La fin de “Yellowstone” est un mystère, même pour l’une des stars de la série, Luke Grimes

La finale de mi-saison de l’émission à succès “Yellowstone”, a été créée le premier jour de la nouvelle année, laissant les fans deviner ce qui va arriver pour la famille Dutton. Même Luke Grimes, qui joue Kayce Dutton dans la série, ne sait pas comment cela va se terminer.

Grimes a récemment fait une interview sur “L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon” lorsque l’animateur du talk-show a demandé à l’acteur s’il savait comment “Yellowstone” allait se terminer.

“Je pense que certains acteurs connaissent la fin”, a-t-il déclaré à Fallon. “Certains ont été informés, d’autres non.”

LA PREMIÈRE DE “YELLOWSTONE” ÉTABLIT UN RECORD ALORS QUE LE CRÉATEUR EXPLIQUE UN RISQUE D’UN MILLIARD DE DOLLARS DERRIÈRE LE SUCCÈS

Grimes a ajouté qu’il ne voulait pas savoir comment se terminait l’histoire de Dutton et qu’il aimait jouer le rôle sans connaître la fin de l’histoire de la famille.

“Je ne pense pas non plus que Taylor, qui écrit notre émission, veuille que je le sache. Je ne sais pas – cela pourrait affecter la façon dont vous faites quelque chose ou jouez quelque chose. Et c’est plutôt amusant de le vivre de cette façon, de toute façon C’est un peu comme la vie”, a expliqué Grimes.

Bien que Grimes ne sache pas comment la série se terminera, il a parlé des batailles auxquelles son personnage est confronté dans la seconde moitié de la saison cinq.

‘YELLOWSTONE’ STAR WES BENTLEY S’OUVRE SUR LA DÉPENDANCE À LA DROGUE, ÊTRE LE PERSONNAGE LE PLUS ‘DÉTESTÉ’ SUR HIT SHOW

“Vous savez, je pense que c’est ce que nous attendons tous de voir. Peut-il venir et faire les choses nécessaires pour aider la famille à garder l’endroit ou non? Je pense que c’est ce que nous sommes tous en quelque sorte regarder pour le savoir”, a déclaré Grimes à propos de son personnage.

L’émission en est actuellement à sa cinquième saison et aucune annonce n’a été faite à ce stade quant au nombre total de saisons de “Yellowstone”. L’émission est actuellement suspendue jusqu’à l’été 2023, date à laquelle le reste des épisodes de la cinquième saison sera publié.

Même si les fans devront attendre quelques mois pour voir John Dutton et sa famille se battre pour leur ranch, il reste encore beaucoup d’émissions dérivées à regarder en attendant.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

La première préquelle de “Yellowstone” “1883” avec Tim McGraw et Faith Hill est sortie sur Paramount + en décembre 2021. Une deuxième émission dérivée, “1923” avec Harrison Ford est également sortie sur Paramount +, le premier épisode étant sorti le 18 décembre. , 2022 et de nouveaux épisodes qui sortent tous les dimanches.

Également lors de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Grimes a parlé de ses efforts de musique country. Il a récemment conclu un contrat d’enregistrement avec Universal Music Group Nashville, a sorti son single “No Horse to Ride” et travaille sur un album qui devrait sortir en mars.