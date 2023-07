La fin de l’été en juin est arrivée trop tôt pour nous, mais pas pour elle – Shaw Local

Il y a un rendez-vous vétérinaire pour lequel vous n’attendrez pas de voir le médecin. Une fois entré, le bureau disposera d’une pièce prête à vous recevoir vous et votre animal de compagnie.

Votre animal de compagnie mourant.

En fait, vous aurez à peine l’occasion de vous asseoir avant que quelqu’un en blouse bleue vous invite avec un sourire triste à « S’il vous plaît, suivez-moi ». Le personnel sait que les animaux proches de la mort et leurs gardiens en deuil et aux yeux larmoyants ont besoin d’une attention immédiate – et d’intimité.

L’après-midi de juin, nous amenons Summer, notre caniche miniature presque aveugle et sourd de 18 ans que nous avons «sauvé» lorsqu’un enfant de 10 ans, ma femme, Tia, donne notre nom à la réceptionniste. En moins de deux minutes, Tia, tenant Summer, avec mon fils, Jay, et moi sommes conduits dans une pièce baignée de néons. Tia est assise dans le seul et lourd fauteuil en bois. Summer, déjà endormie, se blottit contre sa poitrine.

À présent, le pelage gris anthracite de Summer est long et bouclé; Dernièrement, le toiletteur n’a pas été à l’aise de lui faire une coupe de cheveux, car le niveau de stress de Summer lorsqu’elle est sur la table et dans le collier étrangleur a augmenté ces derniers mois. La dernière fois que je l’ai accueillie, le gérant du magasin a insisté pour que je reste à l’intérieur au cas où Summer se révélerait trop instable pour être manipulé en toute sécurité.

En attendant, j’ai fait des tours dans le magasin, jetant de temps en temps un coup d’œil à travers la fenêtre de toilettage. Une fois, j’ai vu le directeur serrer Summer dans ses bras pendant que la toiletteuse prenait une patte après l’autre dans ses mains et lui coupait soigneusement les ongles. Alors que je passais devant les jouets en plastique et en cuir, les étagères de nourriture pour chiens en sac, la banque d’aquariums contenant des poissons tropicaux jaunes, bleus et rouges irisés, des souvenirs de la vie de nos trois derniers chiens me sont revenus à la nage, des temps meilleurs qui devaient tous finir un jour.

La vétérinaire qui s’occupe de Summer depuis huit ans entre. Après quelques mots de sympathie, elle procède à une inspection rapide et indispensable de la « qualité de vie », même si elle connaît les années de déclin de Summer.

Elle décrit ensuite la procédure : un sédatif pour l’endormir, pendant lequel nous devrions lui parler, puis la dernière injection létale.

« Et tu la ramènes chez elle ? demande-t-elle pour confirmer.

« Nous avons une place pour elle », répond Tia à travers ses larmes.

Jay a creusé un trou pour elle sous un immense érable majestueux, ombrageant, semble-t-il, près d’un acre de notre vaste arrière-cour vallonnée où des oiseaux, dont des tangaras écarlates, des merles bleus, des bruants indigo et un arc-en-ciel d’autres insectes à plumes, sont entrés et sortis.

Après que le vétérinaire lui ait fait la première injection, nous parlons à Summer jusqu’à ce que ses yeux ne montrent plus d’éveil, même s’ils ne sont encore qu’à moitié fermés. Nous l’avons allongée sur la couverture que nous avons apportée, continuant à caresser sa forme endormie, murmurant doucement des mots doux et attendant la prochaine et dernière étape.

Plus tard dans l’après-midi, sous l’érable, Jay place Summer dans son lieu de repos, pellette de la terre, puis la marque avec une grande dalle blanche. Autour de la tombe en forme de demi-lune, il a choisi de planter des fleurs qui fleuriront à différents moments du printemps à l’automne.

Nous nous remémorons une histoire ou deux, puis disons au revoir.

Bientôt, j’amènerai le tuyau ici, je laisserai la douce douche tremper et adoucir le sol dur et sec, et je m’émerveillerai devant les beautés roses de l’été, leurs feux d’artifice silencieux éclatant au-dessus et célébrant l’été.

