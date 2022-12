La fin de “The Witcher : Blood Origin” et la scène post-générique expliquées

En ce qui concerne les histoires d’origine, un personnage est généralement au centre. Mais avec The Witcher: Origine du sang, nous en avons vu la genèse, n’est-ce pas ? Plus que cela, toute la conjonction des sphères s’est déroulée à l’écran, ce qui fournit plus de contexte pour savoir comment et quand les monstres et les humains sont arrivés sur le continent.

Plusieurs grands mystères ont été résolus au cours des quatre épisodes de la mini-série Netflix, notamment le grognement caractéristique de Witcher 1.0, la source de la magie monolithe et un morceau de la prophétie d’Ithlinne. Quelques points étaient liés aux saisons 1, 2 et 3 de The Witcher, fournissant un contexte pour les principaux scénarios et faisant la lumière sur ce que l’avenir pourrait réserver Geralt de Riv, Ciri et Yennefer. Discutons des événements clés de la fin de cette série préquelle et de ce que tout cela signifie pour l’univers Witcher de Netflix.

Attention : Spoilers à venir pour la mini-série The Witcher : Blood Origin.

Tout d’abord, retour sur la saison 2 de The Witcher

À la fin de la saison 2 de The Witcher, les téléspectateurs ont appris que Duny était Emhyr var Emreis, alias White Flame et le père de Ciri. Non seulement il est vivant, mais il a également ordonné le meurtre du bébé elfe et il dirige les choses à Nilfgaard sous un pseudonyme effrayant. Il veut récupérer sa fille.

Dans le même temps, Francesca et les autres elfes découvrent que Ciri a Elder Blood et pourrait sauver l’elfkind. Cependant, elle est toujours bouleversée par elle et le bébé elfe assassiné de Filavandrel, qui devait être un symbole d’espoir. Elle est furieuse contre les humains, qui sont au sommet de l’échelle sociale à l’époque actuelle. Et dans une autre scène de fin, la confrérie a mis une prime sur Ciri et quiconque la protège. Tout le monde veut Ciri pour une raison ou une autre. Dans la finale de la saison 2, Jaskier se détendait au bunker des Witchers, ignorant que Stregobor cherchait à se venger.

Au-dessus de tout cela, il y a des bavardages sur la fin de la civilisation humaine (via la malédiction du Soleil noir) et la disparition des elfes – et du monde – selon la prophétie d’Ithlinne. Pour rappel, le gel blanc mettra fin à tout et le monde renaîtra de la graine de Elder Blood. Nous rencontrons une jeune Ithlinne elle-même dans The Witcher: Blood Origin pendant l’âge d’or des elfes, et elle est pleine de prédictions. Bouclez-vous.

Quelle est la signification du bébé du destin de Fjall et Éile ?

Il s’est passé beaucoup de choses dans le dernier épisode de The Witcher : Blood Origin, mais un moment incontournable est la grossesse d’Éile. Quand Ithlinne a touché son ventre et est passée en mode divination, elle a parlé à Éile d’une dernière graine qui portera la note d’une chanson qui se terminera à tous les temps, et l’un de son sang chantera le dernier. Cela signifie que le bébé pourrait hériter des talents de chanteuse d’Éile en tant qu’alouette, mais ce n’est peut-être que le début.

Elle et Fjall ont conçu l’enfant après il a pris la potion Witcher, il y a donc plusieurs facteurs en jeu. Ils sont tous les deux des elfes et il avait de la magie dans son système. Ne soyez pas surpris si ce bébé fait partie de l’arbre généalogique magique de Ciri.

La scène post-générique révèle Avallac’h et la princesse Ciri

Flashback sur le premier épisode de la saison 1 de The Witcher. Vous vous souvenez du petit Ciri déguisé en garçon, jouant à un jeu dans la rue avec un groupe d’enfants ? Pendant un instant, elle jette un coup d’œil vers une porte vide comme si quelqu’un la regardait. Personne n’est là – ou du moins il semble.

Quelques minutes après le début du générique dans l’épisode final de The Witcher : Blood Origin, on voit le jeune sorcier elfe Avallac’h vêtu d’une cape bleue et tenant le monolithe grimoire de magie. Il se tient dans l’embrasure de la porte et il sourit lentement à Ciri. Nous ne savons pas si elle le voit vraiment, mais le couple a une connexion dans Le jeu vidéo The Witcher et livres.

Bien qu’il ait vécu à l’origine sur le continent, la tradition de Witcher dit qu’Avallac’h a déménagé dans un autre royaume, Aen Elle. Mais il est capable de se téléporter entre les mondes et les sphères. Il croit en la suprématie des elfes et a parlé à Geralt de la prophétie d’Ithlinne sur la fin du monde et seul un enfant Elder Blood pouvait tout sauver. À l’époque, il était censé épouser Lara Dorren, une sorcière elfe qui portait Elder Blood. Au lieu de cela, elle est tombée amoureuse d’un humain et a eu un enfant – un descendant de Ciri.

Dans Blood Origin, nous voyons la propre origine d’Avallac’h comme un doux mage qui a aidé Merwyn et a été suspendu à un balcon par Balor. Il était présent lorsque Balor et Syndril se sont battus au monolithe et comprend la magie qui a provoqué la Conjonction. Son histoire devient cependant plus profonde. Il est fort possible que nous le revoyions dans la saison 3 de The Witcher en tant que mentor de Ciri, ravisseur potentiel ou les deux.

Eredin devient le chef de la Chasse Sauvage

Comme je l’ai mentionné dans ma critique de The Witcher: Blood Origin, le showrunner Declan de Barra a choisi la Conjonction des Sphères comme thème central de cette série. Il a sélectionné le moment dans les livres et a construit ce nouveau spectacle autour de lui. La productrice exécutive de la série, Lauren Hissrich, s’est entretenue avec Naekranie.pl et a expliqué que de Barra voulait également lier notre aperçu de la saison 2 de la chasse sauvage et de son origine. Entre le capitaine Eredin.

C’est un personnage que de nombreux fans de Witcher s’attendaient à rencontrer dans Blood Origin, et au début, il est jeune et quelque peu naïf. Il a aidé Merwyn à faire le coup d’État et a forgé une alliance indigne de confiance avec Balor. Balor l’envoie à travers un portail que nous savons maintenant conduit au monde où la brigade Wild Hunt est piégée. Devinez qui a formé le célèbre équipage méchant? Oui, Eredin. Dans l’épisode 4, il déterre ce masque squelette du sable et le met, marquant le début de son ère diabolique en tant que roi des elfes méchants.

Vous vous souvenez du dernier épisode de la saison 2 de The Witcher ? Pendant un bref instant, Yennefer, Geralt et Ciri se téléportent dans le royaume de Wild Hunt, et Voleth Meir – alias la mère immortelle – cesse de posséder le corps de Yennefer. Source de magie du chaos, Voleth Meir rejoint alors Eredin et ses cavaliers. Cette courte scène signale un drame à venir. Bien que Geralt sache que Voleth Meir est sur le continent depuis la conjonction des sphères, Blood Origin révèle qu’Eredin est coincé dans ce monde fantomatique depuis tout aussi longtemps. Ils veulent que Ciri les rejoigne, et les fans peuvent probablement deviner que c’est parce que son sang d’aîné et sa magie peuvent les libérer. Faites attention à Eredin dans la nouvelle saison à venir.

Comment Jaskier s’intègre

The Witcher: Blood Origin commence et se termine à peu près avec Jaskier. Lorsque nous le voyons pour la première fois, il est allongé sur un champ de bataille en feu alors que les elfes et les humains s’affrontent autour de lui. Puis un Seanchaí (Minnie Driver) fige le temps, le transporte en lieu sûr et lui parle des sept héroïques (Fjall, Éile, Brother Death, Meldof, Scían, Syndril, Zacaré). Elle quitte Jaskier dans l’épisode 4 avec la prédiction d’Ithlinne sur le bébé d’Éile et Fjall.

Deux choses à noter ici. La prophétie d’Armageddon d’Ithlinne concerne le fait que le sang des elfes a été répandu en premier. Il semble que la guerre entre les humains et les elfes – comme prophétisé – a déjà commencé lorsque Jaskier apparaît dans la scène d’ouverture de la série. Cela pourrait être un rêve ou une véritable bataille, mais comptons le voir dans un futur épisode de The Witcher.

L’autre chose à signaler est la raison pour laquelle le Seanchaí exhorte Jaskier à chanter la chanson pour apporter de l’espoir aux elfes opprimés. Son rallye musical est-il destiné à les encourager dans un combat contre les humains ou à sauver le monde de l’apocalypse glaciale ? Bien que Jaskier pense que Geralt n’aimera pas la façon dont Witcher No. 1 était un elfe, peut-être que sa chanson sur les sept aidera les héros. Nous le découvrirons dans une prochaine saison.

Questions pour The Witcher saison 3

Maintenant que tant de gens recherchent Ciri, apprendra-t-elle à sauter magiquement à travers les sphères en utilisant la magie du monolithe – ou du chaos – ? Est-ce qu’elle, Geralt et Yennefer trouveront comment détruire les vieilles pierres qui, selon Meldof, étaient autrefois enfouies sous terre et utilisées pour rendre la terre fertile? Mieux encore, peuvent-ils débarrasser le monde des monstres une fois pour toutes ? Nous devrons le regarder se dérouler.

Et le super mage, Avallac’h ? Il a l’air jeune dans la série préquelle et dans la saison 1 de l’émission originale Witcher, nous ne savons donc pas s’il vieillira lorsqu’il réapparaîtra. L’ancien Avallac’h est cynique et beaucoup plus méchant que cette version, mais les téléspectateurs doivent s’attendre à le voir éventuellement se lier à Ciri dans une incarnation.

Il sera intéressant de voir si des épées magiques entrent en jeu. Le personnage de Michelle Yeoh, Scían, avait sa propre affaire avec la famille royale à Xin’trea. Sa lame sacrée, Soulreaver, a été volée et elle a réussi sa mission personnelle de la récupérer. Y a-t-il de la place pour plus d’ambiances Ghost Tribe et l’épée sacrée dans les futurs épisodes de The Witcher ? Ce n’est pas clair, mais la prophétie inquiétante d’Ithlinne mentionne également une époque d’épées et de haches.

La plus grande question a à voir avec ladite prophétie. Elder Blood est lié au destin du monde, donc exploiter son pouvoir via Ciri peut aller à gauche ou à droite. Comment va-t-elle déclencher – ou arrêter – l’apocalypse ?

La saison 3 de The Witcher devrait arriver sur Netflix à l’été 2023, alors restez à l’écoute pour voir comment les héros et les méchants assemblent les pièces du puzzle.