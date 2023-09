La fin d’une dictature et le début d’une autre ? — Problèmes mondiaux

Crédit : AFP via Getty Images

MONTEVIDEO, Uruguay, 13 sept (IPS) – Le 26 août, le Gabon a vécu les simulacres d’élections. Les résultats officiels ont été annoncés quatre jours plus tard, en pleine nuit, alors que le pays était soumis au couvre-feu. Comme on pouvait s’y attendre, le président sortant Ali Bongo, au pouvoir depuis la mort de son père et prédécesseur en 2009, a obtenu un troisième mandat. Les allégations de fraude étaient monnaie courante, comme lors des élections précédentes. Mais cette fois-ci, quelque chose d’inédit s’est produit : moins d’une heure plus tard, l’armée avait pris le pouvoir et le règne de 56 ans de la famille Bongo avait pris fin.

Au Gabon, la population a accueilli les militaires à bras ouverts, les remerciant de les avoir libérés du joug autoritaire sous lequel ils avaient vécu presque toute leur vie. Mais renverser un régime oppressif n’est pas la même chose que parvenir à la liberté démocratique. Études montrer que même si des démocraties sont parfois établies à la suite de coups d’État, ce sont trop souvent de nouveaux régimes autoritaires qui émergent, entraînant des niveaux encore plus élevés de violence sanctionnée par l’État et de violations des droits de l’homme.

Une autocratie prédatrice

Omar Bongo a accédé au pouvoir en 1967 et l’a conservé pendant plus de 40 ans. Il n’a commencé à autoriser la compétition multipartite qu’en 1991, après s’être assuré que son Parti démocratique gabonais, ironiquement nommé, conserver son emprise par une combinaison de clientélisme et de répression.

Son fils et successeur a conservé le pouvoir de la dynastie avec des élections entachées d’irrégularités en 2009 et 2016. Dans les deux cas, il était largement admis que Bongo n’était pas le véritable vainqueur. La constitution a été amendée à plusieurs reprises pour autoriser de nouveaux mandats et les règles et calendriers électoraux ont été systématiquement manipulés.

En 2016, une fraude flagrante a déclenché de violentes manifestations qui furent encore plus violemment réprimées. En 2018, Bongo a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui l’a tenu hors de la vue du public pendant près d’un an, alimentant les inquiétudes selon lesquelles il pourrait être inapte à gouverner. Mais une tentative de coup d’État militaire en 2019 a échoué et a été suivi par une répression médiatique, des arrestations de politiciens de l’opposition et un durcissement du Code pénal pour criminaliser la dissidence.

Sous le règne dynastique des Bongos, la corruption, le népotisme et le comportement prédateur des élites étaient monnaie courante. Petit pays de 2,3 millions d’habitants, le Gabon possède de vastes réserves de pétrole, représentant environ 60 pour cent de ses revenus. En termes de PIB par habitant, c’est l’un des pays les plus riches d’Afrique – mais un tiers de sa population est pauvre, ce qui contraste fortement avec la richesse incalculable mal acquise de la famille Bongo et de son entourage.

Pourquoi maintenant et et ensuite ?

Le coup d’État a été présenté comme une réaction à une frauduleux élection. Après avoir pris le pouvoir, le « Comité pour la transition et la restauration des institutions » autoproclamé annoncé l’annulation du vote et la dissolution des institutions exécutives, législatives, judiciaires et électorales.

Bongo a été assigné à résidence avec son fils aîné et son conseiller avant d’être libéré et autorisé à quitter le pays pour des raisons médicales. Plusieurs hauts responsables ont été arrêtés pour trahison, corruption et diverses activités illicites, et de grandes quantités d’argent liquide auraient été saisies à leur domicile.

Le général Brice Oligui Nguema, chef du coup d’État, est désormais à la tête de la junte prétendument transitoire au pouvoir. il est assuré que la dissolution des institutions n’est que « temporaire » et que celles-ci seront rendues « plus démocratiques ». Il y aura des élections, dit-il, mais pas trop tôt. Il faudra d’abord rédiger une nouvelle constitution, ainsi qu’un nouveau code pénal et une nouvelle législation électorale.

Mais alors que la fête éclatait dans les rues, le condamnation internationale a été rapide, à commencer par le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. L’Union africaine Gabon suspendu jusqu’à ce que l’ordre constitutionnel soit rétabli, comme l’a fait la Communauté économique des États de l’Afrique centrale.

Condamnation provenaient de l’Union européenne et de plusieurs de ses États membres, ainsi que du Commonwealth, que le Gabon a été autorisé à intégrer. rejoindre en juin 2022, bien qu’il ne respecte pas les normes minimales en matière de démocratie et de droits de l’homme. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, s’est dit préoccupé par le «contagion autocratique» se répandant à travers l’Afrique. Tinubu dirige actuellement les efforts de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour inverser la tendance. récent coup d’État au Niger.

Certains observateurs argumenter que ce coup d’État est différent des autres coups d’État en Afrique centrale et occidentale car il n’était pas basé sur des problèmes de sécurité mais plutôt sur l’absence de démocratie, axé sur la fraude électorale, la corruption et la mauvaise gestion qui ont empêché les institutions de répondre aux revendications fondamentales du peuple. C’est la position adoptée par de nombreux membres de la société civile gabonaise, qui les place en porte-à-faux avec les institutions internationales qu’ils accusent d’avoir si longtemps toléré les Bongos.

Mais d’autres ne sont pas d’accord, même s’ils sont heureux de voir partir les Bongos. Le candidat de l’opposition largement considéré comme le véritable vainqueur des élections, Albert Ondo Ossa, a exprimé sa déception face à ce qu’il avait décrit comme une « révolution de palais » et une « affaire de famille ». Il espérait un recomptage qui aurait pu le placer à la tête d’un nouveau gouvernement démocratique. Il voyait plutôt un gouvernement de transition qui pouvait être considéré comme une continuation du régime déchu, notamment en raison des liens familiaux entre les Bongo et le général Nguema, par ailleurs heureux propriétaire d’une fortune aux origines inconnues. Certaines des nouvelles nominations gouvernementales semblent confirmer les soupçons d’Ossa.

Au-delà de sa composition, se pose la question clé de savoir combien de temps ce gouvernement entend durer. Le faste de Nguema cérémonie d’inauguration dément son mandat manifestement temporaire.

Il s’agit du huitième coup d’État militaire réussi en Afrique occidentale et centrale au cours des quatre dernières années. Nulle part les militaires ne se sont retirés dans leurs casernes après avoir mis en œuvre ce qui était invariablement décrit comme des mesures « correctives » et « temporaires ».

En prenant le pouvoir, l’armée s’est emparée non seulement du pouvoir politique mais aussi du contrôle de la richesse économique qui soutenait la kleptocratie Bongo. Il est peu probable qu’ils lâchent prise de leur plein gré, et plus ils resteront longtemps, plus il sera difficile de les renverser.

Le gouvernement putschiste a jusqu’à présent montré un visage modéré, mais rien ne garantit que cela durera. Si les gens qui sont descendus dans la rue pour célébrer le coup d’État finissent par le faire à nouveau pour protester contre l’absence de véritable changement, la répression s’ensuivra sûrement.

La communauté internationale doit continuer d’exhorter les militaires à s’engager dans un plan de transition rapide vers un régime pleinement démocratique. Sinon, le danger est que le peuple gabonais se contente de passer d’une dictature à l’autre et qu’il ne reste plus rien de cet instant fugace où la liberté semblait à sa portée.

Inés M. Pousadela est spécialiste principal de la recherche CIVICUS, co-directeur et auteur Objectif CIVICUS et co-auteur du Rapport sur l'état de la société civile.

