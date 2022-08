La fin de “The Sandman” expliquée : qu’est-ce que le Vortex et y aura-t-il une saison 2 ?

Vous avez atteint la fin de la première saison de la série surréaliste et séduisante de Netflix L’homme de sable. Vous avez probablement beaucoup de choses à penser. Voici comment la série taquine un cliffhanger et comment les bandes dessinées pourraient inspirer la saison 2.

Revue Sandman de Crumpe appelé la série est un “mélange délicieux, sombre et drôle de mythe et de magie dans le monde moderne, rempli d’êtres surnaturels séduisants et destructeurs dans un royaume riche en couches de peurs et de fantasmes”. En streaming maintenant, l’émission suit Morpheus alias Dream, le créateur et le maître des rêves des gens. Emprisonné pendant un siècle, son évasion et son retour dans le monde du rêve le mettent en conflit avec le suave tueur en série Le Corinthien, l’impérieux Lucifer en Enfer et un humain détenant le pouvoir d’un “vortex” dont l’existence menace de détruire à la fois l’éveil et des mondes oniriques.

Il y a deux aspects à la fin dans lesquels nous pouvons nous plonger. Premièrement, il y a le spectacle lui-même et la façon dont ses personnages et ses intrigues se terminent. Deuxièmement, il y a les bandes dessinées sources, sur lesquelles nous pouvons rechercher des indices sur la suite de l’histoire de la série. Si la série vous a incité à lire les bandes dessinées – et nous le recommandons vivement –, nous ne les gâcherons pas pour vous.

La série est basée sur une série de bandes dessinées emblématique écrite par Neil Gaiman avec les artistes Sam Kieth et Mike Dringenberg, et bien d’autres. La version télévisée s’inspire des deux premiers volumes, intitulés Préludes & Nocturnes et La maison de poupée.

À certains égards, la série est fidèle à la bande dessinée. La rencontre sur le banc de parc entre Rêve et Mort dans l’épisode 6, par exemple, est traduite à peu près mot pour mot à partir de la page. D’autres changements sont plus importants: le personnage de bande dessinée John Constantine est lié à une continuité plus large de DC avec son propre spectacle d’action en direct et des apparitions dans Legends of Tomorrow, il a donc été remplacé dans le spectacle par l’exorciste grossière de Jenna Coleman, Joanna Constantine. C’est évidemment un grand changement par rapport aux bandes dessinées : elle a clairement un accent londonien, alors que John est de Liverpool.

Le tourbillon

La seconde moitié de la saison voit Dream menacé par l’émergence d’un “vortex de rêve”, quelque chose qu’il a déjà vu détruire les mondes humain et onirique. Il est farouchement déterminé à détruire le vortex, ce qui est une mauvaise nouvelle car il s’agit en fait d’une personne : une jeune femme nommée Rose Walker, interprétée par Vanesu Samunyai.

Elle perd le contrôle de ses pouvoirs, brisant les barrières entre les rêves individuels afin que ses amis se retrouvent dans un même endroit inconscient. Ici, nous voyons Barbie découvrir l’œil errant de son mari Ken, tandis que le duo de Hal avec son alter ego drag suggère qu’il a réconcilié les différentes parties de sa personnalité à la suite d’un rêve sanglant antérieur. Chantal et Zelda, un couple obsédé par les araignées, résident également dans la maison d’hôtes, et leur rêve comprend une phrase récursive qui revient continuellement sur elle-même (“C’était une nuit sombre et orageuse et le capitaine a dit au compagnon, Raconte-nous une histoire mate, et c’est l’histoire. C’était une nuit sombre et orageuse…”), inspiré par un phrase maintenant généralement tournée en dérision comme un cliché littéraire qui a ouvert le roman de 1830 Paul Clifford d’ Edward George Bulwer-Lytton.

Elles sont interrompues par un véritable vortex, du genre tourbillon, pour les aspirer une à une dans l’oubli. Elle accepte finalement que ses pouvoirs menacent le monde et se soumet à Morpheus et à son destin.

Heureusement, il s’avère que Rose n’a jamais été censée être le vortex. Ce destin était à l’origine destiné à son arrière-arrière-grand-mère Unity Kincaid. Mais lorsque Dream a été emprisonné, Unity faisait partie des millions d’humains qui ont succombé au sommeil constant (nous avons vu son père lutter pour la réveiller lorsqu’elle était enfant dans le montage “maladie du sommeil” de l’épisode 1). Unity et le bibliothécaire le découvrent et arrivent à temps pour qu’Unity reprenne le vortex de Rose, ce qui cause sa mort.

Rose retrouve son frère Jed, perdu depuis longtemps, dont les rêves d’être un super-héros peuvent être considérés comme un rappel ironique que les histoires de super-héros ont leurs racines dans les fantasmes de pouvoir des enfants.

Elle a également retrouvé Lyta, dont les retrouvailles avec son défunt mari dans ses rêves ont conduit à une grossesse imaginaire – qui s’est en quelque sorte transformée en une très vraie bosse de bébé après son réveil. Morpheus est moins heureux de cette tournure des événements et avertit Lyta qu’un enfant conçu dans le Rêve lui appartient.

Rêve et Désir

Netflix



En parlant de grossesses non orthodoxes, il s’avère que tous les ennuis ont été orchestrés par le frère de Death, le séduisant Desire. Joué par un sinueux Alexander Mason Park, Desire déteste Dream et le couple a une rivalité toxique, avec le jumeau de Desire, Despair. Mais ce schéma va au-delà du combat entre frères et sœurs : Desire a imprégné Unity, ce qui signifie que ses descendants – dont Rose – sont également des enfants de la famille Endless, tout comme Dream et Desire. Desire savait qu’un jour, Morpheus devrait tuer le vortex, plaçant Dream sur une trajectoire de collision avec la règle d’or de la famille Endless de ne pas s’entre-tuer.

Unity a réussi à sortir Morpheus de cette échappatoire mortelle, mais Desire est loin d’être battu. Morpheus visite le repaire de Desire et rappelle à son frère qu’il a toujours la mort et le destin de son côté. Mais qu’en est-il de ce membre manquant de l’Endless ?

Lucifer en enfer

Le désir et le désespoir ne sont pas les seuls ennemis qui complotent derrière le dos de Dream. Lorsque Morpheus est allé en enfer pour récupérer son casque, il a publiquement vaincu Lucifer. Dans le dernier épisode, nous voyons les principaux démons de l’enfer presser Lucifer de riposter. S’ils ne peuvent pas quitter l’enfer, raisonnent-ils, ils devraient repousser les frontières de l’enfer. Lucifer, joué par Gwendoline Christie (Brienne de Tarth de Game of Thrones), s’incline devant la pression, même si cela va agacer Dieu.

À la fin, Morpheus est de retour dans le Dreaming. Mais il a grandi et peut-être adouci à travers ses expériences, atténuant sa nature hautaine et impérieuse pour transformer Gault d’un cauchemar en un rêve et laissant le bibliothécaire prendre en charge la gestion du royaume. Pendant ce temps, il se concentre sur la création de nouveaux rêves et cauchemars, y compris peut-être un remplacement pour le Corinthien. Bien que cela semble être une période de réflexion et de récupération bienvenue pour Morpheus, vous devez vous demander s’il devrait regarder par-dessus son épaule ses ennemis qui se rassemblent…

Comment The Sandman s’inspire-t-il des bandes dessinées?

OK, maintenant nous entrons dans les spoilers pour les bandes dessinées originales. Voici comment ces différents fils se déroulent dans les livres, mais cela ne signifie pas que la saison 2 de la version télévisée suivra les mêmes intrigues.

L’attaque de Lucifer sur Morpheus arrive dans le volume 4, Season of Mists. Mais c’est une vengeance plus subtile et diabolique que ce à quoi vous pourriez vous attendre, alors que Lucifer remet à Morpheus un calice extrêmement équilibré : les clés de l’Enfer. Dream n’est venu que pour sauver son ancien amant Nada – la femme en cage qu’il a rencontrée en entrant en enfer dans l’épisode 4 – mais se retrouve face aux hordes d’Hadès. Parmi ses ennemis figurent Azazel, le démon cauchemardesque qui s’est disputé avec Lucifer lors de la finale de la saison (exprimé de manière incongrue par l’acteur britannique câlin Roger Allam), et les dieux nordiques Thor et Loki. Nous nous demandons s’ils feront une apparition dans la version télévisée de cette histoire, étant donné que Loki est actuellement une figure majeure de l’univers cinématographique Marvel – sans parler des dieux américains de Gaiman, une récente série télévisée sur Starz.

L’une des amies de Rose réapparaît également dans la bande dessinée : Barbie, qui quitte plus tard Ken et s’installe à New York. Elle réapparaît dans le volume 5 de la bande dessinée, A Game of You, qui voit plus d’aventures dans son pays de rêve de conte de fées aux côtés de son acolyte ressemblant à un chien Martin Tenbones (exprimé par le légendaire comédien et acteur britannique Sir Lenny Henry).

Et nous verrons sans aucun doute plus de Lyta Hall. Curieusement, lorsque les bandes dessinées originales ont commencé, elles étaient tangentiellement liées à l’univers des super-héros de DC. Lyta était à l’origine la fille de Wonder Woman. Mais même sans super-connexions, Lyta a un impact important sur l’histoire lorsqu’elle s’allie aux Furies à trois visages, les femmes ressemblant à des sorcières de l’épisode 2.

Reste à savoir si la série suit les scénarios des bandes dessinées, mais avec l’adaptation de The Sandman TV acclamée par les critiques et les fans, il reste clairement beaucoup à rêver quand / si Netflix confirme une deuxième saison.

