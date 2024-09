La fin de Rebel Ridge expliquée : le réalisateur de Green Room échange la violence physique contre quelque chose de plus

Cette histoire contient des spoilers pour Crête rebelle sur Netflix.

Le scénariste/réalisateur Jeremy Saulnier est connu pour la violence physique impressionnante de ses films, ses deux derniers films étant l’horreur brutale et sauvage Hold the Dark et le brillant et sauvage Green Room avant lui. Rebel Ridge est un film d’action, mais Saulnier adopte ici une approche différente, plus subtile par rapport à ces films, en se concentrant de près sur les problèmes systémiques oppressifs d’un pays qui continue de lutter contre sa longue politique de corruption. histoire du racisme .

Saulnier échange son penchant typique pour la brutalité en faveur de ceux qui font face aux problèmes profondément enracinés Le racisme du système policier américain Les policiers se sentent vus, tout en essayant d’atteindre ceux qui ne comprennent peut-être pas encore les problèmes profondément ancrés qui existent au sein des forces de police à travers le pays. Green Room se penche sur la catharsis de regarder les néonazis et les suprémacistes blancs obtenir ce qu’ils méritent, tandis que Rebel Ridge s’efforce à la fois de faire preuve d’empathie envers ceux qui sont touchés par le système et d’éduquer ceux qui continuent de perpétuer celui-ci.

Cela ne veut pas dire, bien sûr, que Rebel Ridge est exempt de « mauvaises choses qui arrivent à de mauvaises personnes ». Au contraire, ces mauvaises choses surviennent malgré tous les efforts possibles du protagoniste, qui est beaucoup plus concentré sur la désescalade. Creusons un peu le sujet.

Explication de la fin de Rebel Ridge

Bien que cela ne soit pas directement lié à l’idée d’une fin expliquée, il faut dire que le personnage principal de Rebel Ridge, Aaron Pierre, est une star absolue. (Si vous ne l’avez pas vu dans l’impeccable série limitée de Barry Jenkins, The Underground Railroad, remédiez-y immédiatement. C’est sur Prime Video.)

C’est grâce à la performance de Pierre que le film réussit et la fin est aussi percutante. Mais avant d’en arriver à la fin, un petit synopsis est nécessaire ici. Pierre joue Terry Richmond, un ancien Marine qui essaie de payer la caution de son cousin Mike avant qu’il ne soit transféré en prison pour vice de forme après un délit de possession de marijuana. Mike (CJ LeBlanc) était auparavant un informateur sur une affaire majeure, ce qui signifie que le transfert entraînerait sa mort une fois qu’il serait emprisonné avec ceux qu’il a dénoncés. Richmond réunit l’argent pour la caution légalement (et avec une trace écrite) après avoir vendu sa voiture et encaissé sa participation dans un restaurant, mais la police locale le chasse de la route parce qu’il est noir, heurtant son vélo et le blessant. En supposant que l’argent ait été volé, et malgré la trace écrite susmentionnée, la police vole l’argent dans le cadre d’une confiscation civile (en quelque sorte parfaitement légale).

Plusieurs événements se produisent alors que Terry tente de récupérer l’argent qui lui a sauvé la vie. Rebel Ridge illustre la passivité des gens qui prétendent être de bonnes personnes tout en soutenant le système qui bat constamment leurs voisins au sens propre comme au sens figuré. Nous y reviendrons plus tard, mais pour l’instant, il suffit de dire que les efforts de Terry arrivent trop tard. Après que le shérif Burnne (Don Johnson) a avancé le calendrier du transfert de Mike, il est immédiatement poignardé à mort à son arrivée en prison.

Gardez à l’esprit que la mort de Mike survient à mi-chemin du film — il s’agit d’un long film — et que l’intention du film passe du sauvetage d’un individu à la révélation de la corruption de la police.

Durant tout ce temps, Summer McBride (AnnaSophia Robb) est essentiellement la seule amie de Terry. Et il y a des moments dans cette première moitié où le terme « amie » peut être un peu exagéré. Bien qu’elle soit une personne décente qui veut se battre pour ce qui est juste, Summer a une fille qu’elle a perdue après une addiction à la drogue et une condamnation pour vol.

C’est Summer qui attire l’attention de Terry, en deuil, sur la corruption généralisée des forces de police. Bien qu’elle ait peur de perdre son emploi et de risquer de ne pas pouvoir obtenir un jour le droit de visite de sa fille, elle ne peut pas s’éloigner de ses actes répréhensibles alors que le shérif réinjecte l’argent des saisies d’argent liquide et des locations d’arsenal dans son commissariat et, comme il insiste, dans la communauté en général. Terry refuse d’abord de s’impliquer, car il doit faire face à la perte de Mike et a déjà eu assez de bagarres avec la police. Mais, lorsque les policiers entrent par effraction dans la maison de Summer et lui administrent des doses pendant son sommeil (on ne sait pas si c’est de l’héroïne, de la cocaïne ou de la méthamphétamine, mais ce n’est pas pertinent en fin de compte), Terry est de retour à bord et c’est le début de la fin avec leur escarmouche finale avec les flics.

Le fil conducteur de Rebel Ridge est la présence de gens bien intentionnés qui ne se donnent pas la peine de s’impliquer. On voit cela commencer avec le greffier du comté Elliot (Steve Zissis) qui émet des suppositions sur Mike dès le début et doit être supplié de donner enfin à Summer et Terry une miette d’information alors qu’ils tentent de découvrir le fond de la condamnation de Mike et des autres comme elle. Plus tard, ce thème entre en jeu avec le « bon » juge (James Cromwell), qui, afin de calmer sa culpabilité, fait de son mieux pour s’assurer que les « délinquants » soient finalement libérés au bout de 90 jours. Mais il sait ce que le shérif Burnne manigance depuis le début. Le juge essaie de se suicider par overdose avant que tout ne soit dit et fait, mais Summer et Terry parviennent à appeler une ambulance une fois qu’ils réalisent ce qu’il a fait (au risque de se faire attraper par la police alors qu’ils rassemblent des preuves contre eux au passage).

Rebel Ridge. (LR) Zsané Jhé dans le rôle de l’agent Jessica Sims et Aaron Pierre dans le rôle de Terry Richmond dans Rebel Ridge. Cr. Netflix © 2024.

Le personnage le plus conflictuel et le plus moralement terne jusqu’à la fin est l’agent Jessica Sims, jouée par Zsane Jhe. Elle n’a aucune envie de se laisser entraîner dans la quête d’un homme pour démanteler le système dans lequel elle a trouvé un moyen de survivre, même en tant que femme noire. On entrevoit des lueurs d’espoir pour elle tout au long du film, la voyant défendre Terry lorsqu’un groupe de spectateurs enthousiastes suggère de le « pendre » après sa première bagarre au commissariat. Mais elle voit enfin la lumière lorsque le shérif Burnne tire sur son collègue policier Evan Marston (David Denman) pour s’être opposé à lui. Marson avait réalisé que l’agent Lann (Emory Cohen) avait donné une overdose à Summer afin de forcer Terry à abandonner les cartes SIM qui auraient déraciné toute l’opération du shérif.

Plus tard, l’agent Sims est la cause de la perte de Burnne. Une fois qu’elle réalise que les intentions de Burnne n’étaient pas de sauver une communauté en faillite ou de protéger et de servir de quelque manière que ce soit, nous voyons l’histoire se boucler lorsqu’elle fait sortir le shérif de la route avec sa voiture de patrouille, permettant à Terry, Marston et Summer d’arriver à l’hôpital en toute sécurité. Des images vidéo impliquent Burnne dans la fusillade et conduiront à une enquête complète sur le commissariat.

Sims et Marston ne sont pas là pour alimenter le débat sur le fait que « tous les flics ne sont pas là ». Tous deux auraient été parfaitement heureux de laisser la situation de Terry se dérouler si ce n’était pas ce qui est arrivé à Summer et Marston. Tous deux sont complices de la mort de Mike. L’ingéniosité de la fin de Saulnier va plus loin que le fait de jouer les deux camps.

Saulnier illustre habilement à quel point la pourriture du racisme imprègne ce pays, à l’aide de la plus simple des scènes.

La lutte contre le racisme nécessite plus qu’une décision consciente de simplement « ne pas être raciste », mais de être antiraciste Ce qui, dans les termes les plus simples possibles, signifie se dresser contre le racisme même s’il ne vient pas nécessairement de vous, en particulier. Cela signifie que les décisions de Sims et Marston de faire enfin ce qu’il faut et, dans une moindre mesure, d’Elliot (et dans une bien moindre mesure du juge) de faire de même jouent un rôle essentiel dans le message final du film qui est, sans équivoque, un rappel de l’adage selon lequel la seule chose nécessaire au triomphe du mal est que les hommes de bien ne fassent rien. Ce n’est pas pour rien, mais il y a aussi une bonne dose de « il n’est jamais trop tard pour faire ce qu’il faut ».

Mais ce n’est pas tout ! En plus de mettre en lumière la communauté nécessaire pour s’attaquer aux problèmes systémiques, Saulnier illustre habilement à quel point le racisme s’est répandu dans ce pays à travers des scènes des plus simples.

Lorsque Terry tente de sauver Summer des flics, l’officier Lann lui dit de les retrouver à Rebel Ridge pour l’échange. Star Wars, Firefly et une bonne partie de la culture populaire nous ont appris à aimer les rébellions – et ils avaient raison – mais, dans ce cas, le « rebelle » de Rebel Ridge désigne très évidemment la drapeau rebelle ou, plus communément appelé aujourd’hui, le drapeau confédéré, pour signaler que la crête a joué un rôle important dans la guerre civile. En fin de compte, cependant, la crête ne signifie rien. Ils ne se rencontrent pas – à part Terry qui arrête un policier solitaire pour obtenir des informations sur Summer – et il n’y a pas de grande altercation ou de confrontation pour Summer ou les preuves. Tout se passe ailleurs, dans la ville en général. Rebel Ridge est présenté comme un endroit important à la fois par le titre et par l’intention d’une confrontation, mais en n’y faisant pas réellement l’objet de racisme manifeste ou de brutalité policière, Saulnier l’utilise comme métaphore pour illustrer que le racisme n’est pas lié à la Confédération, aux symboles de haine ou à des lieux spécifiques. Il est partout.

Sur le plan narratif, Rebel Ridge a une fin claire et nette : un homme noir abandonne sa mentalité de loup solitaire et finit par faire tomber le premier domino en faisant tomber un commissariat de police raciste et corrompu. Mais, en y regardant de plus près, l’histoire de Saulnier est bien plus que cela. Même si vous avez lu tout cela avant de voir le film, je ne peux que vous recommander de le rechercher. Il est désormais disponible en streaming sur Netflix.