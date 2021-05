La fin du principe a expliqué: Que se passe-t-il?

TENET, qui a fait ses débuts dans les salles de cinéma au plus fort de la pandémie de coronavirus, est devenu disponible sur le service de streaming HBO Max le 1er mai 2021.

Le film hallucinant, réalisé par Christopher Nolan, a atteint le grand écran en décembre.

5 John David Washington dans Tenet Crédit: Alamy

De quoi parle Tenet?

Tenet a été décrit par The Sun comme « un film géant, grandiose et magnifique pour nous rappeler tout ce que le cinéma peut nous offrir ».

Il met en scène un personnage principal qui «voyage à travers un monde crépusculaire d’espionnage international dans le cadre d’une mission qui se déroulera au-delà du temps réel», selon la page IMDb du film.

Le film a été dirigé par Nolan, qui a réalisé la trilogie Dark Knight, Memento, Inception, Dunkerque et d’autres.

5 Une scène de Tenet Crédit: Alamy

Le Sun décrit Tenet dans une critique « comme si déroutant et difficile à suivre, vous n’avez pas d’autre choix que de le regarder plus d’une fois – mais je doute même qu’il prenne ce risque. »

Nolan est en train de faire un film Bond « avec des éléments d’Inception et Memento ajoutés pour faire bonne mesure », selon The Sun.

Le casting de Tenet comprend John David Washington, Juhan Ulfsak, ​​Andrew Howard, la star de Twilight Robert Pattinson, et d’autres.

5 Elizabeth Debicki et John David Washington dans Tenet Crédit: AP

Que se passe-t-il dans Tenet?

Le prologue voit le personnage principal, connu sous le nom de The Protagonist, choisir de se suicider plutôt que de faire échouer son équipe.

Mais il est sauvé par un individu qui l’accueille dans «l’au-delà» et lui offre un seul mot: Tenet.

Le nouveau monde dans lequel il s’est retrouvé recule dans le temps – et cela inclut les balles.

On craint qu’une «arme inversée» du futur n’affecte leur passé.

Le protagoniste suit les balles jusqu’à Andrei Sator, qui est joué par Kenneth Branagh, utilise l’épouse maltraitée de Sator, Kat, qui est interprétée par Elizabeth Debicki, pour en savoir plus sur Sator.

5 Une scène de Tenet Crédits: Warner Bros

Sator ne fait pas confiance au protagoniste et le coupe d’un accord qu’ils étaient en train de faire, alors le protagoniste et Neil (joué par Robert Pattinson) volent le plutonium avant que Sator ne le puisse.

Cependant, Sator apparaît pendant le braquage dans une voiture inversée et menace de tuer Kat afin de forcer le protagoniste à abandonner le plutonium.

Sator et son gang sont capables d’aller en arrière et en avant dans le temps pour s’assurer qu’ils obtiennent le résultat qu’ils veulent, car ils sauront exactement comment le protagoniste va réagir et ce qui va se passer.

Avant d’obtenir le plutonium du précédent protagoniste, il tire sur Kat avec une balle inversée.

Ensuite, une unité militaire apparaît, dirigée par Ives (Aaron Taylor-Johnson), et il est révélé que Neil en sait plus sur le protagoniste et fait lui-même partie de l’organisation Tenet.

5 Kenneth Branagh dans Tenet Crédit: Fourni par LMK

Sator n’était pas vraiment après le plutonium, il voulait l’algorithme qui changerait l’entropie du monde – qui la mettrait à l’envers et conduirait finalement à la fin de la civilisation.

Pour arrêter Sator et sauver la vie de Kat, le protagoniste, l’équipe de Neil et Ives s’inversent et commencent à remonter dans le temps.

Il est incapable d’arrêter Sator car la voiture accidentée qu’il a vue plus tôt lors du braquage était en fait sa voiture accidentée dans sa poursuite inversée.

Pour que Kat puisse guérir, le Protagoniste se dirige vers Oslo car il y a des machines « time stile » là-bas.

Un gros problème est que la personne que le protagoniste a combattue était en fait son futur moi.

Maintenant, ils sont passés par la machine au port franc, ils sont dans le passé mais avancent normalement dans le temps.

Le problème est que le plan d’algorithme de Sator va se produire dans le passé et qu’il l’enterrera dans sa ville natale précédente ou déclenchera l’algorithme – en faisant exploser des bombes.

On découvre alors que Sator est en train de mourir d’un cancer en phase terminale et envisage de se suicider sur son yacht quand il sait que son passé n’est pas là et qu’il activera alors l’algorithme de destruction du monde.

Les bons gars tentent de lever l’algorithme avant que la bombe n’explose, tandis que Kat se dirige vers le yacht pour empêcher son mari de se suicider.

L’équipe travaille à rebours autour de l’explosion tandis que l’autre équipe travaille en avant.

Neil retourne par le port afin d’aider l’équipe rouge, avant de s’inverser et de revenir aider l’équipe bleue.

Le moment de la révélation survient lorsque Neil révèle que c’est le Protagoniste qui l’a recruté dans le futur.

Alors – Neil se rend compte qu’il doit retourner du côté inversé pour pouvoir prendre la balle destinée au Protagoniste. Embrouillé? Nous aussi, à ce stade.

Mais l’épilogue du film explique que The Protagonist est celui qui a en fait lancé Tenet en premier lieu – puis a recruté Neil et son ancien moi, qui ne sait pas que son futur moi est celui qui a tout commencé.

Dans les derniers instants du film, The Protagonist empêche Priya de tuer Kat «pour éclaircir les détails».