La fin des vaccins Covid à la « vitesse de distorsion »

L’opération Warp Speed, le programme de l’ère Trump qui a investi des milliards de dollars dans le développement de vaccins Covid, a semblé signaler une nouvelle aube de la fabrication de vaccins américains, démontrant comment des décennies de travail scientifique de grognement pourraient être transformées en médecine salvatrice en quelques mois.

Mais alors qu’un troisième hiver pandémique commence aux États-Unis, son effort de fabrication de vaccins s’est essoufflé. Les efforts pour tester et produire des vaccins Covid de nouvelle génération sont enlisés par des problèmes bureaucratiques et des manques de financement. Des rivaux étrangers ont pris les devants en approuvant les vaccins par pulvérisation nasale tant attendus, dont un inventé à Saint-Louis, créant un scénario dans lequel les Américains devraient voyager à l’étranger pour obtenir la dernière technologie vaccinale américaine.

L’administration Biden a lancé un effort de 11 heures pour restaurer l’avantage du pays. Dans le but de ressusciter l’opération Warp Speed, le président Biden a demandé cette semaine à la session boiteuse du Congrès 5 milliards de dollars pour les vaccins et les thérapeutiques de nouvelle génération, dans le cadre d’une demande de dépenses pandémiques plus large de 9,25 milliards de dollars. Mais les républicains, ayant bloqué les paquets de dépenses de Covid depuis le printemps au milieu de plaintes sur la façon dont la Maison Blanche a dépensé les allocations précédentes, n’ont montré aucun signe de relâchement de leur résistance.

En conséquence, même si la pandémie continue de faire des ravages, les perspectives se sont estompées pour les deux types de vaccins de nouvelle génération les plus convoités : les sprays nasaux qui peuvent bloquer davantage d’infections et les injections universelles de coronavirus qui peuvent se défendre contre un plus large éventail de vaccins de nouvelle génération. -variantes évolutives.