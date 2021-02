La guérite victorienne que les visiteurs de Leicester prennent souvent pour un château est tout ce que le public voit habituellement de la prison délabrée du centre-ville que j’ai inspectée avec mon équipe juste avant Noël l’année dernière.

Au cours des dix derniers mois, la plupart des prisonniers de Leicester n’ont été libérés des cellules que 50 minutes par jour. Les prisonniers ailleurs n’ont guère mieux réussi, avec une moyenne de seulement 90 minutes débloquées. Les cellules de Leicester, généralement partagées par deux hommes, mesurent environ six pieds sur onze, ce qui est assez standard pour ce type de prison. Ils contiennent une vasque, un lit superposé, des tiroirs, un téléviseur et une toilette dans le coin qui n’est généralement pas blindée. La fenêtre à barreaux permet à un peu d’air de circuler dans les cellules froides, mais elle ne parvient pas à dissiper l’odeur des hommes vivant leur vie à proximité dans une prison où des sous-vêtements propres ne sont fournis que deux fois par semaine. Pendant le peu de temps où ils sont libérés, les détenus doivent passer des appels téléphoniques à leur famille, acheter de la nourriture et des articles de toilette, une douche et du temps dans la cour d’exercice.

En septembre et octobre de l’année dernière, des inspecteurs se sont rendus dans six prisons, dont celles détenant des femmes et des enfants, pour interroger les détenus sur leur expérience de la pandémie. Le rapport, publié aujourd’hui, révèle un profond malaise qui a affecté les prisonniers dont l’existence diminuée est caractérisée par le désespoir, l’impuissance et l’ennui écrasant. Comme nous l’a dit un prisonnier: «C’est comme être emprisonné pendant que vous êtes en prison.»

Même lorsque les confinements ont été allégés en été, peu de détenus pouvaient faire du travail dans les prisons – il y avait peu de formation professionnelle et la plupart des programmes de lutte contre les comportements délictueux ont été suspendus. L’éducation en face-à-face a été limitée et le mieux que la plupart des détenus puissent espérer est un dossier d’apprentissage placé sous la porte de leur cellule, ce qui n’est guère l’inspiration nécessaire pour un groupe qui a souvent du mal avec la lecture de base. Pour être transférés dans des prisons ouvertes, où ils peuvent prendre l’habitude de se lever, d’aller travailler et de se préparer à la libération, les détenus doivent montrer que leur comportement s’est amélioré, mais ce n’est pas possible lorsqu’ils ne quittent presque jamais leurs «serviettes». ».

Les visites ont été annulées pendant les lock-out et quand elles ont repris, il y avait des règles strictes de distanciation sociale, ce qui signifiait qu’un détenu a été puni lourdement lorsque le jeune enfant qu’il n’avait pas vu depuis des mois a sauté sur les genoux de son père. Un homme de vingt ans m’a écrit pour me dire qu’il n’avait vu aucun membre de sa famille depuis plus d’un an. Cela est particulièrement préoccupant, car les détenus ayant des relations familiales solides sont moins susceptibles de récidiver. Le service pénitentiaire a bien fait d’introduire les appels vidéo et pour certains détenus, cela a été une bouée de sauvetage, mais les créneaux horaires sont limités et, en moyenne, chaque détenu a eu un appel vidéo depuis avril dernier. Les retards dans les tribunaux signifient que les prisonniers, y compris les enfants, doivent parfois passer plus d’un an en prison avant même que leur affaire ne soit portée devant les tribunaux.

Pour certains, l’ennui est atténué par l’usage de drogues, qui continuent de se frayer un chemin dans les prisons. Le marché de la drogue crée des dettes qui doivent être payées, sinon en espèces, puis en nature, ce qui signifie que les prisonniers peuvent devenir les fantassins de gangs sophistiqués du crime organisé.

Le sort des prisonniers peut ne pas susciter beaucoup de sympathie à un moment où nous sommes tous restés coincés chez nous. En effet, le public est souvent peu compréhensible envers les personnes qui ont commis des crimes, en particulier les plus graves et les plus violents. Mais à part une poignée de condamnés à perpétuité, les 78 000 prisonniers d’Angleterre et du Pays de Galles seront un jour libérés. Avec des possibilités aussi limitées d’obtenir la formation, l’éducation et les compétences dont ils ont besoin pour changer leur vie, il y a un risque que beaucoup récidivent. Cela signifie plus de victimes de crimes, de comportements antisociaux, de violence et de trafic de drogue. Lorsque les gens quittent la prison, nous voulons qu’ils cessent de commettre des infractions, qu’ils obtiennent un emploi, paient des impôts et prennent soin de leur famille – mais si nous ne leur offrons pas la possibilité de changer, alors beaucoup retomberont trop facilement dans leurs anciennes habitudes.

En avril de l’année dernière, le service pénitentiaire a répondu admirablement à la pandémie et, sans aucun doute, a évité la mort d’un grand nombre de prisonniers et de policiers. Mais, alors que les restrictions commencent à être levées dans les semaines et les mois à venir, il doit y avoir une réponse beaucoup plus ambitieuse au rétablissement de l’éducation, de la formation et de la réadaptation qu’il ne l’a été pendant l’été. Sinon, avec un coût moyen de quarante mille livres par an pour garder quelqu’un en prison et avec plus de crime dans les rues, nous paierons tous.

Charlie Taylor est l’inspecteur en chef des prisons de Sa Majesté