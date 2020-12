Simp, un terme utilisé pour décrire les hommes seuls qui donnent de l’attention (et de l’argent) aux femmes sur Internet, sera bientôt banni par Twitch lorsqu’il est utilisé comme une insulte, ce qui suscite des analyses colorées concernant les discours de haine et les vierges grasses.

La plate-forme de streaming populaire a révélé que les conditions «Simp», «Incel», et « vierge » seraient toutes interdites en tant que conditions dérogatoires, dans le cadre d’un ensemble de nouvelles règles visant à réprimer le harcèlement sexuel qui entreront en vigueur le mois prochain.

La COO de Twitch, Sara Clemens, a déclaré mercredi dans une mairie diffusée en direct que la société prenait des mesures car les mots étaient souvent utilisés pour « Faire référence négativement à l’activité sexuelle d’une autre personne. » Elle a également annoncé que la plate-forme filtrerait des émoticônes personnalisées pour les termes interdits.

un porte-parole de Twitch a fourni une déclaration sur l’utilisation de termes tels que simp et incel, déclarant que "l’utilisation de ces termes seuls ne conduirait pas à une mise en application, mais nous prendrions des mesures s’ils étaient utilisés à plusieurs reprises de manière harcelante" https://t.co/ty1YRgEvIg pic.twitter.com/yAbdT7xiao – Rod Breslau (@Slasher) 16 décembre 2020

La refonte de la politique aura probablement un impact significatif sur les streamers et les téléspectateurs. Twitch est devenu une Mecque virtuelle pour les hommes sexuellement frustrés qui bavent sur des banderoles féminines, ce qui conduit à l’ascension des termes « Simp » et « Incel » (célibataire involontaire).

La décision de mettre les termes sur liste noire a été considérée par certains comme un positif, mais peut-être largement symbolique, étape vers la fin du harcèlement sur la plateforme.

D’autres étaient plus critiques à l’égard du déménagement, argumentant cette interdiction d’adresse IP avait plus de sens que d’essayer de bloquer des mots spécifiques.

Un observateur peu impressionné plaint cette « Simps » sera protégé contre le harcèlement même en tant que Twitch « Continue de promouvoir les personnes ayant une histoire d’idéaux sexistes / racistes TOUT EN interdisant les petits créateurs de contenu pour quelques secondes de musique. »

Des commentaires faisant écho à une frustration similaire ont critiqué Twitch pour avoir protégé les hommes contre les insultes, tout en faisant peu pour protéger les femmes des remarques sexistes.

J’aime comment @tic a pris le temps d’interdire les mots «blessants» destinés aux hommes, mais aucun des termes destinés aux femmes. Je comprends que la plupart de ces conditions seraient couvertes par le harcèlement; cela ressemble juste à un traitement préférentiel envers les hommes .. donc sexisme. Ils devraient s’interdire. – kaceytron (@kaceytron) 17 décembre 2020

La mise à jour des conditions de service a également fourni de nombreuses munitions pour un barrage de snark Twitter.

Jacksfilms, créateur de contenu populaire, a déploré la fin de ses flux inexistants et conviviaux pour incel.

«Les larmes aux yeux, je suis dévasté d’annoncer que j’annule les samedis Simp sur ma secousse. Le sort des vendredis vierges ne semble pas bon non plus. » il a écrit.

Streamer de jeux vidéo Sam Thorne exhorté tous les simps qui regardent son contenu pour «Sortez du réseau et allez sous terre. Je signalerai votre retour en toute sécurité lorsque la nuit sera la plus sombre. Pendant ce temps [sic] Je vais concevoir un système pour vous faire entrer et sortir clandestinement de chaque flux. «

Pour d’autres personnalités en ligne, l’interdiction était une occasion de célébration … et de terreur.

«Les grandes guerres vierges et simp sont enfin terminées. La terre est en paix et la nature guérit » a plaisanté la star irlandaise de Youtube Jacksepticeye.

Dieu merci, Twitch a enfin guéri toute toxicité en ligne. Les grandes guerres vierges et simp sont enfin terminées. La terre est en paix et la nature guérit. – Jacksepticeye (@Jack_Septic_Eye) 16 décembre 2020

Un commentateur moins optimiste a averti que les nouvelles règles conduiraient à la «RISE OF THE SOY BOYS» – un terme moqueur utilisé pour décrire des hommes manifestement non masculins.

Le 22 janvier, les termes «simp», «vierge» et «incel» deviendront contre Twitch TOS pour être utilisés de manière péjorative. Ceci, bien sûr, ouvre la voie à une fin de partie future sombre et sombre: AUGMENTER

DE

LA

GARÇONS SOYA pic.twitter.com/VzcexntssU – Phil (@TheyCallMeDSP) 17 décembre 2020

Twitch a des antécédents controversés lorsqu’il s’agit de garantir que sa plate-forme est sûre pour tous les utilisateurs. En mai, la plate-forme de streaming a annoncé qu’une femme trans homme-femme qui s’identifiait comme un cerf rejoindrait son nouveau « conseil consultatif sur la sécurité ».

