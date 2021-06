La fin du pacte a expliqué – qui a tué Jack?

THE PACT a rendu les téléspectateurs de la BBC accro à son histoire d’une farce qui a terriblement mal tourné et s’est terminée par un meurtre.

L’horrible boss Jack n’était pas à court d’ennemis, mais nous pouvons révéler qui l’a tué – et ce n’est pas qui vous pensez.

AVERTISSEMENT: ce qui suit contient les principaux spoilers de l’épisode final de The Pact.

Les téléspectateurs du Pacte veulent savoir qui a tué Jack

Qui a tué Jack sur The Pact?

La série de six épisodes raconte l’histoire de quatre employés – Anna, Louie, Kat et Nancy – qui travaillent dans une brasserie galloise sous la direction d’un patron cruel et manipulateur, Jack Evans.

Après une fête de travail, les femmes décident de mettre Jack dans une voiture et de le jeter dans les bois comme une farce, pour lui donner une leçon.

Cependant, Jack est retrouvé mort peu de temps après, incitant les quatre femmes à conclure un pacte de silence.

Mais il s’avère alors que Jack a été assassiné – et une partie de polar s’est ensuivie.

Ces quatre ouvriers de la brasserie l'ont jeté dans les bois – mais l'un d'eux l'a-t-il tué?

Il s’avère que le meurtrier était en fait la fille rebelle d’Anna, Tasmin.

À l’insu de sa mère, elle était enceinte de Jack après une aventure d’une nuit.

Lorsque Tamsin lui a dit qu’elle attendait son bébé, il lui a dit qu’il allait ruiner sa vie.

Elle est ensuite allée à la soirée de travail avec son frère pour dire à sa mère Anna ce que Jack avait fait et qu’elle était enceinte.

Il a été révélé que la fille d'Anna, Tamsin, avait tué Jack

Cependant, à leur arrivée, ils ont vu leur mère et ses amis mettre Jack dans le coffre de leur voiture.

Ils les suivirent et après avoir laissé Jack dans les bois, Tamsin alla le trouver.

Quand Jack a vu Tamsin là-bas, il l’a raillée à propos du bébé et elle l’a cassé et l’a étouffé avec un sac en plastique.

Mais à la fin, elle n’est pas allée en prison – Nancy a pris la responsabilité du meurtre.

Les fans n'étaient pas heureux que Nancy ait pris la responsabilité du meurtre

Les fans ont-ils prédit la fin?

Les téléspectateurs n’ont pas prédit que Tamsin était le meurtrier.

Vers la fin de la série, beaucoup pensaient que c’était Tish.

Certains fans se sont également plaints que Nancy avait pris le blâme et que Tamsin n’était pas allé en prison.

Qui étaient les premiers suspects?

Voici qui les fans pensaient à l’origine avoir tué Jack et pourquoi.

Anna (Laura Fraser)

Anna pourrait-elle être une tueuse?

Anna est la personne au courant de l’enquête car son mari est policier.

C’est grâce à lui que les dames ont pu avoir une longueur d’avance.

Mais peut-elle vraiment être la personne qui a porté le coup fatal?

Louie (Eiry Thomas)

Elle avait cherché son neveu mais un s'il la poussait trop loin?

Louie a des liens familiaux avec Jack en tant que sa tante – non pas qu’il la traite avec un quelconque respect en conséquence.

Ils se sont même battus à la fête pour sa consommation imprudente de drogue et ses dépenses frivoles de l’argent de la famille.

L’at-elle peut-être, dans un moment de panique aveugle, le tuer pour se protéger, et peut-être même mettre la main sur l’entreprise?

Après tout, elle se débat pendant qu’il se vante de sa vie de luxe.

Tish (Abbie Hearn)

Tish a des cicatrices de sa rencontre avec Jack

Si quelqu’un a la raison la plus évidente de tuer Jack, c’est Tish. Après tout, il a tenté de l’agresser sexuellement cette nuit-là, et maintenant elle a une morsure vicieuse pour le prouver.

Sauvée par les filles, il semble qu’elle soit restée là pendant qu’elles s’occupaient de lui, mais peut-être que la curiosité l’a emporté et qu’elle les a suivies dans les bois.

Chat (Heledd Gwyn)

L'ex-détenu aurait-il pu le perdre pendant son tourment contre lui?

Regardons les choses en face, toute la farce en premier lieu était principalement l’idée de Cat, et après l’avoir vu attaquer Tish, elle pouvait se sentir tout à fait juste.

Nous savons qu’elle est actuellement en probation, mais elle était également là en train de prendre des photos de Jack dans son état de pantalon baissé et semblait vouloir se venger de lui.

A-t-elle poussé les choses trop loin sans que les autres s’en rendent compte?

Mandy (Sophie Melville)

Mandy a déjà été interrogée par la police

Stuck-up Mandy n’est l’amie de personne en ce qui concerne la brasserie, et elle a été implacable dans sa poursuite d’une promotion.

Peut-être dans son état de cokéfaction, Jack lui a dit que son nouveau poste de superviseur n’était pas vraiment mérité, ou qu’il voulait quelque chose en échange de la montée de l’échelle.

Cela expliquerait certainement le fait de tuer quelqu’un dans un accès de rage …

Comme sa grand-mère l’a dit: «La vie est une compétition.»

Nancy (Julie Hesmondhalgh)

Nancy est restée sobre toute la nuit.

Nancy est la personne qui a forcé les filles à se taire sur ce qui s’est passé, tandis que d’autres voulaient aller à la police.

En tant que chauffeur de la soirée, elle s’est rapidement esquivée après avoir laissé Jack dans les bois, et s’il se jetait sur elle, elle aurait parfaitement le droit d’attaquer.

Il y a certainement quelque chose de suspect dans son comportement, mais nous ne pouvons pas encore comprendre exactement ce que c’est.

Arwel (Eddie Marsan)

Le papa en deuil s'est comporté bizarrement

Nous admettons que nous n’avons même pas considéré Arwel comme un suspect possible, car il était un épisode d’arrivée tardif et apparemment loin de la fête.

Mais ensuite, son comportement n’était rien sinon bizarre lors de l’épisode deux, et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu’il prépare quelque chose.

Brûler les affaires de son fils – y compris un ordinateur portable, un journal intime et des livres – n’aide pas vraiment l’enquête sur l’assassin de son fils.





Y aura-t-il une saison 2 de The Pact?

Pour le moment, on ne sait toujours pas si le Pacte a été renouvelé pour une autre saison.

L’émission a été un grand succès d’audience pour la BBC, alors ils peuvent envisager de faire une deuxième série.

Cependant, la série résout les détails de l’épisode final, ce qui pourrait signifier qu’il n’y a nulle part où l’histoire doit aller.

Le Pacte est maintenant disponible dans son intégralité sur BBC iPlayer.