La fin de la tête d’Alan Costa aide le Bengaluru FC à battre le NorthEast United FC

Le Bengaluru FC a remporté une victoire tardive contre le Northeast United FC pour la deuxième fois cette saison, alors qu’il s’est enfui avec une victoire 2-1 au stade national Indira Gandhi de Guwahati vendredi. Le défenseur brésilien Alan Costa a de nouveau été le héros du Bengaluru FC, marquant de la même manière avec une tête pour sceller les trois points sur la route et compléter le doublé pour son équipe.

Le match a été serré en première mi-temps, les deux équipes n’ayant créé qu’une seule occasion franche chacune. Wilmar Jordan a eu la meilleure occasion pour le NorthEast United FC à la 9e minute. Il était propre au but et a opté pour une finition enroulée basse, mais Gurpreet Sandhu s’est rapidement incliné pour le nier après avoir frappé son tir dans le sol.

Sunil Chhetri était sur le banc du Bengaluru FC, avec Roy Krishna en tête aux côtés de Sivasakthi Narayanan. Krishna n’a pas pu s’impliquer dans le match pendant la majeure partie de la première mi-temps à cause de la défense obstinée du NorthEast United FC – il n’a eu que 18 touches en première mi-temps.

La seule fois où ils l’ont trouvé, il a joué une magnifique passe à l’extérieur de la botte sur le chemin de Sivasakthi. L’effort de Sivasakthi n’était pas mauvais, mais Mirshad Michu était attentif au danger, s’est fait grand et a refusé l’attaquant du Bengaluru FC. La première mi-temps s’est terminée 0-0.

Le Bengaluru FC a été récompensé à la 50e minute. Parag Srivas a placé Sivasakthi sur le flanc gauche après avoir poussé vers l’avant, et il a habilement poussé le ballon au-dessus de Mirshad et dans le coin supérieur depuis le bord de la surface de réparation pour donner au Bengaluru FC une avance de 1-0.

Le NorthEast FC avait du mal à prendre pied en seconde période, mais a réussi une bonne séquence de la 62e à la 65e minute. Ce tronçon leur a suffi pour ouvrir leur compte pour la soirée. Ils ont obtenu un coup franc juste à l’extérieur de la surface et Romain Philippoteaux a battu Sandhu à la 66e minute. Le Français a trompé le mur et le gardien du Bengaluru FC en optant pour un tir bas à travers le but.

Chhetri, qui est entré en jeu en tant que remplaçant, a failli marquer une tête plongeante à la 82e minute après qu’Udanta Singh, l’autre remplaçant, ait joué un délicieux centre de l’aile droite – mais Mirshad a effectué un arrêt crucial à bout portant pour garder le nord-est. United FC dans le match.

Le Bengaluru FC a continué à frapper à la porte et a obtenu son vainqueur quatre minutes dans le temps additionnel. Udanta a trouvé de l’espace sur l’aile droite et a joué une passe parfaitement lissée dans la trajectoire du défenseur central Costa, qui s’était avancé, et a propulsé sa tête à la maison pour donner les trois points au Bengaluru FC contre le NorthEast United FC pour la deuxième fois cette saison.

Le NorthEast United FC reste dernier et accueillera le FC Goa au stade national Indira Gandhi de Guwahati le 15 janvier, tandis que le Bengaluru FC accueillera l’Odisha FC au stade Sree Kanteerava de Bangalore le 14 janvier, avec 13 points au tableau après 13 Jeux.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici