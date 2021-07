La fin de la vente d’Israël Ben & Jerry en Cisjordanie éclipse le scandale des logiciels espions Pegasus NSO

« Ben & Jerry’s a fait la même chose qu’Israël lui-même, et a même utilisé exactement le même argument qu’Israël utilise pour repousser les accusations d’apartheid – qu’il y a une distinction entre le territoire israélien officiel à l’intérieur de la Ligne verte et le territoire israélien contesté au-delà de la Ligne verte, et donc traiter le territoire et les personnes qui y vivent de différentes manières est logique en termes de politique », a écrit Michael Koplow du Israel Policy Forum. « Il n’est pas crédible de prétendre que la Ligne verte devrait exister quand cela est commode et qu’elle devrait être effacée quand cela est commode, et qu’il est outrageusement anti-israélien, antisémite, ou même une forme de terrorisme de maintenir la même distinction. qu’Israël lui-même fait de toutes sortes de manières.