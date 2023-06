La fin douloureuse de l’argent gratuit alors que les taux d’intérêt réels commencent à augmenter

Il sera probablement difficile de convaincre les Canadiens aux prises avec la nouvelle augmentation des versements hypothécaires, mais jusqu’à tout récemment, l’argent était gratuit.

Jusqu’à récemment, lors de cette dernière poussée d’inflation, emprunter pour acheter quelque chose était en fait beaucoup moins cher que d’attendre pour l’acheter un an plus tard. C’est parce que ce que les économistes appellent les taux d’intérêt réels étaient négatifs.

Même cette semaine, alors que la Banque du Canada a augmenté les taux d’intérêt d’un autre quart de point de pourcentage à 4,75, le taux de référence de la banque demeure seulement légèrement supérieur à la hausse actuelle des prix moyens.

Mais même cela est relativement nouveau. Comme l’a expliqué jeudi le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Paul Beaudry, dans un discours devant la Chambre de commerce de Victoria, les taux d’intérêt réels plongent partout dans le monde depuis le début des années 1990.

Selon Beaudry, cela pourrait être sur le point de changer, non seulement jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée, mais à long terme.

Obtenir des taux réels

Pour beaucoup de gens, le concept n’est pas facile à comprendre, mais selon Stephen Williamson, l’un des meilleurs experts canadiens en matière de banque centrale, l’écart entre les taux d’intérêt réels et nominaux a un impact critique sur le bien-être des épargnants, des acheteurs et des emprunteurs. Et pour aider à expliquer, il utilise des pommes.

« Disons que nous ne traitons que des pommes », a déclaré Williamson, titulaire de la chaire Stephen A. Jarislowsky en banque centrale à l’Université Western de l’Ontario. « Disons que j’ai emprunté une pomme cette année et que je vous rembourse une pomme dans un an, c’est un taux d’intérêt réel de zéro. »

Un graphique montre le rendement réel – ou la différence entre les intérêts sur les obligations d’État à 10 ans et les attentes d’inflation – en baisse depuis les années 1990 au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni (Radio-Canada)

En d’autres termes, bien que vous deviez la remplacer par une autre pomme lors de la nouvelle récolte, en termes réels, la pomme ne vous coûte rien pendant toute une année. Généralement, ce n’est pas ainsi que nous pensons que le monde fonctionne.

Mais avec des taux d’intérêt si bas l’automne dernier, emprunter de l’argent à environ 3 % pour acheter un meuble, par exemple, ou même des produits secs d’épicerie gonflés à un taux de 10 % que vous pourriez garder sur votre étagère pendant un an, en fait vous a fait gagner de l’argent.

En termes de pomme, c’est un peu comme emprunter une pomme maintenant et la rembourser moins une bouchée.

« C’est une bonne affaire », a déclaré Williamson dans une autre interview il y a un an. « Je devrais emprunter comme un fou. »

Une photo d’archive d’un trognon de pomme. L’économiste Stephen Williamson décrit les taux d’intérêt réels négatifs que nous connaissons comme le fait d’emprunter une pomme et de la rembourser moins une bouchée. (Radio-Canada)

Emprunter comme un fou

C’est exactement ce que les gens ont fait, en empruntant de l’argent à bas taux, en aidant à faire grimper le prix des maisons à des sommets astronomiques, en portant la dette des consommateurs canadiens à des niveaux record.

À l’époque, Williamson avait prédit que c’était quelque chose qui ne pouvait pas durer et ce n’est pas le cas.

Comme Beaudry l’a expliqué mercredi, depuis près de 30 ans, la Banque du Canada n’a pas eu à se soucier de l’inflation. L’ouverture de la Chine à l’économie mondiale, la mondialisation, les taux d’épargne élevés des baby-boomers et les inégalités croissantes qui ont permis aux riches d’investir et non de dépenser ont fait qu’en 2018, les taux d’intérêt réels étaient tombés en dessous de zéro.

Mais en raison d’une série de crises, dont la pandémie de COVID-19 et l’invasion russe, l’inflation a soudainement dépassé la fourchette cible de 2 % de la Banque du Canada.

« Dans toute la période qui s’est écoulée depuis 1991, date à laquelle ils ont commencé à cibler l’inflation, ils n’ont pas vu un épisode comme celui-ci », a déclaré Williamson. « Ils n’ont jamais été constamment au-dessus de l’objectif d’inflation. »

REGARDER | La Banque du Canada relève ses taux à son plus haut niveau depuis 22 ans : La Banque du Canada relève ses taux d’intérêt à son plus haut niveau en 22 ans La Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt de référence à 4,75 %, son plus haut niveau depuis mai 2001, ce qui a rendu tout plus cher, des hypothèques aux marges de crédit.

Au lieu de cela, à cette époque, lorsque le chômage augmentait, la banque centrale réduisait les taux et lorsque le chômage était bas, elle les augmentait un peu, a-t-il déclaré. L’inflation n’était tout simplement pas un problème et lorsqu’elle a commencé à se déclencher à la fin de 2021, elle a pris par surprise les banquiers centraux du monde entier.

Avant cette époque, beaucoup de gens avaient oublié comment fonctionnait l’inflation. Les gens qui semblaient satisfaits d’une augmentation de salaire de 2 % il y a un an alors que l’inflation canadienne atteignait 8 % auraient été indignés par une réduction de salaire de 6 %. Mais pour un économiste, c’est la même chose.

Pouvoir d’achat brut

La hausse des taux d’intérêt réels a un effet similaire en ce qui concerne les prêts hypothécaires, a déclaré Williamson.

« Le coût d’achat d’une maison n’est pas seulement la valeur en dollars de ce que vous payez maintenant, il inclura tous ces frais d’intérêt au fil du temps », a-t-il déclaré. « Donc, si le taux d’intérêt réel est élevé, en termes de pouvoir d’achat, le pouvoir d’achat brut de votre revenu au cours du remboursement de votre hypothèque – vous versez des paiements réels plus élevés. Vous allez devoir sacrifier plus pouvoir d’achat brut que vous utiliseriez autrement pour acheter d’autres choses. »

Il a dit que c’était nouveau et douloureux pour les Canadiens qui payaient de faibles taux d’intérêt réels sur leurs hypothèques tout en voyant leurs actifs immobiliers s’apprécier entre 10 et 30 %. « C’est vraiment une bonne affaire », a-t-il déclaré.

Mais avec des taux d’intérêt à 4,75 % et une inflation à 4,4 % et qui devraient encore baisser, les taux réels sont plus élevés et en hausse.

« À l’avenir, si vous vous attendez à ce que nous tombions à 3 % [inflation] ou mieux encore, si nous descendons à 2 % au cours de l’année à venir, alors c’est un taux réel très élevé », a déclaré l’économiste occidental.

« Maintenant, vous êtes à 2,75 [in real interest] et mec, c’est un taux réel élevé. »

Paul Beaudry, sous-gouverneur de la Banque du Canada, prend la parole au siège social de la Banque du Canada à Ottawa, Ontario, Canada, le 2 juin 2022. (David Kawai/Bloomberg/Getty Images)

Comme Beaudry s’est expliqué mercredila hausse actuelle des taux d’intérêt réels en raison d’influences à court terme, ce qu’il appelle « la partie pétillante », devrait être un bref mais douloureux coup dur dans la marche à long terme de l’économie.

Mais il a averti qu’une fois l’inflation maîtrisée, il n’y a aucune certitude que les taux d’intérêt réels retomberont à zéro. Au lieu de cela, alors que les baby-boomers dépensent leurs économies à la retraite, alors que la croissance démographique de la Chine ralentit, alors que les entreprises tirées par le changement climatique et l’innovation en matière d’intelligence artificielle recherchent davantage d’investissements, l’épargne mondiale pourrait chuter, poussant les intérêts réels plus élevés à long terme.