument (Sœur Egan est batteuse) – ou écoutent de la musique (la sonnerie du téléphone portable de Sœur Dodge provient de la chanson thème de « Jaws »). Ils apprécient un rire et une compétition bon enfant.

Les sœurs ont récemment acheté deux voiturettes de golf pour économiser de l’essence en conduisant sur le campus. Dodge rayonnait en se rappelant comment elle avait défié le président du Collège du Mont Saint-Vincent lors d’une course de voiturette de golf sur une colline.

« La vie est très sérieuse … Mais en même temps, vous devez être équilibré et essayer de rechercher de la joie dans l’instant », a déclaré Dodge. « Et pour moi, c’était la joie. »

Les Sœurs de la Charité gardent espoir. Leur décision récente n’aura d’impact que sur la succursale new-yorkaise de l’ordre ; ils ont confiance que des laïcs fidèles reprendront leur travail et soutiendront l’esprit de leur mission.

« Nous avons passé le flambeau à des personnes qui… ont le charisme de la charité et l’esprit des Sœurs de la Charité », a déclaré Dodge. « Ils emporteront cela dans le futur et ils le transmettront à une autre génération. » __

Luis Andres Henao, Associated Press