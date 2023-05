La fin du titre 42 n’a pas arrêté la poussée des migrants vers le nord des États-Unis depuis les Amériques – Boston News, Météo, Sports

MEXICO CITY (AP) – Pendant des semaines, Solangel Contreras a couru.

La migrante vénézuélienne et sa famille de 22 personnes ont traversé les jungles denses du Darien Gap et ont traversé les frontières de l’Amérique centrale.

Ils ont rejoint des milliers d’autres migrants de tout l’hémisphère dans une bousculade pour atteindre la frontière américano-mexicaine et demander l’asile.

Ils ont couru, incertains de l’évolution des règles migratoires et de la fin d’une restriction aux frontières de l’ère pandémique, Titre 42signifierait pour leurs chances d’avoir une nouvelle vie aux États-Unis

Mais après avoir manqué cette coupure, volé au Guatemala et traversé le Mexique peu de temps après la fin du programme jeudi soir, Contreras, 33 ans, n’avait qu’une seule certitude en tête : « Nous allons continuer.

Confusion s’est propagée de la frontière américano-mexicaine aux routes des migrants à travers les Amériques, alors que les migrants se bousculent pour comprendre des politiques complexes et en constante évolution. Et tandis que le titre 42 a pris fin, le flux de migrants vers le nord n’a pas.

Des montagnes vallonnées et des jungles d’Amérique centrale aux sommets des trains rugissant à travers le Mexique, les migrants du Venezuela, de Cuba, d’Haïti, de Colombie, du Nicaragua, de l’Équateur et d’ailleurs avancent dans leur voyage.

« Nous avons déjà fait tout ce qui est humainement possible pour arriver là où nous sommes », a déclaré Contreras, se reposant dans un parc près d’une rivière séparant le Mexique et le Guatemala.

Le problème, disent les experts, est que, alors que les lois sur la migration changent, les causes profondes qui poussent les gens à fuir leur pays en nombre record ne font que s’étendre.

« Il ne semble pas que cela va freiner les facteurs d’incitation ou d’attraction de la migration en provenance d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et d’autres parties du monde », a déclaré Falko Ernst, analyste principal pour International Crisis Group au Mexique. « Les incitations pour que les gens fuient et cherchent refuge dans des refuges plus sûrs aux États-Unis sont toujours en place. »

Pour Contreras, cette poussée est survenue après que son frère a été tué en Équateur pour ne pas avoir payé d’extorsion à un groupe criminel. La famille vivait dans une petite ville côtière du sud après avoir fui la crise économique au Venezuela deux ans plus tôt.

D’autres, comme Gerardo Escobar, un migrant de 25 ans, sont partis à la recherche d’un avenir meilleur après avoir eu du mal à joindre les deux bouts au Venezuela comme la famille de Contreras.

Escobar a marché le long des voies ferrées vendredi matin juste à l’extérieur de Mexico, avec 60 autres migrants, dont des familles et de jeunes enfants. Ils espéraient monter à bord d’un train que les migrants utilisent depuis des décennies pour les transporter dans leur dangereux voyage.

Escobar était parmi tant d’autres à dire qu’il n’avait aucune idée de ce que signifierait la fin du titre 42, et il s’en fichait particulièrement.

« Mon rêve est de trouver un emploi, de bien manger, d’aider ma famille au Venezuela », a-t-il déclaré. « Mon rêve est d’avancer »

Malgré la désinformation qui a provoqué une ruée vers la frontière la semaine dernière, les analystes et ceux qui offrent refuge aux migrants ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que de nouvelles politiques endiguent radicalement le flux de migrants.

Le titre 42 a permis aux autorités d’utiliser une loi de santé publique pour expulser rapidement les migrants traversant la frontière, leur refusant le droit de demander l’asile. Les responsables américains ont refoulé les migrants plus de 2,8 millions de fois en vertu de l’ordre.

De nouvelles règles suppriment cette capacité à simplement expulser les demandeurs d’asile, mais ajoutent des conséquences plus strictes à ceux qui ne passent pas par les voies migratoires officielles. Les migrants surpris en train de traverser illégalement ne seront pas autorisés à revenir pendant cinq ans et pourront faire l’objet de poursuites pénales s’ils le font.

L’administration Biden a également fixé des plafonds au nombre de migrants autorisés à demander l’asile.

Dans le même temps, Biden est susceptible de poursuivre la pression américaine sur le Mexique et d’autres pays pour qu’il soit plus difficile pour les migrants de se déplacer vers le nord.

Le secrétaire mexicain aux Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la décision de l’administration Biden de continuer à ériger des barrières migratoires.

« Notre position est à l’opposé, mais nous respectons leur juridiction (américaine) », a déclaré Ebrard.

Pourtant, lors d’un point de presse vendredi, il a annoncé que le Mexique procéderait à des expulsions plus rapides et qu’il ne donnerait plus de papiers aux migrants pour traverser le Mexique.

Bien que les nouvelles règles n’agissent probablement pas comme un puissant moyen de dissuasion, Ebrard et le responsable d’un refuge pour migrants au Guatemala ont déclaré avoir constaté une baisse du nombre de migrants qu’ils ont rencontrés immédiatement après la ruée vers la frontière américaine. Bien que le chef du refuge ait déclaré que les chiffres augmentaient lentement.

Pourtant, les migrants ont continué à traverser la frontière américaine, même lorsque les nouvelles règles ont été annoncées. Dans un cimetière près de Roma, au Texas, une soixantaine de migrants qui avaient traversé le Rio Bravo attendaient d’être traités vers minuit. Ils comprenaient un grand groupe de migrants chinois qui se sont blottis pour se mettre à l’abri sous une pluie battante.

Une autre membre du groupe, une Guatémaltèque qui a quitté son pays pour échapper à un mari violent, a traversé la rivière avec son fils de quatre ans. Avec l’évolution des règles, elle n’était pas sûre d’avoir droit à une aide en matière d’asile.

Ernst, d’International Crisis Group, a averti que de telles mesures pourraient rendre le voyage déjà meurtrier encore plus dangereux.

« Vous verrez une augmentation des populations qui restent vulnérables pour que les groupes criminels puissent s’attaquer, recruter et tirer profit », a-t-il déclaré. « Cela pourrait simplement alimenter les mains de ces groupes criminels. »

Pendant ce temps, Contreras continue d’avancer par camion aux côtés de nombreux autres migrants, même sans chemin clair et peu d’informations sur ce qui les attend à la frontière.

Cela vaut la peine, dit-elle, de donner une vie meilleure aux petits enfants qui voyagent avec eux.

« Nous nous sommes beaucoup battus pour eux (les enfants) », a-t-elle déclaré. « Tout ce que nous voulons, c’est être en sécurité, une maison humble où ils peuvent étudier, où ils peuvent bien manger. Nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons juste la paix et la sécurité.

