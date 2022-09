La fin des tests aléatoires aux frontières ne peut pas arriver assez tôt pour de nombreux voyageurs

Les mesures frontalières pandémiques du gouvernement fédéral – y compris les tests aléatoires pour les voyageurs vaccinés – pourraient bientôt prendre fin. Ce n’est peut-être pas assez tôt pour de nombreux voyageurs et opérateurs touristiques.

Des sources ont déclaré à CBC News que le gouvernement mettrait probablement fin à toutes les mesures à court terme et que la décision finale attend l’approbation du premier ministre Justin Trudeau. Les mesures devaient expirer le 30 septembre.

Cathy Pudlewski a déclaré qu’elle avait vécu une expérience si terrible après avoir été sollicitée pour un test aléatoire qu’elle ne pouvait que la comparer à “être presque harcelée”.

La femme de 73 ans de Lancaster, New York, a déclaré qu’elle traversait la frontière vers Niagara-on-the-Lake, en Ontario. pour voir une pièce de théâtre à la mi-août quand on lui a dit qu’elle devrait passer un test et qu’on lui a remis un kit de test.

“Quand je l’ai ouvert, j’ai dit:” Oh mon Dieu, qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que c’est? “”, A-t-elle déclaré.

Pudlewski a déclaré qu’elle était tellement submergée par les instructions complexes qu’elle a demandé à une pharmacie locale de planifier un rendez-vous de test virtuel après la fin de la pièce.

“Je n’ai pas pu profiter [the play] une minute », dit-elle.

Elle a dit qu’elle était au bord des larmes alors qu’elle passait le test dans le hall du théâtre avec l’aide d’un employé. Après avoir terminé le test, a-t-elle dit, elle a appris qu’elle devrait se rendre dans une autre ville – St. Catharine’s – pour déposer le test dans une boîte FedEx. Elle a dit que l’épreuve avait ajouté trois heures à son voyage.

Cathy Pudlewski a déclaré qu’elle entrait au Canada via le pont Lewiston-Queenston reliant l’Ontario et New York lorsqu’elle a été sélectionnée pour des tests aléatoires. (Tijana Martin/La Presse Canadienne)

Pudlewski a déclaré que, puisqu’elle n’était au Canada que pour la journée et qu’elle n’apprendrait ses résultats qu’après son retour à la maison, l’idée qu’elle protégeait les Canadiens est “absurde”.

“Je suis tout à fait pour les vaccinations et pour que tout le monde soit en sécurité et en bonne santé, mais c’est au-delà de la pâleur”, a déclaré Pudlewski, ajoutant qu’elle ne reviendra pas au Canada tant que l’exigence de tests aléatoires ne sera pas supprimée.

C’est un refrain que les opérateurs touristiques ont entendu de la part d’un certain nombre de visiteurs, a déclaré Laurie Marcil, directrice générale de Nature and Outdoor Tourism Ontario.

“Nous entendons des clients dire qu’ils ne reviendront pas parce que cela a été une expérience tellement négative”, a-t-elle déclaré à propos des visiteurs qui ont été sélectionnés pour des tests aléatoires.

Marcil, dont l’organisation représente les opérateurs touristiques du nord de l’Ontario, a déclaré que le processus est particulièrement onéreux dans les endroits éloignés où le service cellulaire nécessaire pour s’inscrire à un test est inégal et les emplacements de messagerie sont rares.

Elle a dit que certains de ses membres ont pris sur eux d’aider les invités à s’inscrire et à faire en sorte que les coursiers récupèrent les tests – des choses qu’elle a dit qu’ils ne devraient pas avoir à faire.

“Le propriétaire d’un lodge qui accueille peut-être 40 invités, a beaucoup à faire. Il est donc très, très difficile de faire face à ce genre de situations de crise en ce moment”, a déclaré Marcil.

Les tests aléatoires éloignés des aéroports

Les voyageurs étrangers ne sont pas les seuls à se plaindre de l’exigence de tests aléatoires. Paul Milgram, de Toronto, a été sollicité pour un test aléatoire après son retour d’un voyage de travail à Londres, au Royaume-Uni, en août.

Le gouvernement a déplacé les tests aléatoires hors des aéroports au cours de l’été pour aider à réduire certains des arriérés et des longues files d’attente que les voyageurs aériens connaissaient. Il a plutôt permis à des laboratoires privés hors site d’effectuer les tests.

Milgram a déclaré qu’après avoir reçu un e-mail lui demandant de s’inscrire auprès de LifeLabs pour effectuer un test, il a été envoyé dans une chasse à l’oie sauvage numérique, sans instructions claires sur la manière de remplir l’exigence fédérale.

“Pourquoi devrais-je faire des recherches pour effectuer le test? Ils devraient m’envoyer et me dire exactement quoi faire”, a-t-il déclaré après avoir passé environ une heure à essayer de s’inscrire.

Milgram a déclaré qu’il avait également demandé l’aide d’une pharmacie et qu’il avait pu passer un test sans rendez-vous.

Il a dit que même s’il n’était pas opposé à passer un test, les obstacles qu’il devait franchir pour en obtenir un étaient “stupides”.

Un expert suggère plutôt de surveiller les eaux usées

Le gouvernement affirme avoir affecté jusqu’à 1,1 milliard de dollars à son régime de tests d’arrivée. Certains experts médicaux disent qu’il existe des moyens plus efficaces de surveiller le COVID-19 chez les voyageurs.

“Vous pouvez faire de la surveillance des eaux usées où vous pouvez très probablement répondre exactement aux mêmes questions et déranger peu de gens, le faire de manière beaucoup plus rentable”, a déclaré le Dr Isaac Bogoch, expert en maladies infectieuses.

Les analyses des eaux usées sont devenues un outil essentiel pour suivre la propagation du virus. Le Dr Bogoch a déclaré que le remplacement du régime de tests aléatoires pourrait être une simple question de surveillance des eaux usées dans les aéroports et les avions.

“Cela a tendance à être un moyen beaucoup moins coûteux, beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique de répondre à des questions très similaires”, a-t-il déclaré.

Mardi, un groupe de députés et de maires de villes frontalières a publié une lettre ouverte appelant les gouvernements canadien et américain à mettre fin à leurs mesures frontalières pandémiques, y compris le régime de tests aléatoires du Canada.

“Nous avons été laissés pour compte dans l’effort de relance car les deux pays ont largement retrouvé une vie quotidienne normale”, indique la lettre.