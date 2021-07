La fin du support est arrivée pour Jelly Bean

Google a publié Android Jelly Bean il y a 9 ans, si vous pouvez le croire, et l’a apparemment soutenu via les services Google Play pendant tout ce temps. Je le sais maintenant car ils ont annoncé aujourd’hui qu’ils arrêtaient les mises à jour pour Jelly Bean à la fin du mois d’août.

Dans un article de blog sur le Blog des développeurs Android, Google explique qu’ils mettent fin à la prise en charge des mises à jour des services Google Play dans Jelly Bean (niveaux d’API 16, 17 et 18) avec la version 21.30.99.

Avec moins de 1% des appareils actifs exécutant Jelly Bean, j’espère que cela n’affectera pas beaucoup d’entre vous ou les développeurs qui ont encore des utilisateurs prétendant avoir un appareil Jelly Bean avec leur application installée. Google pense en fait qu’un certain nombre d’appareils avec Jelly Bean ne sont pas réellement utilisés.

Assez fou de penser que Jelly Bean est si vieux. Il est également bon de comprendre que même si Google et ses partenaires ne mettent pas à jour les appareils vers des versions plus récentes d’Android depuis plus de 3 à 4 ans, les services Google Play continuent de les laisser fonctionner et apportent souvent de nouvelles fonctionnalités de toute façon.

RIP, Jelly Bean.