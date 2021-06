La fin de Netflix Awake expliquée: que se passe-t-il?

SI vous souffrez d’insomnie ou d’un rythme de sommeil irrégulier, évitez Awake de Netflix.

Diffusé sur la plateforme de streaming ce 9 juin 2021, la fin du film de Mark Raso a laissé les téléspectateurs au bord de leurs sièges.

Le film Netflix met en vedette Gina Rodriguez en tant que mère célibataire de deux enfants[/caption]

Que s’est-il passé à la fin de Netflix Awake ?

Le film met en vedette la seule et unique Gina Rodriguez de Jane the Virgin dans le rôle de Jill, avec Ariana Greenblatt et Lucius Hoyos dans le rôle de ses deux enfants, Matilda et Noah.

Dans Awake, le monde a été plongé dans une frénésie de manque de sommeil, la fille de Gina à l’écran étant l’une des rares personnes à pouvoir dormir.

Pourquoi? La réponse reste à confirmer, mais lorsque le secret de Matilda est découvert, beaucoup (comme le Dr Murphy de Jennifer Jason Leigh) sont prêts à la sonder et même à la sacrifier pour sauver la raison du monde.





Jill spécule bientôt qu’une réinitialisation complète du corps humain, c’est-à-dire mourir et revenir à la vie, pourrait bien être le remède à l’état global d’insomnie.

Afin de sauver sa fille, Jill est prête à mettre sa théorie à l’épreuve en demandant à ses deux enfants de la traîner dans un lac et de la noyer. Oui vraiment.

Noah et Matilda ne sortent leur mère de l’eau que lorsqu’elle arrête de respirer avant d’essayer de la réanimer avec la RCR.

L’écran devient noir avant que Jill ne se réveille avec un souffle d’air suggérant que son fils a réussi à la ramener à la vie.

De quoi parle Netflix’s Awake ?

Après s’être glissée dans la peau de Jane Villanueva, une jeune mère au cercle familial très soudé, Gina joue le rôle d’une mère célibataire en difficulté.

Jill, ex-soldat et ancienne toxicomane, est d’abord séparée de ses enfants qui vivent tous les deux avec leur grand-mère.

Cependant, le trio se réunit lorsqu’un mystérieux événement mondial empêche la technologie de fonctionner et les gens de dormir.

Jill, Matilda et Noah sont tous dans une voiture lorsque l’incident – ​​« une petite éruption solaire » selon le Dr Murphy – se produit et s’écrase dans un lac. Tous trois parviennent à survivre.

Jennifer Jason Leigh joue l’antagoniste principal dans Awake de Netflix[/caption]

Lorsqu’elle découvre la capacité de sa fille à dormir, Jill est encouragée par un psychologue – interprété par Finn Jones – à amener Matilda au « hub », où elle sera étudiée.

Jill découvre qu’une autre femme, également capable de dormir, est déjà là et espère qu’elle pourra être une alliée pour sa fille.

Mais le sommeil étant un besoin primordial, les gens perdent progressivement la tête et sont prêts à tout pour attraper même quelques minutes de sommeil.

Mark Raso a laissé les téléspectateurs de Netflix s’attendre à une suite[/caption]

Y aura-t-il une saison 2 ?

L’intrigue mordante et le cliffhanger ont laissé les téléspectateurs de Netflix retenant leur souffle, se demandant tous si une suite à Awake est déjà en préparation.

Jill continuera-t-elle son combat contre la privation de sommeil dans le monde ?

Pour l’instant, la conclusion ouverte ne garantit pas une suite à l’apocalypse de l’insomnie.

Pour l’instant, le réalisateur Mark Raso n’a pas commenté une éventuelle suite mais travaille déjà sur des projets sans rapport.

Selon Le cinéma Holic, le cinéaste canadien travaille sur un documentaire et un pilote télévisé ainsi qu’une adaptation d’un roman de l’auteur de Game of Thrones, George RR Martin. À suivre.