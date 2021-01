BERLIN, 16 janvier (Reuters) – Les chrétiens-démocrates allemands élisent samedi un nouveau président, dans le but d’unir leur parti conservateur derrière un nouveau chef qui, espèrent-ils, pourra succéder à Angela Merkel à la chancelière lorsqu’elle démissionnera après les élections fédérales de septembre.

L’enjeu est le leadership de la plus grande économie d’Europe après Merkel, qui a juré de ne pas se présenter à nouveau après être devenue le leader prédominant de l’Europe depuis son entrée en fonction en 2005 et s’est révélée gagnante auprès des électeurs allemands.

Le nouveau chef de la CDU sera élu par 1 001 délégués lors d’un congrès numérique. Par tradition, le chef est généralement – mais pas toujours – le candidat à la chancelière pour «l’Union» de la CDU avec son parti frère bavarois, l’Union chrétienne-sociale (CSU).

Le centriste Armin Laschet, l’archi-conservateur Friedrich Merz et l’expert en politique étrangère Norbert Roettgen se disputent la direction de la CDU.

Cependant, les sondages montrent que Markus Soeder, le chef de la CSU, est le conservateur du choix des électeurs. Certains législateurs de la CDU veulent que le ministre dynamique de la Santé, Jens Spahn, se présente à la chancelière, bien qu’il ait soutenu Laschet pour la direction du parti.

Les trois candidats déclarés de la CDU contrastent tous avec Merkel.

Roettgen, 55 ans, éloquent président de la commission des affaires étrangères du Parlement, souhaite que l’Allemagne adopte une position plus ferme avec la Russie et la Chine. Merz, 65 ans, a ciblé la politique de la Banque centrale européenne et est moins diplomate. Laschet, 59 ans, qui a peaufiné son profil international, se plaint que Berlin a mis « trop ​​de temps à réagir » aux appels français à la réforme de l’Union européenne.

Roettgen a suggéré que, s’il était élu chef de la CDU, il pourrait soutenir Soeder, le premier ministre de Bavière, pour se présenter comme candidat à la chancelière de leur alliance.

Soeder, 54 ans, est passé de la droite vers le centre modéré ces derniers temps. Il se moque de ses ambitions – « Ma place est en Bavière » a été son refrain répété.

Carsten Nickel de Teneo, un cabinet de conseil en risques politiques, a déclaré que le mouvement habile de Soeder vers le centre pourrait faire de lui le candidat idéal pour diriger une coalition avec les écologistes Verts.

« Mais bien sûr, les vrais défis surgiront lorsque les revendications libérales et conservatrices s’affronteront », a ajouté Nickel.

(Écrit par Paul Carrel édité par Mark Heinrich)