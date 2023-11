La fin de l’enquête de destitution de Biden se concentre, mais les républicains modérés ne sont toujours pas convaincus

Les Républicains de la Chambre sont prêts à entrer dans le dernière étape de leur enquête de mise en accusation dans le président Joe Biden, les présidents des comités se concentrant sur une liste restante d’entretiens très médiatisés et commençant à élaborer une stratégie sur un rapport final qui inclura probablement des renvois criminels et servira de base à d’éventuels articles de destitution.

Mais même si leur objectif final se précise, on ne sait pas combien de temps cet effort prendra ni si les Républicains de la Chambre qui mèneront l’effort seront capables de convaincre suffisamment de leurs collègues républicains que Biden lui-même a commis des crimes ou des délits graves – un obstacle majeur qu’ils ont. encore à surmonter.

Cela signifie que les enjeux ne pourraient pas être plus élevés pour cette partie critique de l’enquête. Alors que des commissions clés ont enquêté toute l’année sur les accords commerciaux de Biden et de sa famille, l’enquête n’a été officiellement lancée qu’il y a deux mois et a déjà subi plusieurs revers. Cela comprend une audience d’ouverture qui a même été critiquée par certains membres du Parti républicain et une période de trois semaines pendant laquelle la Chambre entière a été paralysée sans orateur.

“Je pense que nous devons faire cela le plus tôt possible, puis présenter nos conclusions à la conférence et voir où nous allons”, a déclaré à CNN le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, un républicain de l’Ohio.

Jordan et le président de la surveillance de la Chambre, James Comer, qui ont été à l’avant-garde des efforts de leur parti pour enquêter sur le président et sa famille, ont limité leurs enquêtes respectives à un groupe clé collectif de près de 30 témoins qu’ils souhaitent interroger, notamment le frère du président James et son fils Hunter, ont déclaré les deux présidents à CNN. Ces derniers jours, Comer a déclaré lors d’apparitions dans les médias que les assignations à comparaître des membres de la famille Biden étaient « imminentes ».

La fin de l’enquête est probablement encore dans des mois. Et obtenir le témoignage des membres les plus en vue de la famille du président sera un défi et prendra du temps, laissant les enquêteurs décider s’il vaut la peine d’attendre ou de risquer de s’éterniser dans l’année électorale.

Ils ont cependant obtenu un entretien avec l’avocat spécial chargé de superviser l’enquête pénale sur Hunter Biden, David Weiss, pour mardi, ce qui est sans précédent étant donné que l’affaire est en cours.

À chaque instant, les Démocrates de la Chambre des représentants et la Maison Blanche ont rejeté les allégations contre le président et ont creusé des failles dans l’enquête menée par les Républicains.

Dans une déclaration à CNN, le principal démocrate du comité de surveillance, le représentant Jamie Raskin du Maryland, a déclaré : « Il n’y a aucune preuve d’actes criminels de la part du président, et encore moins de preuve d’un délit passible de destitution. Ils peuvent passer d’audiences publiques à des dépositions à huis clos, mais les faits ne changent pas.»

Lorsque l’enquête sera terminée, il appartiendra au nouveau président de la Chambre, Mike Johnson, de prendre sans doute la décision la plus importante de son court mandat : ​​ouvrir ou non une procédure de destitution. Johnson, qui, depuis qu’il a pris le marteau, a changé son ton de défenseur franc à réaliste mesuré lorsqu’il parle de l’enquête, représente désormais les républicains modérés qui ont contribué à obtenir la majorité et ne soutiennent pas encore l’effort.

“Je pense que nous devons simplement socialiser les preuves avec un plus grand nombre de membres”, a déclaré le représentant républicain Matt Gaetz de Floride, membre du comité judiciaire, reconnaissant que la conférence plénière du Parti républicain n’est toujours pas derrière cet effort.

Mais, alors que la base de droite au Congrès et dans tout le pays est de plus en plus agitée, Johnson a reconnu qu’une décision devait être prise rapidement.

“Je pense que très bientôt, nous arriverons à un point de décision à ce sujet”, a déclaré Johnson lors d’une récente conférence de presse. “Beaucoup d’Américains sont inquiets à ce sujet, de nombreux républicains à travers le pays ont hâte d’en arriver au point final, et je pense que certains démocrates veulent également savoir comment cela se terminera.”

Comer s’empresse de réaliser au moins 25 entretiens alors que son panel n’en a réalisé que cinq jusqu’à présent concernant ses enquêtes sur le président.

Il a déclaré à CNN qu’il souhaitait obtenir davantage de relevés bancaires et d’informations avant de convoquer des témoins clés, tels que des membres éminents de la famille du président.

« Si vous regardez les médias conservateurs, les groupes conservateurs, vous savez, ils disent depuis des mois ‘Pourquoi n’avez-vous pas fait venir ces gens ?’ », a déclaré Comer. « Je n’ai pas cédé à la pression. J’ai essayé de faire ça correctement. Et nous avons toutes ces informations maintenant. Maintenant, nous pouvons faire venir des gens et établir un relevé bancaire.

Même les membres de la conférence pensent que les assignations à comparaître contre Hunter et James Biden auraient dû avoir lieu plus tôt, certains accusant l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy.

« Les assignations à comparaître contre Hunter Biden et d’autres membres de la famille Biden auraient déjà dû avoir lieu », a déclaré Gaetz à CNN. «Je pense que nous sommes dans une position diminuée parce que l’ancien orateur a été dilatoire. Et donc nous devrons peut-être faire un rattrapage d’assez haute intensité.

Dans cette prochaine phase, Comer a déclaré qu’il n’était pas pressé de faire davantage d’audiences et qu’il prévoyait plutôt de filmer ses entretiens et ses dépositions comme l’a fait le comité spécial de la Chambre enquêtant sur l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021. Il a imputé la première audience d’enquête aux démocrates et non à ses témoins, qui ont déclaré que les preuves n’avaient pas atteint le niveau d’impeachment.

Comer pense que mener des entretiens sera « plus facile » que d’acquérir des relevés bancaires, et s’est moqué de l’idée que la poursuite du témoignage du fils et du frère du président pourrait prendre des mois, voire même ne pas avoir lieu.

“Je veux dire, je voudrais entrer et blanchir mon nom, n’est-ce pas ?” Il a demandé.

Comer ne croit pas que les deux chèques de James Biden au président que son panel a révélés étaient des remboursements de prêts, malgré preuve montrant le contraire. Et même s’il s’agissait de prêts, il continue de croire que les preuves sont accablantes : « Disons que c’était un prêt. Ils ne l’auraient pas remboursé s’il n’avait pas obtenu l’argent des pyramides d’influence.»

Même si Comer estime que les entretiens sont essentiels avant de clôturer l’enquête, il estime que suffisamment de preuves ont été rassemblées pour destituer le président.

« Je pense que ce que nous avons découvert est susceptible d’être mis en accusation, mais ce n’est pas mon travail, et ce n’est pas ma responsabilité de mettre en accusation. Ce serait le président et le comité judiciaire », a déclaré Comer à CNN.

Jordan, quant à lui, souhaite interroger trois responsables du ministère de la Justice dont il se dispute le témoignage depuis juin : les avocats de la division fiscale Jack Morgan et Mark Daly et l’assistante du procureur américain Lesley Wolf pour leur implication dans l’affaire pénale Hunter Biden.

Son panel a assigné Morgan et Daly à comparaître cet automne lorsque le DOJ a refusé de les rendre disponibles pour des entretiens volontaires. Le ministère de la Justice a plutôt proposé à la Jordanie des fonctionnaires beaucoup plus en vue, notamment des avocats américains en exercice et d’anciens avocats que son panel a interrogés, mais la Jordanie souhaite toujours des employés moins expérimentés.

“Je pense qu’il va y avoir un combat entre Morgan et Daly, donc cela pourrait prendre un peu plus de temps que ce que j’espère ou ce que n’importe qui pourrait espérer”, a déclaré Jordan.

Même après des mois d’enquête, Jordan continue de croire que la « preuve la plus convaincante » contre le président est un allégation recyclée que Joe Biden essayait indûment d’aider Hunter, qui siégeait au conseil d’administration d’une société ukrainienne de gaz naturel, lorsque Biden a fait pression sur le gouvernement ukrainien en tant que vice-président au milieu des années 2010 pour licencier le procureur général du pays.

Mais il n’existe aucune preuve publique démontrant que Biden a commis un acte répréhensible à l’égard du procureur, dont l’incapacité à poursuivre la corruption avait été critiquée à l’époque par divers responsables du gouvernement américain, des militants anti-corruption ukrainiens et des entités internationales.

Il est clair que les enquêteurs ont du pain sur la planche pour convaincre 218 de leurs collègues de soutenir les articles de destitution – en particulier avec les 18 Républicains qui représentent les circonscriptions porté par Biden.

“Je pense qu’il vaut mieux laisser les élections résoudre ce problème”, a déclaré le représentant Don Bacon, un républicain modéré du Nebraska. «Je sais que beaucoup de gens disent vouloir se venger. Je ne pense pas que ce soit bon pour le pays. Mais nous verrons ce qu’ils font valoir.

Le représentant de première année Mike Lawler, qui représente un district clé de New York, ne s’est pas engagé lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à soutenir la destitution.

« Le processus est toujours en cours. Alors oui, nous allons laisser le processus se dérouler », a déclaré Lawler à CNN. “Nous verrons ce qui en sortira.”

Même les membres impliqués dans l’enquête savent que les preuves ne permettent pas d’éliminer les principaux obstacles nécessaires pour avancer.

​​« Évidemment, c’est très accablant pour Hunter, mais Hunter…