La fin du libre-service de McDonald’s annonce un avenir pour le service au volant

D’ici dix ans, les clients de McDonald’s ne pourront plus remplir et remplir eux-mêmes leurs boissons dans ses restaurants.

La chaîne de restauration rapide basée à Chicago supprimera les machines à soda en libre-service aux États-Unis d’ici 2032. Plusieurs établissements de l’Illinois ont déjà déplacé leurs machines derrière le comptoir, où le personnel sert les boissons, selon le State Journal-Register.

Ce changement est dû à un changement de comportement des consommateurs dans le monde post-pandémique. De moins en moins de personnes dînent dans les points de vente McDonald’s. La plupart des clients préfèrent passer en voiture et récupérer leurs commandes. McDonald’s réduit donc ses salles à manger et réduit les temps de service au volant pour faire de la place à plus de clients et plus de commandes.

D’autres chaînes, être témoin le même type de changement dans leur activité, améliorent leur expérience de service au volant ou s’associent à des applications de livraison de nourriture. Chipotle recherche davantage d’emplacements pour ses points de retrait Carside, tandis que Domino’s a signé un accord avec Uber Eats va pousser ses livraisons.

Un grand chiffre : la plupart des clients de McDonald’s passent au volant

70 % : La part de l’activité américaine de la chaîne qui représentait le service au volant, en novembre 2022

Une chronologie non exhaustive de l’évolution du service au volant de McDonald’s

Janvier 1975 : McDonalds ouvre son premier restaurant drive-in avec le tableau de menu à l’ancienne, un haut-parleur et une fenêtre coulissante, à Sierra Vista, en Arizona. La motivation était de servir les soldats situés à la base militaire de Fort Huachuca, qui ne pouvaient pas entrer dans le restaurant parce qu’ils étaient tenus par la règle de rester dans leurs véhicules tout en portant des treillis lorsqu’ils étaient hors de la base.

Mai 2018 : McDonald’s acquiert un « moteur de décision » appelé Dynamic Yield pour 300 millions de dollars. Développée par une startup israélienne, la technologie peut ajuster un menu numérique au volant en fonction de facteurs tels que l’heure de la journée, la météo, les horaires de service au volant, la popularité des éléments de menu régionaux, etc. McDonald’s affirme avoir déployé ce moteur de recommandation de produits dans 12 000 kiosques au cours des six premiers mois.

Septembre 2019 : McDonald’s acquiert le service d’assistant vocal d’entreprise Apprente et prévoit de supplanter certains travailleurs humains avec le serveur robot pour « une prise de commande plus rapide, plus simple et plus précise ».

Octobre 2019 : Certains emplacements aux États-Unis technologie de reconnaissance de test scanner les plaques d’immatriculation pour reconnaître les clients précédents, afin que McDonald’s puisse prédire leurs commandes et faire des recommandations basées sur l’IA.

Décembre 2022 : À Fort Worth, au Texas, McDonald’s commence à tester un autre Voie de service au volant « Commandez à l’avance »où les clients qui passent leur commande à l’avance via une application peuvent éviter le couloir traditionnel et recevoir leurs commandes via un convoyeur de produits alimentaires et de boissons.

Graphique : le service au volant de McDonald’s est rapide

Encore une chose : les salles à manger de McDonald’s rétrécissent

En juillet, McDonald’s a annoncé un nouvel emplacement petit format appelé « CosMc’s », qui est principalement une cuisine avec une salle à manger simple. Bien que l’entreprise n’ait pas partagé trop de détails, elle semble suivre le modèle de la « cuisine fantôme », axée sur à emporter et livraison

CosMc’s, qui tire son nom d’une mascotte de McDonaldland de la fin des années 1980 et du début des années 1990 – un extraterrestre venu de l’espace qui a soif de nourriture McDonald’s – commencera ses tests dans des régions limitées l’année prochaine.

« Une grande raison que nous pouvons maintenant examiner [small formats] C’est à cause de la croissance du numérique et de la livraison où vous n’avez pas nécessairement besoin des grandes salles à manger dont vous aviez besoin dans nos restaurants traditionnels », Chris Kempczinski, PDG de McDonald’s, a déclaré lors d’un appel aux résultats en juillet. « Vous êtes donc désormais en mesure de consulter des sites immobiliers qui auparavant nous étaient en quelque sorte interdits et qui deviennent des opportunités. »

Les « cuisines fantômes », c’est-à-dire les installations de cuisine sans zone de restauration ni face aux clients, sont sur le point de devenir un problème. Un marché de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030selon le cabinet d’études Euromonitor.

