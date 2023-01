La fin du partage de mot de passe Netflix gratuit arrive bientôt

Netflix intensifie ses efforts pour inciter les téléspectateurs à télécharger gratuitement : dans les deux prochains mois environ, il commencera à facturer les comptes pour le partage de mots de passe, instituant un système qui ajoute des frais pour les sous-comptes “membres supplémentaires” lorsque des personnes extérieures à un foyer utilisent l’adhésion.

Après des années de laxisme relatif au partage de mots de passe, Netflix a commencé l’année dernière à tester des moyens de “monétiser le partage de compte” après avoir enregistré ses pertes d’abonnés les plus importantes en une décennie. En plus des frais de partage de mot de passe, Netflix a également lancé abonnements moins chers soutenus par la publicitédans l’espoir d’inciter davantage de personnes à payer si elles n’ont pas à payer autant.

La domination de Netflix sur le streaming vidéo – sans parler des années de croissance ininterrompue du nombre d’abonnés – a poussé presque toutes les grandes sociétés de médias d’Hollywood à injecter des milliards de dollars dans leurs propres opérations de streaming. Ces soi-disant guerres de streaming provoqué une vague de nouveaux services, y compris Disney+, HBO Max, Paon, Paramount Plus et Apple TV Plus. Ce flot d’options de streaming a compliqué le nombre de services que vous devez utiliser (et, souvent, payer) pour regarder vos émissions et films préférés en ligne.

Maintenant, ressentant la chaleur de l’intensification de la concurrence, Netflix poursuit des stratégies qu’il avait rejetées pendant des années, y compris une répression du partage de compte.

Combien coûtera le partage de mot de passe ?

La société n’a pas encore précisé les prix de ces nouvelles charges. Mais le système de redevances était déjà testé au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Dans ces pays, les frais s’élèvent à peu près à un quart du prix d’un forfait Standard, en moyenne.

Si Netflix s’en tient à cette pratique, chaque sous-compte de membre supplémentaire aux États-Unis coûterait entre 3,50 et 4 dollars environ, mais une fourchette assez large a été testée. Si les frais américains suivent ceux du Chili, par exemple, les sous-comptes coûteraient jusqu’à 4,43 $.

Quand Netflix commencera-t-il à me facturer pour le partage de mon mot de passe ?

Netflix a annoncé jeudi qu’il commencerait à lancer les frais de partage de compte au-delà de ses pays de test avant la fin mars et qu’un déploiement mondial complet prendrait quelques trimestres. La société a également déclaré que le déploiement serait progressif sur ses marchés : Netflix ne commencera pas à facturer tout le monde dans le monde en même temps, comme en appuyant sur un interrupteur, mais commencera plutôt dans une sélection d’endroits et partira de là.

Il n’a pas précisé quels pays seront les premiers ni exactement combien de temps les nouveaux frais prendront pour être pleinement lancés dans le monde.

“Nous sommes prêts à les déployer plus tard ce trimestre. Nous échelonnerons un peu cela au fur et à mesure que nous travaillerons sur des ensembles de pays”, a déclaré jeudi le co-PDG de Netflix, Greg Peters. “Mais nous verrons vraiment que cela se produira au cours des deux prochains trimestres.”

Comment Netflix appliquera-t-il ces frais ?

Netflix n’a pas détaillé comment il appliquera le partage de mot de passe payant une fois que les frais seront largement déployés. Son application lors des tests en Amérique latine a varié, selon un rapport.

Les pages du centre d’aide de Netflix indiquent que le service détecte un foyer de compte en examinant les adresses IP, les identifiants d’appareils et l’activité du compte à partir d’appareils connectés au même compte.

Netflix indique que si votre compte est consulté de manière persistante à partir d’un emplacement extérieur à votre foyer, ou si quelqu’un se connecte à votre compte à partir d’un appareil qui n’est pas associé au foyer, Netflix peut demander au propriétaire principal du compte de vérifier. Pour ce faire, Netflix envoie un lien vers un code de vérification à quatre chiffres à l’adresse e-mail ou au numéro de téléphone associé au compte principal. Ce code doit être entré dans l’appareil dans les 15 minutes ou vous devrez en demander un autre.

Cependant, Netflix peut modifier ce processus au fur et à mesure du déploiement du programme de partage de compte.

Puis-je partager un compte Basic à bas prix avec des membres supplémentaires ?

Pas probable. Si Netflix respecte les normes des tests de partage de compte en Amérique latine, Netflix ne proposerait ces frais de “membre supplémentaire” que sur ses forfaits Standard (15,50 $ par mois aux États-Unis) et Premium (20 $ par mois aux États-Unis), qui permettent tous deux plus d’un flux simultané.

Lors des tests, Netflix n’a pas proposé d’option pour ces frais de “membre supplémentaire” sur ses forfaits Basic, qui sont désormais disponibles dans certains pays en deux options : un compte Basic plus cher sans publicité et un “Basic with ads” moins cher. ” Aux États-Unis, le niveau de base sans publicité est de 10 $ par mois et le niveau avec publicité est de 7 $.

Ces deux plans de base limitent votre visionnage à un seul flux simultané, ce qui rend le partage de compte fonctionnellement difficile.

Vais-je perdre toutes mes recommandations si je suis expulsé du compte de quelqu’un d’autre ou si je dois ouvrir un sous-compte ?

Netflix a créé un fonctionnalité de transfert de profil, qu’il a lancé la veille de révéler ses plans pour un déploiement plus large des frais de partage de compte. Le transfert de profil a été un élément clé des frais de partage de mot de passe testés au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Cette fonctionnalité permet à un profil créé sur un compte Netflix partagé de transférer son historique de surveillance et ses recommandations vers un nouveau compte indépendant. Ce nouveau compte peut ensuite être ajouté au plan d’abonnement Standard ou Premium de quelqu’un d’autre en tant que membre supplémentaire (moyennant des frais), ou il peut s’inscrire pour son propre abonnement.

Comment Netflix a-t-il proposé ces frais ?

Le système de frais de partage de mot de passe que Netflix va déployer semble être calqué sur un schéma qu’il a été tests au Chili, au Costa Rica et au Pérou depuis mars.

Puis en juillet, Netflix a annoncé qu’il testerait une méthode différente en Argentine, en République dominicaine, au Salvador, au Guatemala et au Honduras. Ce test a établi la résidence principale d’un compte en tant que “domicile” pour l’adhésion. Si le service détecte la diffusion en continu dans des foyers supplémentaires pendant plus de deux semaines, il invite le compte à configurer – et à payer – des “maisons” supplémentaires, avec une limite sur le nombre de maisons supplémentaires que vous pouvez ajouter en fonction de la quantité vous payez déjà pour Netflix. Netflix semble éviter ce modèle au profit de l’autre qu’il a testé.